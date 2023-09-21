Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию - 21.09.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию - 21.09.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
ВСУ погонят в новое наступление, чтобы протестировать технику и тактику НАТО в зимних условиях, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-21T17:44
2023-09-21T17:44
интервью
юрий кнутов
всу
россия
"ланцет"
укрэнерго
энергетика
анналена бербок
гаубицы
инфраструктура
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины.Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода. Reuters называет эту атаку самой крупной за несколько недель.- Юрий Альбертович, как объяснить возобновление ударов по энергосистеме Украины?- Перед этим была массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, во время которой были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России. Поэтому в ответ на эти атаки были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это зеркальный ответ на действия киевского режима.- То есть нами принята концепция ответных ударов в случае атак российской инфраструктуры?- Сегодня это был ответный удар, хотя, когда приезжала Анналена Бербок, министр энергетики Украины показал ей состояние крупнейшего энергетического объекта Украины и попросил Германию быть готовой оказать серьезную помощь в поставках оборудования, трансформаторов в зимний период. Тогда ожидаются интенсивные удары нашего высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И Анналена такую помощь пообещала, то есть киевский режим исходит из того, что такие удары будут.- Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Насколько к этом готова украинская армия после понесенных потерь?- Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине. Заявление генерала Милли о том, что боевые действия должны продолжаться зимой, связано с тем, что НАТО хочет проверить, насколько их тактика пригодна против противника, обороняющегося в зимних условиях, и насколько натовская техника способна действовать зимой.Главная задача, которая поставлена пред киевским режимом, это изматывать Россию. Поэтому, несмотря на потери, они будут пытаться прорвать нашу оборону на трех направлениях. Это ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, южнодонецкое и направление южнее Артемовска. Боевые действия тут будут вестись, невзирая на тяжелые потери. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью- в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны.- Уже сейчас из ЛНР сообщают, что киевское командование пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе. Каковы перспективы этого удара?- Купянское направление отличается лесистой местностью. Наша авиация там активно и успешно действует. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение наших войск, для этого даже сняли некоторые части с южного направления, переброшены туда и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы. Но мы все это понимаем и примем меры, чтобы купировать эти действия киевского режима и стабильное ежедневное продвижение наших войск будет происходить и дальше.- Накануне стало известно, что барражирующий боеприпас "Ланцет поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети. По мнению обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, это был боевой дебют новой версии российского беспилотника-камикадзе. Что нам известно об этой модели отечественного БПЛА и станет ли такая практика ведущей в действиях российских дронов?- "Изделие 52", судя по всему, имеет дальность 70-80 километров, хотя есть разные данные, боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Ланцет-3" сохраняет все свои свойства. То есть он очень хорошо маневрирует, на радаре он выглядит очень часто как птица, он может зависать и исчезать на радарах, использующих допплеровский метод для сопровождения по скорости. Кроме того, возросла точность наведения "Ланцетов", и главное преимущество – он изготовлен из композитных материалов и малозаметен, а двигатель электрический.Электрический двигатель имеет температуру такую же, как у окружающего воздуха, поэтому по нему не работают ПЗРК и не видят тепловизоры. Отсюда такая эффективность применения "Ланцетов". По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, мы заметим их использование не только в ближних тылах на передовой, но и на дальних. Как в том случае, когда удар наносился по аэродрому и был уничтожен МиГ-29.Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех. Самое главное – у Изделия 52 появляются хорошие перспективы для работы по гаубицам, то есть участвовать в контрбатарейной борьбе. Его цели – гаубицы Caesar, Archer, Panzerhaubitze 2000.На очереди "Изделие 51", которое вместо двух иксобразных крыльев будет иметь одно иксобразное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность. Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв, аппаратов подобной конструкции нет ни у кого. Тем боле с результатами, которые подтверждены на поле боя.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20230921/1049601370.html
https://ukraina.ru/20230921/1049598122.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, юрий кнутов, всу, россия, "ланцет", укрэнерго, энергетика, анналена бербок, гаубицы, инфраструктура, купянск, купянское направление, украина
Интервью, Юрий Кнутов, ВСУ, Россия, "Ланцет", Укрэнерго, энергетика, Анналена Бербок, гаубицы, инфраструктура, Купянск, Купянское направление, Украина

Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию

17:44 21.09.2023
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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ВСУ погонят в новое наступление, чтобы протестировать технику и тактику НАТО в зимних условиях, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины.
Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода. Reuters называет эту атаку самой крупной за несколько недель.
- Юрий Альбертович, как объяснить возобновление ударов по энергосистеме Украины?
- Перед этим была массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, во время которой были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России.
Поэтому в ответ на эти атаки были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это зеркальный ответ на действия киевского режима.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
- То есть нами принята концепция ответных ударов в случае атак российской инфраструктуры?
- Сегодня это был ответный удар, хотя, когда приезжала Анналена Бербок, министр энергетики Украины показал ей состояние крупнейшего энергетического объекта Украины и попросил Германию быть готовой оказать серьезную помощь в поставках оборудования, трансформаторов в зимний период.
Тогда ожидаются интенсивные удары нашего высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И Анналена такую помощь пообещала, то есть киевский режим исходит из того, что такие удары будут.
- Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Насколько к этом готова украинская армия после понесенных потерь?
- Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине. Заявление генерала Милли о том, что боевые действия должны продолжаться зимой, связано с тем, что НАТО хочет проверить, насколько их тактика пригодна против противника, обороняющегося в зимних условиях, и насколько натовская техника способна действовать зимой.
Главная задача, которая поставлена пред киевским режимом, это изматывать Россию. Поэтому, несмотря на потери, они будут пытаться прорвать нашу оборону на трех направлениях. Это ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, южнодонецкое и направление южнее Артемовска.
Боевые действия тут будут вестись, невзирая на тяжелые потери. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью- в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
16:42
Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября
- Уже сейчас из ЛНР сообщают, что киевское командование пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы в этом районе. Каковы перспективы этого удара?
- Купянское направление отличается лесистой местностью. Наша авиация там активно и успешно действует. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение наших войск, для этого даже сняли некоторые части с южного направления, переброшены туда и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы.
Но мы все это понимаем и примем меры, чтобы купировать эти действия киевского режима и стабильное ежедневное продвижение наших войск будет происходить и дальше.
- Накануне стало известно, что барражирующий боеприпас "Ланцет поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети. По мнению обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, это был боевой дебют новой версии российского беспилотника-камикадзе. Что нам известно об этой модели отечественного БПЛА и станет ли такая практика ведущей в действиях российских дронов?
- "Изделие 52", судя по всему, имеет дальность 70-80 километров, хотя есть разные данные, боевая часть увеличена до 5 кг, но при этом "Ланцет-3" сохраняет все свои свойства.
То есть он очень хорошо маневрирует, на радаре он выглядит очень часто как птица, он может зависать и исчезать на радарах, использующих допплеровский метод для сопровождения по скорости.
Кроме того, возросла точность наведения "Ланцетов", и главное преимущество – он изготовлен из композитных материалов и малозаметен, а двигатель электрический.
Электрический двигатель имеет температуру такую же, как у окружающего воздуха, поэтому по нему не работают ПЗРК и не видят тепловизоры. Отсюда такая эффективность применения "Ланцетов".
По мере того, как "Ланцеты" будут все больше поступать в войска, мы заметим их использование не только в ближних тылах на передовой, но и на дальних. Как в том случае, когда удар наносился по аэродрому и был уничтожен МиГ-29.
16:05
Удар по отелю "Центральный", штурм секонд-хендов и вымогательство у вдов. Что происходит в Черкассах Рано утром 21 сентября в центре Черкасс прогремел взрыв, которому предшествовали четыре звука вылетов ракет украинской ПВО
Это вынудит Украину перебазировать свои самолеты на 100-120 км от линии фронта. Это серьезный успех. Самое главное – у Изделия 52 появляются хорошие перспективы для работы по гаубицам, то есть участвовать в контрбатарейной борьбе.
Его цели – гаубицы Caesar, Archer, Panzerhaubitze 2000.
На очереди "Изделие 51", которое вместо двух иксобразных крыльев будет иметь одно иксобразное крыло, которое улучшает маневренные характеристики и дальность. Поэтому развитие дронов подобного типа – серьезный прорыв, аппаратов подобной конструкции нет ни у кого. Тем боле с результатами, которые подтверждены на поле боя.
 
ИнтервьюЮрий КнутовВСУРоссия"Ланцет"УкрэнергоэнергетикаАнналена БербокгаубицыинфраструктураКупянскКупянское направлениеУкраина
 
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