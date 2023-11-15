В России появится сверхзвуковая гражданская авиация
Начало работы над ее созданием анонсировал 15 ноября министр транспорта РФ
Виталий Савельев на пленарной сессии форума "Транспорт России" заявил, что страна не может и не должна обходиться без сверхзвуковой гражданской авиации.
"России с ее огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок", – заявил министр.
Савельев напомнил об эксплуатации сверхзвукового самолёта Ту-144 и добавил, что "эта машина опередила своё время".
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти планируют поставить задачу создать высокотехнологичной сверхзвуковой пассажирский самолет. Он позволит уменьшить временя перелета на Дальний Восток, Японию и другие страны.
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