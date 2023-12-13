Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии - 13.12.2023 Украина.ру
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Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии
Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии - 13.12.2023 Украина.ру
Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии
Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Об этом пресс-служба МВД Украины 13 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-13T11:17
2023-12-13T11:17
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"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (часть 2 статьи 367 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что следствие должно проверить наличие просчётов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. А также установить ответственных лиц, действия или бездействия которых привели к разгерметизации и затоплению тоннеля подземки."Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура", - уточняется в сообщении.Напомним, что последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. 8 декабря шесть станций на синей ветке киевской подземки закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города запустить дублирующие маршруты наземного транспорта не успели, что оставило огромный жилой массив мегаполиса без нормального транспортного сообщения.Следствие рассматривает три варианта причин, которые могли привести к аварии: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны - насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Жители столицы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета.
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новости, украина, киев, метро, авария, обыски, мвд украины
Новости, Украина, Киев, метро, авария, обыски, МВД Украины

Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии

11:17 13.12.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / TelegramВиктор Брагинский в аварийном тоннеле
Виктор Брагинский в аварийном тоннеле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Об этом пресс-служба МВД Украины 13 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (часть 2 статьи 367 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следствие должно проверить наличие просчётов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. А также установить ответственных лиц, действия или бездействия которых привели к разгерметизации и затоплению тоннеля подземки.
"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура", - уточняется в сообщении.
Напомним, что последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. 8 декабря шесть станций на синей ветке киевской подземки закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города запустить дублирующие маршруты наземного транспорта не успели, что оставило огромный жилой массив мегаполиса без нормального транспортного сообщения.
Следствие рассматривает три варианта причин, которые могли привести к аварии: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны - насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Жители столицы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета.
станция метро Университет Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 07:17
С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитенаЗакрытие 6 станций синей линии киевского метрополитена днём 9 декабря для киевлян стало шоком — 250 тысяч жителей Голосеевского района Киева остались без удобного и привычного транспорта.
 
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