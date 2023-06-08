https://ukraina.ru/20230608/1047003836.html

Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС

Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру

Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС

После подрыва дамбы русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T05:30

2023-06-08T05:30

2023-06-08T05:30

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каховская гэс

наводнение

подрыв

десант

днепр

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Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина Каховского водохранилища составляет порядка 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было порядка километра, рассказал эксперт.Такую узкую преграду ВСУ форсировать, чем десятикилометровую водную гладь Каховского водохранилища до прорыва, которая полностью просматривается и простреливается, добавил он.Поэтому сейчас Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, наводнение, подрыв, десант, днепр