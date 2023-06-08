https://ukraina.ru/20230608/1047013113.html

Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове

Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове - 08.06.2023 Украина.ру

Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове

В столице Галичины, городе Льва, заговорили об открытии воздушного пространства. Глава областной военной администрации Максим Козицкий в среду 7 июня заявил о возможности открытия львовского аэропорта. "А летать видимо будут нищие женщины и дети и чиновники "по важным делам", - задает вопрос украинский политолог Михаил Чаплыга.

2023-06-08T06:49

2023-06-08T06:49

2023-06-08T06:49

эксклюзив

украина

львов

алексей арестович

русский язык

виктор цой

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Тема открытия воздушного пространства обсуждалась при подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза "Механизм Соединения Европы". "Этот вопрос действительно был поднят. Мы надеемся, что наподобие "зернового коридора" будет и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Евросоюзом", - говорит Козицкий.Проще говоря, украинские власти пытаются давить на ЕС, чтобы тот взял под свою опеку воздушный коридор. До сих пор основная часть военных грузов для Украины летит в польский Жешув, откуда уже наземным транспортом доставляется во Львовскую область.О планах открытия воздушного пространства еще в конце апреля заявлял министр транспорта Франции Клеман Бон. По его словам, Украина "настойчиво работает над открытием своего авиапространства". Вместе с тем, в Европейской организации безопасности аэронавигации (Евроконтроль) недавно прогнозировали, что ограничения в воздушном пространстве Украины, РФ, Белоруссии и Молдавии сохранятся до 2029 года.В тот же день, когда львовский губернатор заявил о планах открытия местного аэропорта, в городе находился глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он встречался с мэром Львова Андреем Садовым и прогулялся по площади Рынок. Визиты британских высокопоставленных политиков на Украину нередко совпадают с масштабными военными провокациями или террористическими актами, на которых специализируются британские спецслужбы. Примечательно, что в день обстрела Каховской ГЭС, Клеверли был в Киеве и вел переговоры с Зеленским. В связи с этим, некоторые российские эксперты допускали, что именно Клеверли дал добро на разрушение плотины.Между тем постепенно разрушается сам Львов, так как денег на ремонт старых зданий и инфраструктуры почти не выделяют. Львовяне в местных чатах жалуются на участившиеся случаи обвалов фасадов зданий, балконов и перекрытий в историческом центре города. Здания австрийской постройки XVIII-XIX века и польской постройки начала XX века ветшают и уже представляют собой опасность для жителей и прохожих."Львов рассыпается" - пишут жители в сообществе "Горячие новости Львова" по поводу обрушения старого фасада на улице Балабана, 8. "Улица Перемыская, 11, - летят кирпичи и штукатурка на головы", - пишет в сообществе львовянка Надежда Демчина. "Улица Замарстынивская, 11а, осыпается фасад дома. Только что камень упал на голову пожилому человеку. Просьба сделать ремонт", - пишет львовянин Тарас Винницкий. Подобными сообщениями полны львовские паблики, но коммунальщики обычно ограничиваются лишь уборкой обломков с тротуаров.В среду 7 июня во Львов прибыли первые эвакуированные жители затопленных районов Херсонской области, где ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, вызвав масштабное затопление региона и экологическую катастрофу. Все они – это преимущественно русскоязычные граждане Украины, поэтому в городе им придется столкнуться с языковыми скандалами. Одним из наиболее резонансных скандалов в городе произошел несколько дней назад.Несовершеннолетний мальчик из Одессы решил спеть на улицах под гитару песню Виктора Цоя. Юный уличный музыкант вынужден как-то зарабатывать и выживать, так как у него есть только мать, которая серьезно больна. На него набросилась львовский депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, заявив, что "русский язык в городе запрещен". Мальчик в нелестных выражениях попросил отстать от него и заниматься своими делами."Вот нечего тебе делать, ты могла пойти по своим делам каким-то, у тебя же есть работа, дети, семья, муж, я не знаю", - вполне резонно прокомментировал паренек её претензии, после чего исполнил ей еще одну песню Цоя. Депутат Пипа написала за это на парня заявление в полицию. В полиции ребенка заставили на камеру извиниться. О том, что его именно вынудили, он рассказал в следующем видео. Бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович, который сейчас пытается заигрывать с русскоязычной аудиторией, поддержал паренька. "Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это - твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", - сказал Арестович.Экс-советнику Офиса Зеленского, конечно, не сложно посоветовать ребенку, который находится в чужом городе в полицейском участке, в окружении агрессивных людей, у которого нет дееспособных родственников, самому апеллировать к конституционным правам. Самого мальчика после этого забрали в приют, откуда он не может выйти, а мать не может его забрать по причине болезни.Скандал вызвал кампанию в украинском фрагменте в соцсетях: в поддержку мальчика украинцы записывают песни на русском языке, включая песни Виктора Цоя. Фанатичные русофобы на Украине уже многих достали и вызывают отторжение тем, что цепляются к продавцам, таксистам, больным в палатах и даже к детям. Украинское издание "Страна" связывает рост числа бытовых языковых конфликтов с тем, что русский язык остался языком общения для миллионов украинцев, которые не работают в госорганах или в украинских СМИ."Личной жизни человека украинизация практически не касалась. Да, были требования по украинскому языку для телевидения, кино, при работе в госорганах. Также к 2022 году практически исчезло русскоязычное образование. Однако это большинством населения не воспринималась как некая жизненно-важная проблема", - пишет "Страна". По словам авторов, миллионы жителей просто всю жизнь игнорировали украинское государство, живя по принципу "я живу сам по себе, а государство само по себе и какие оно законы принимает мне особо не интересно, пока они не мешают мне зарабатывать и жить как мне хочется".Кроме того, для большого числа молодых украинцев русский язык стал одним из основных языков глобализации, при помощи которого они общались в соцсетях, собирали аудиторию, зарабатывали деньги, становились блогерами. Однако с началом СВО резко возросло количество фанатичных националистов, которые уже не дают русскоязычным пребывать спокойно в своем "пузыре", что и вызывает рост отторжения от таких националистов.Юный уличный музыкант из Одессы тоже явно запомнит давление и принуждение, которое ему пришлось испытать из-за песен на родном для него русском языке, поэтому в дальнейшем вряд ли захочет связывать свою взрослую жизнь с Украиной.

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https://ukraina.ru/20230411/1045218116.html

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эксклюзив, украина, львов, алексей арестович, русский язык, виктор цой