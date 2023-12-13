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Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии

Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии - 13.12.2023 Украина.ру

Полиция Киева проводит обыски в структурах метрополитена и мэрии

Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Об этом пресс-служба МВД Украины 13 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-13T11:17

2023-12-13T11:17

2023-12-13T11:17

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"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (часть 2 статьи 367 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что следствие должно проверить наличие просчётов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена. А также установить ответственных лиц, действия или бездействия которых привели к разгерметизации и затоплению тоннеля подземки."Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура", - уточняется в сообщении.Напомним, что последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. 8 декабря шесть станций на синей ветке киевской подземки закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города запустить дублирующие маршруты наземного транспорта не успели, что оставило огромный жилой массив мегаполиса без нормального транспортного сообщения.Следствие рассматривает три варианта причин, которые могли привести к аварии: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны - насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Жители столицы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета.

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новости, украина, киев, метро, авария, обыски, мвд украины