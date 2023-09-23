https://ukraina.ru/20230923/1049642737.html
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам - 23.09.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T09:00
2023-09-23T09:00
2023-09-23T09:00
новости
дроны
бпла
"ланцет"
гаубицы
вс рф
впк
аэродромы
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_daef420aa650cba9a79d40f0a8c0f20c.jpg
По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, их использование будет заметно не только в ближних и дальних тылах. Как в том случае, когда был нанесен удар по аэродрому и уничтожен украинский МиГ-29, рассказал Кнутов.Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех для российского вооружения, добавил специалист.На очереди - "Изделие 51", которое вместо двух Х-образных крыльев будет иметь одно Х-образное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность полета ударного беспилотника, отметил эксперт.Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв российского ВПК, аппаратов подобной конструкции нет ни в одной стране. Тем у нас есть результаты, которые подтверждены на поле боя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_21:0:833:609_1920x0_80_0_0_36bd682e3a53b96e148c697904fdf4a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, бпла, "ланцет", гаубицы, вс рф, впк, аэродромы, украина, сво
Новости, дроны, БПЛА, "Ланцет", гаубицы, ВС РФ, ВПК, аэродромы, Украина, СВО
Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, их использование будет заметно не только в ближних и дальних тылах. Как в том случае, когда был нанесен удар по аэродрому и уничтожен украинский МиГ-29, рассказал Кнутов.
Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех для российского вооружения, добавил специалист.
"Самое главное – у "Изделия 52" появляются хорошие перспективы для работы по гаубицам, то есть участвовать в контрбатарейной борьбе. Его цели – гаубицы Caesar, Archer, Panzerhaubitze 2000", - подчеркнул Кнутов.
На очереди - "Изделие 51", которое вместо двух Х-образных крыльев будет иметь одно Х-образное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность полета ударного беспилотника, отметил эксперт.
Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв российского ВПК, аппаратов подобной конструкции нет ни в одной стране. Тем у нас есть результаты, которые подтверждены на поле боя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь