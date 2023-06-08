Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
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Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС
Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС
Россия предупреждала ООН с октября 2022 года об опасностях, связанных с ударами украинских военных по Каховской ГЭС, однако ООН не отреагировала на это, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, сообщило РИА Новости 8 июня
2023-06-08T15:39
2023-06-08T15:39
новости
каховская гэс
оон
андрей белоусов
киев
украина
киевский режим
женева
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Киев несет ответственность за произошедшую катастрофу, об этом Белоусов заявил на конференции по разоружению.Дипломат сообщил, что 21 октября прошлого года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьёзная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооружёнными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций.Белоусов подчеркнул, что возложение ответственности на Россию за ЧП на Каховской ГЭС – не более чем "попытка киевского режима обелить себя, представить себя жертвой".Дипломат отметил, что произошедшее на Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб огромной части Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для десятков тысяч граждан России, поставили под угрозу водоснабжение Крыма, где проживает почти 2,5 миллиона российских граждан, а также грозит катастрофическими последствиями для сельского хозяйства и экологии.Заместитель постпреда РФ подчеркнул, что косвенным подтверждением того, что диверсия на Каховской ГЭС была совершена Украиной, является та "поспешность", с которой Киев обвинил в ней Россию, а также единодушные заявления представителей "коллективного Запада" о "руке Москвы".В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, вследствие чего разрушилась верхняя часть ГЭС, дамба водохранилища не пострадала. Идёт нерегулируемый сброс воды.Идёт эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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новости, каховская гэс, оон, андрей белоусов, киев, украина, киевский режим, женева
Новости, Каховская ГЭС, ООН, Андрей Белоусов, Киев, Украина, киевский режим, Женева

Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС

15:39 08.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Россия предупреждала ООН с октября 2022 года об опасностях, связанных с ударами украинских военных по Каховской ГЭС, однако ООН не отреагировала на это, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, сообщило РИА Новости 8 июня
Киев несет ответственность за произошедшую катастрофу, об этом Белоусов заявил на конференции по разоружению.
Дипломат сообщил, что 21 октября прошлого года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьёзная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооружёнными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций.
"Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало", - сказал дипломат.
Белоусов подчеркнул, что возложение ответственности на Россию за ЧП на Каховской ГЭС – не более чем "попытка киевского режима обелить себя, представить себя жертвой".
Дипломат отметил, что произошедшее на Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб огромной части Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для десятков тысяч граждан России, поставили под угрозу водоснабжение Крыма, где проживает почти 2,5 миллиона российских граждан, а также грозит катастрофическими последствиями для сельского хозяйства и экологии.
"Обвинение российских военнослужащих […] является ничем иным как отражением того циничного и абсурдного мышления киевских властей, которое лежит в основе проводимого ими с 2014 года антироссийского курса", - считает Белоусов.
Заместитель постпреда РФ подчеркнул, что косвенным подтверждением того, что диверсия на Каховской ГЭС была совершена Украиной, является та "поспешность", с которой Киев обвинил в ней Россию, а также единодушные заявления представителей "коллективного Запада" о "руке Москвы".
"Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам террористический акт был совершён при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима", - добавил Белоусов.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
11:19
Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭСПять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, вследствие чего разрушилась верхняя часть ГЭС, дамба водохранилища не пострадала. Идёт нерегулируемый сброс воды.
Идёт эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.
По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.
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Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:16
Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭССпустя сутки после разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища по оба берега Днепра, стали очевидны масштабы бедствия. Без преувеличения прорыв плотины станет крупнейшей катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.
 
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