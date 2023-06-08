Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове - 08.06.2023 Украина.ру
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Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове
Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове - 08.06.2023 Украина.ру
Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове
В столице Галичины, городе Льва, заговорили об открытии воздушного пространства. Глава областной военной администрации Максим Козицкий в среду 7 июня заявил о возможности открытия львовского аэропорта. "А летать видимо будут нищие женщины и дети и чиновники "по важным делам", - задает вопрос украинский политолог Михаил Чаплыга.
2023-06-08T06:49
2023-06-08T06:49
эксклюзив
украина
львов
алексей арестович
русский язык
виктор цой
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Тема открытия воздушного пространства обсуждалась при подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы". "Этот вопрос действительно был поднят. Мы надеемся, что наподобие "зернового коридора" будет и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Евросоюзом", - говорит Козицкий.Проще говоря, украинские власти пытаются давить на ЕС, чтобы тот взял под свою опеку воздушный коридор. До сих пор основная часть военных грузов для Украины летит в польский Жешув, откуда уже наземным транспортом доставляется во Львовскую область.О планах открытия воздушного пространства еще в конце апреля заявлял министр транспорта Франции Клеман Бон. По его словам, Украина "настойчиво работает над открытием своего авиапространства". Вместе с тем, в Европейской организации безопасности аэронавигации (Евроконтроль) недавно прогнозировали, что ограничения в воздушном пространстве Украины, РФ, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года.В тот же день, когда львовский губернатор заявил о планах открытия местного аэропорта, в городе находился глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он встречался с мэром Львова Андреем Садовым и прогулялся по площади Рынок. Визиты британских высокопоставленных политиков на Украину нередко совпадают с масштабными военными провокациями или террористическими актами, на которых специализируются британские спецслужбы. Примечательно, что в день обстрела Каховской ГЭС, Клеверли был в Киеве и вел переговоры с Зеленским. В связи с этим, некоторые российские эксперты допускали, что именно Клеверли дал добро на разрушение плотины.Между тем постепенно разрушается сам Львов, так как денег на ремонт старых зданий и инфраструктуры почти не выделяют. Львовяне в местных чатах жалуются на участившиеся случаи обвалов фасадов зданий, балконов и перекрытий в историческом центре города. Здания австрийской постройки XVIII-XIX века и польской постройки начала XX века ветшают и уже представляют собой опасность для жителей и прохожих."Львов рассыпается" - пишут жители в сообществе "Горячие новости Львова" по поводу обрушения старого фасада на улице Балабана, 8. "Улица Перемыская, 11, - летят кирпичи и штукатурка на головы", - пишет в сообществе львовянка Надежда Демчина. "Улица Замарстынивская, 11а, осыпается фасад дома. Только что камень упал на голову пожилому человеку. Просьба сделать ремонт", - пишет львовянин Тарас Винницкий. Подобными сообщениями полны львовские паблики, но коммунальщики обычно ограничиваются лишь уборкой обломков с тротуаров.В среду 7 июня во Львов прибыли первые эвакуированные жители затопленных районов Херсонской области, где ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, вызвав масштабное затопление региона и экологическую катастрофу. Все они – это преимущественно русскоязычные граждане Украины, поэтому в городе им придется столкнуться с языковыми скандалами. Одним из наиболее резонансных скандалов в городе произошел несколько дней назад.Несовершеннолетний мальчик из Одессы решил спеть на улицах под гитару песню Виктора Цоя. Юный уличный музыкант вынужден как-то зарабатывать и выживать, так как у него есть только мать, которая серьезно больна. На него набросилась львовский депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, заявив, что "русский язык в городе запрещен". Мальчик в нелестных выражениях попросил отстать от него и заниматься своими делами."Вот нечего тебе делать, ты могла пойти по своим делам каким-то, у тебя же есть работа, дети, семья, муж, я не знаю", - вполне резонно прокомментировал паренек её претензии, после чего исполнил ей еще одну песню Цоя. Депутат Пипа написала за это на парня заявление в полицию. В полиции ребенка заставили на камеру извиниться. О том, что его именно вынудили, он рассказал в следующем видео. Бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович, который сейчас пытается заигрывать с русскоязычной аудиторией, поддержал паренька. "Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это - твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", - сказал Арестович.Экс-советнику Офиса Зеленского, конечно, не сложно посоветовать ребенку, который находится в чужом городе в полицейском участке, в окружении агрессивных людей, у которого нет дееспособных родственников, самому апеллировать к конституционным правам. Самого мальчика после этого забрали в приют, откуда он не может выйти, а мать не может его забрать по причине болезни.Скандал вызвал кампанию в украинском фрагменте в соцсетях: в поддержку мальчика украинцы записывают песни на русском языке, включая песни Виктора Цоя. Фанатичные русофобы на Украине уже многих достали и вызывают отторжение тем, что цепляются к продавцам, таксистам, больным в палатах и даже к детям. Украинское издание "Страна" связывает рост числа бытовых языковых конфликтов с тем, что русский язык остался языком общения для миллионов украинцев, которые не работают в госорганах или в украинских СМИ."Личной жизни человека украинизация практически не касалась. Да, были требования по украинскому языку для телевидения, кино, при работе в госорганах. Также к 2022 году практически исчезло русскоязычное образование. Однако это большинством населения не воспринималась как некая жизненно-важная проблема", - пишет "Страна". По словам авторов, миллионы жителей просто всю жизнь игнорировали украинское государство, живя по принципу "я живу сам по себе, а государство само по себе и какие оно законы принимает мне особо не интересно, пока они не мешают мне зарабатывать и жить как мне хочется".Кроме того, для большого числа молодых украинцев русский язык стал одним из основных языков глобализации, при помощи которого они общались в соцсетях, собирали аудиторию, зарабатывали деньги, становились блогерами. Однако с началом СВО резко возросло количество фанатичных националистов, которые уже не дают русскоязычным пребывать спокойно в своем "пузыре", что и вызывает рост отторжения от таких националистов.Юный уличный музыкант из Одессы тоже явно запомнит давление и принуждение, которое ему пришлось испытать из-за песен на родном для него русском языке, поэтому в дальнейшем вряд ли захочет связывать свою взрослую жизнь с Украиной.
https://ukraina.ru/20230603/1046863555.html
https://ukraina.ru/20230607/1046987370.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, львов, алексей арестович, русский язык, виктор цой
Эксклюзив, Украина, Львов, Алексей Арестович, Русский язык, Виктор Цой

Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове

06:49 08.06.2023
 
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Галичины, городе Льва, заговорили об открытии воздушного пространства. Глава областной военной администрации Максим Козицкий в среду 7 июня заявил о возможности открытия львовского аэропорта. "А летать видимо будут нищие женщины и дети и чиновники "по важным делам", - задает вопрос украинский политолог Михаил Чаплыга.
Тема открытия воздушного пространства обсуждалась при подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы". "Этот вопрос действительно был поднят. Мы надеемся, что наподобие "зернового коридора" будет и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Евросоюзом", - говорит Козицкий.
Проще говоря, украинские власти пытаются давить на ЕС, чтобы тот взял под свою опеку воздушный коридор. До сих пор основная часть военных грузов для Украины летит в польский Жешув, откуда уже наземным транспортом доставляется во Львовскую область.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 12:10
Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с КоломойскимВоенное положение в Украине не остановило войн за землю. Мэр Львова пытается забрать участки у застройщиков, а президент Украины хочет создать заказник там, где олигарх Коломойский планирует очередной курорт.
О планах открытия воздушного пространства еще в конце апреля заявлял министр транспорта Франции Клеман Бон. По его словам, Украина "настойчиво работает над открытием своего авиапространства". Вместе с тем, в Европейской организации безопасности аэронавигации (Евроконтроль) недавно прогнозировали, что ограничения в воздушном пространстве Украины, РФ, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года.
В тот же день, когда львовский губернатор заявил о планах открытия местного аэропорта, в городе находился глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он встречался с мэром Львова Андреем Садовым и прогулялся по площади Рынок. Визиты британских высокопоставленных политиков на Украину нередко совпадают с масштабными военными провокациями или террористическими актами, на которых специализируются британские спецслужбы. Примечательно, что в день обстрела Каховской ГЭС, Клеверли был в Киеве и вел переговоры с Зеленским. В связи с этим, некоторые российские эксперты допускали, что именно Клеверли дал добро на разрушение плотины.
Между тем постепенно разрушается сам Львов, так как денег на ремонт старых зданий и инфраструктуры почти не выделяют. Львовяне в местных чатах жалуются на участившиеся случаи обвалов фасадов зданий, балконов и перекрытий в историческом центре города. Здания австрийской постройки XVIII-XIX века и польской постройки начала XX века ветшают и уже представляют собой опасность для жителей и прохожих.
"Львов рассыпается" - пишут жители в сообществе "Горячие новости Львова" по поводу обрушения старого фасада на улице Балабана, 8. "Улица Перемыская, 11, - летят кирпичи и штукатурка на головы", - пишет в сообществе львовянка Надежда Демчина. "Улица Замарстынивская, 11а, осыпается фасад дома. Только что камень упал на голову пожилому человеку. Просьба сделать ремонт", - пишет львовянин Тарас Винницкий. Подобными сообщениями полны львовские паблики, но коммунальщики обычно ограничиваются лишь уборкой обломков с тротуаров.
В среду 7 июня во Львов прибыли первые эвакуированные жители затопленных районов Херсонской области, где ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, вызвав масштабное затопление региона и экологическую катастрофу. Все они – это преимущественно русскоязычные граждане Украины, поэтому в городе им придется столкнуться с языковыми скандалами. Одним из наиболее резонансных скандалов в городе произошел несколько дней назад.
Вчера, 12:13Культура
"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песнюЖители разных областей Украины записывают видео в поддержку молодого человека из Одессы, попавшего во Львове в языковой скандал из-за песни Виктора Цоя
Несовершеннолетний мальчик из Одессы решил спеть на улицах под гитару песню Виктора Цоя. Юный уличный музыкант вынужден как-то зарабатывать и выживать, так как у него есть только мать, которая серьезно больна. На него набросилась львовский депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, заявив, что "русский язык в городе запрещен". Мальчик в нелестных выражениях попросил отстать от него и заниматься своими делами.
"Вот нечего тебе делать, ты могла пойти по своим делам каким-то, у тебя же есть работа, дети, семья, муж, я не знаю", - вполне резонно прокомментировал паренек её претензии, после чего исполнил ей еще одну песню Цоя. Депутат Пипа написала за это на парня заявление в полицию. В полиции ребенка заставили на камеру извиниться. О том, что его именно вынудили, он рассказал в следующем видео. Бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович, который сейчас пытается заигрывать с русскоязычной аудиторией, поддержал паренька. "Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это - твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", - сказал Арестович.
Экс-советнику Офиса Зеленского, конечно, не сложно посоветовать ребенку, который находится в чужом городе в полицейском участке, в окружении агрессивных людей, у которого нет дееспособных родственников, самому апеллировать к конституционным правам. Самого мальчика после этого забрали в приют, откуда он не может выйти, а мать не может его забрать по причине болезни.
Скандал вызвал кампанию в украинском фрагменте в соцсетях: в поддержку мальчика украинцы записывают песни на русском языке, включая песни Виктора Цоя. Фанатичные русофобы на Украине уже многих достали и вызывают отторжение тем, что цепляются к продавцам, таксистам, больным в палатах и даже к детям. Украинское издание "Страна" связывает рост числа бытовых языковых конфликтов с тем, что русский язык остался языком общения для миллионов украинцев, которые не работают в госорганах или в украинских СМИ.
Алексей Арестович
11 апреля, 15:42
"Скоро бахнем": Арестович выяснил, когда на Украине появится ядерное оружиеЭкс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на создание атомного вооружения Киеву может потребоваться менее года. Видеозапись его выступления приводит издание "Страна.ua" 11 апреля
"Личной жизни человека украинизация практически не касалась. Да, были требования по украинскому языку для телевидения, кино, при работе в госорганах. Также к 2022 году практически исчезло русскоязычное образование. Однако это большинством населения не воспринималась как некая жизненно-важная проблема", - пишет "Страна". По словам авторов, миллионы жителей просто всю жизнь игнорировали украинское государство, живя по принципу "я живу сам по себе, а государство само по себе и какие оно законы принимает мне особо не интересно, пока они не мешают мне зарабатывать и жить как мне хочется".
Кроме того, для большого числа молодых украинцев русский язык стал одним из основных языков глобализации, при помощи которого они общались в соцсетях, собирали аудиторию, зарабатывали деньги, становились блогерами. Однако с началом СВО резко возросло количество фанатичных националистов, которые уже не дают русскоязычным пребывать спокойно в своем "пузыре", что и вызывает рост отторжения от таких националистов.
Юный уличный музыкант из Одессы тоже явно запомнит давление и принуждение, которое ему пришлось испытать из-за песен на родном для него русском языке, поэтому в дальнейшем вряд ли захочет связывать свою взрослую жизнь с Украиной.
 
ЭксклюзивУкраинаЛьвовАлексей АрестовичРусский языкВиктор Цой
 
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