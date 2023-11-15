В России появится сверхзвуковая гражданская авиация - 15.11.2023 Украина.ру
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В России появится сверхзвуковая гражданская авиация
В России появится сверхзвуковая гражданская авиация - 15.11.2023 Украина.ру
В России появится сверхзвуковая гражданская авиация
Начало работы над ее созданием анонсировал 15 ноября министр транспорта РФ
2023-11-15T17:08
2023-11-15T17:08
новости
россия
авиация
разработки
самолет
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Виталий Савельев на пленарной сессии форума "Транспорт России" заявил, что страна не может и не должна обходиться без сверхзвуковой гражданской авиации.Савельев напомнил об эксплуатации сверхзвукового самолёта Ту-144 и добавил, что "эта машина опередила своё время".Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти планируют поставить задачу создать высокотехнологичной сверхзвуковой пассажирский самолет. Он позволит уменьшить временя перелета на Дальний Восток, Японию и другие страны.
https://ukraina.ru/20230923/1049636838.html
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новости, россия, авиация, разработки, самолет
Новости, Россия, авиация, разработки, самолет

В России появится сверхзвуковая гражданская авиация

17:08 15.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСпоттинг в аэропорту Симферополя
Споттинг в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Начало работы над ее созданием анонсировал 15 ноября министр транспорта РФ
Виталий Савельев на пленарной сессии форума "Транспорт России" заявил, что страна не может и не должна обходиться без сверхзвуковой гражданской авиации.
"России с ее огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок", – заявил министр.
Савельев напомнил об эксплуатации сверхзвукового самолёта Ту-144 и добавил, что "эта машина опередила своё время".
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти планируют поставить задачу создать высокотехнологичной сверхзвуковой пассажирский самолет. Он позволит уменьшить временя перелета на Дальний Восток, Японию и другие страны.
Вице-премьер правительства РФ Д.Рогозин посетил III Владимирский экономический форум 2015 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 09:05
Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбеКонтрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
 
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