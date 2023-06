https://ukraina.ru/20230608/1046998679.html

Капля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

Лидеры ряда влиятельных африканских стран – Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской республики – договорились скоординировать свои усилия с целью скорейшего прекращению боевых действий на территории Украины.

Об этом решении сообщили в канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.По словам его пресс-секретаря, лидеры африканских стран поручили своим министрам иностранных дел доработать уже существующие наброски плана по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, они подтвердили, что собираются посетить Украину и Россию в течение ближайших недель, чтобы представить в Москве и Киеве свои конкретные предложения.Мирная инициатива африканских стран была представлена еще в мае. Африка очень хочет мира в Европе – прежде всего, потому, что продолжение боевых действий подстегивают рост цен на энергоносители и продукты, и это усугубляет социальный кризис во многих странах Черного континента."Группа африканских лидеров настаивала, что это важно для Африки, также это делается ради большого дела. Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо.Группа лидеров стран региона считает, что Африка должна выступить с мирной инициативой, которая будет способствовать решению нынешнего кризиса на Украине, и продвигать её. Эта миротворческая миссия внесёт вклад в различные другие миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт", – заявил по этому поводу Рамафоса.Точные детали плана пока не ясны, а информация по этому поводу является слишком противоречивой, чтобы его можно было конкретно анализировать. Но судя по просочившимся в прессу данным, речь идет о немедленном и безоговорочном прекращении боевых действий, и этот план вызывает неудовольствие ястребов в Америке и Европе.Великобритания и Соединенные Штаты Америки, которые предоставляют Киеву огромное количество современных вооружений и стремятся максимально затянуть украинский конфликт, уже назвали предложение африканских стран "преждевременным"."Они дали понять, что сейчас неподходящее время", – сказал бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, после переговоров с представителями Государственного департамента США и министерства иностранных дел Великобритании.Мнение Вашингтона целиком и полностью определяет позицию Владимира Зеленского и его окружения. А это значит, что Украина, скорее всего, вскоре отвергнет мирные предложение африканцев.Недавно Киев сходу отклонил мирный план одной из влиятельных азиатских стран.Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил начать немедленные мирные переговоры и создать на Украине специальную демилитаризованную зону для разведения противоборствующих сторон – как это было сделано когда-то для завершения войны на Корейском полуострове."Ради безопасности всего мира, ради безопасности невинных людей мы должны добиться прекращения боевых действий как можно скорее", – заявил индонезийский министр, выразивший готовность послать на Украину своих солдат под эгидой миротворческого контингента ООН.Однако министр обороны Украины Алексей Резников ответил на эти предложение в хамском тоне, которому неприятно удивились в Юго-Восточной Азии. Он заявил, что ему с трудом удается отвечать на такие инициативны вежливо, а план министра Субианто якобы "похож на российский, а не индонезийский".Непонимание возникло и с другим видным миротворцем – бразильским президентом Лулой да Силва, который также призывал Украину к немедленному прекращению огня.Президент Зеленский не смог встретиться с ним на полях саммита Большой семерки в японском городе Хиросима. А это указывает на то, что мнение лидера главной южноамериканской страны не представляет для него особого интереса.Мирные инициативы Папского престола также встречаются украинским руководством в штыки.В течение года Ватикан неоднократно направлял в Киев своих специальных посланников, а миссию по урегулированию конфликта на Украине курирует кардинал Маттео Зуппи – опытный дипломат, который участвовал в успешных переговорах о прекращении гражданских войн в Гватемале и Мозамбике.Но миротворческая деятельность понтифика Франциска вызывает в украинском руководстве неприкрытое недовольство – которое тоже подчас переходит в грубость.Зеленский высокомерно унижает лидеров глобального Юга, ощущая за собой безоговорочную поддержку Запада. Но эта политика не принесет Украине ничего доброго.Игнорируя Лулу, пренебрегая мирным предположением африканцев, оскорбляя военного министра Индонезии – четвертой по населению страны мира, которая стремительно развивает свой экономический потенциал – он только утверждает в мире репутацию зависимого политика, заинтересованного в том, чтобы затянуть войну.А тем временем в мире нарастает признание необходимости конструктивного мирного диалога. Причем, можно ожидать, что такие настроения серьезно усилятся после экологической катастрофы в Новой Каховке – невзирая на активное противодействие западного истеблишмента."Отказ или даже отбрасывание Соединенными Штатами мирных предложений иллюстрирует разрыв между двумя диаметрально противоположными подходами к разрешению международных споров: дипломатией и войной.Это также показывает раскол между усиливающимся общественным мнением, настроенным против военного конфликта, и решимостью американских политиков, включая большинство ведущих демократов и республиканцев, затянуть его", – пишет об этом американский общественно-политический журнал Salon.Движение за мир усиливается в самой Америке, хотя такие инициативы обычно не освещаются в мейнстримных масс-медиа.Множество гражданских инициатив и неправительственных организаций координируют свои усилия для того, чтобы прекратить боевых действий на территории Украины – чтобы они не привели человечество к катастрофе."В мае эксперты по внешней политике и рядовые активисты разместили платные объявления в изданиях The New York Times и The Hill, призывая правительство США стать силой мира. Рекламу The Hill поддержали сто организаций по всей стране, а общественные лидеры организовались в десятках избирательных округов конгресса, чтобы донести этот посыл до своих представителей.Религиозные лидеры – около 1 тысячи из которых в декабре подписали письмо президенту Байдену с призывом к рождественскому перемирию – демонстрируют свою поддержку мирной инициативы Ватикана.Конференция мэров США, организация, представляющая около 1,4 тысячи городов по всей стране, единогласно приняла резолюцию, призывающую президента и конгресс "приложить максимальные дипломатические усилия для скорейшего окончания конфликта, работая с Киевом и Москвой для достижения немедленного прекращения огня и открытия переговоров со взаимными уступками в соответствии с Уставом ООН, так как чем дольше продолжается конфликт, тем сильнее возрастает риск его распространения".Ключевые лидеры Соединенных Штатов в области охраны окружающей среды осознали, насколько разрушителен для экологии планеты украинский конфликт, несущий угрозу катастрофической ядерной войны или взрывов на атомной электростанции, и направили Байдену и конгрессу письмо с призывом к урегулированию путем переговоров.10-11 июня американские активисты присоединятся к миротворцам со всего мира в Вене на международном саммите "За мир на Украине", – рассказывает об этом американская журналистка Медея Бенджамин.Сегодня на Украине игнорируют мнение тех, кто предлагает немедленно остановить военные действия.Но капля точит камень. И остается надежда на то, что многочисленные усилия людей во всем мире принесут необходимый всем результат, способствуя установлению мира.

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

