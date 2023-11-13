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Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области

Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области - 13.11.2023 Украина.ру

Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области

Кадры операции, проведенной 12 ноября, опубликовало Минобороны РФ

2023-11-13T10:48

2023-11-13T10:48

2023-11-13T10:52

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Операцию по ликвидации украинских штурмовиков в Харьковской области на Купянском направлении провели разведчики группировки войск "Запад". В воскресенье, 12 ноября, российские военные с помощью беспилотника, оборудованного тепловизором, обнаружили и ликвидировали в лесу наступающую группу военнослужащих Вооруженных сил Украины."Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают на Купянском направлении боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - уточнили в ведомстве.В общей сложности в воскресенье ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны. На Артемовском направлении с помощью дрона-камикадзе российские военные уничтожили украинскую группу пехоты и грузовик.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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