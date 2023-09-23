https://ukraina.ru/20230923/1049642737.html

Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам

Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам - 23.09.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам

Новый ударный беспилотник "Ланцет-3" имеет дальность 70-80 километров, хотя по нему есть разные данные. Его боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Изделие 52" сохраняет все свои свойства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-09-23T09:00

2023-09-23T09:00

2023-09-23T09:00

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По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, их использование будет заметно не только в ближних и дальних тылах. Как в том случае, когда был нанесен удар по аэродрому и уничтожен украинский МиГ-29, рассказал Кнутов.Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех для российского вооружения, добавил специалист.На очереди - "Изделие 51", которое вместо двух Х-образных крыльев будет иметь одно Х-образное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность полета ударного беспилотника, отметил эксперт.Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв российского ВПК, аппаратов подобной конструкции нет ни в одной стране. Тем у нас есть результаты, которые подтверждены на поле боя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html

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новости, дроны, бпла, "ланцет", гаубицы, вс рф, впк, аэродромы, украина, сво