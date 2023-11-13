Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области - 13.11.2023 Украина.ру
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Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области
Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области - 13.11.2023 Украина.ру
Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области
Кадры операции, проведенной 12 ноября, опубликовало Минобороны РФ
2023-11-13T10:48
2023-11-13T10:52
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Операцию по ликвидации украинских штурмовиков в Харьковской области на Купянском направлении провели разведчики группировки войск "Запад". В воскресенье, 12 ноября, российские военные с помощью беспилотника, оборудованного тепловизором, обнаружили и ликвидировали в лесу наступающую группу военнослужащих Вооруженных сил Украины."Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают на Купянском направлении боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - уточнили в ведомстве.В общей сложности в воскресенье ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны. На Артемовском направлении с помощью дрона-камикадзе российские военные уничтожили украинскую группу пехоты и грузовик.
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новости, новости украины, всу, вс рф, ликвидация, разведчики
Новости, Новости Украины, ВСУ, ВС РФ, ликвидация, разведчики

Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области

10:48 13.11.2023 (обновлено: 10:52 13.11.2023)
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
Читать в
Кадры операции, проведенной 12 ноября, опубликовало Минобороны РФ
Операцию по ликвидации украинских штурмовиков в Харьковской области на Купянском направлении провели разведчики группировки войск "Запад". В воскресенье, 12 ноября, российские военные с помощью беспилотника, оборудованного тепловизором, обнаружили и ликвидировали в лесу наступающую группу военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают на Купянском направлении боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
В общей сложности в воскресенье ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны. На Артемовском направлении с помощью дрона-камикадзе российские военные уничтожили украинскую группу пехоты и грузовик.
 
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