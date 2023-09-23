Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам - 23.09.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам - 23.09.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T09:00
2023-09-23T09:00
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По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, их использование будет заметно не только в ближних и дальних тылах. Как в том случае, когда был нанесен удар по аэродрому и уничтожен украинский МиГ-29, рассказал Кнутов.Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех для российского вооружения, добавил специалист.На очереди - "Изделие 51", которое вместо двух Х-образных крыльев будет иметь одно Х-образное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность полета ударного беспилотника, отметил эксперт.Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв российского ВПК, аппаратов подобной конструкции нет ни в одной стране. Тем у нас есть результаты, которые подтверждены на поле боя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
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новости, дроны, бпла, "ланцет", гаубицы, вс рф, впк, аэродромы, украина, сво
Новости, дроны, БПЛА, "Ланцет", гаубицы, ВС РФ, ВПК, аэродромы, Украина, СВО

Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам

09:00 23.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
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Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, их использование будет заметно не только в ближних и дальних тылах. Как в том случае, когда был нанесен удар по аэродрому и уничтожен украинский МиГ-29, рассказал Кнутов.
Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех для российского вооружения, добавил специалист.
"Самое главное – у "Изделия 52" появляются хорошие перспективы для работы по гаубицам, то есть участвовать в контрбатарейной борьбе. Его цели – гаубицы Caesar, Archer, Panzerhaubitze 2000", - подчеркнул Кнутов.
На очереди - "Изделие 51", которое вместо двух Х-образных крыльев будет иметь одно Х-образное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность полета ударного беспилотника, отметил эксперт.
Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв российского ВПК, аппаратов подобной конструкции нет ни в одной стране. Тем у нас есть результаты, которые подтверждены на поле боя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:35
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
 
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