В России появится сверхзвуковая гражданская авиация

Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе Контрбатарейная борьба является главным приоритетом для разработчиков российского вооружения. Можно надеяться, что скоро Минобороны примет на вооружение новый контрбатарейный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин