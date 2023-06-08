Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
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Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС
Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС
После подрыва дамбы русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T05:30
2023-06-08T05:30
новости
каховская гэс
наводнение
подрыв
десант
днепр
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Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина Каховского водохранилища составляет порядка 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было порядка километра, рассказал эксперт.Такую узкую преграду ВСУ форсировать, чем десятикилометровую водную гладь Каховского водохранилища до прорыва, которая полностью просматривается и простреливается, добавил он.Поэтому сейчас Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, каховская гэс, наводнение, подрыв, десант, днепр
Новости, Каховская ГЭС, наводнение, подрыв, десант, Днепр

Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС

05:30 08.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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После подрыва дамбы русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина Каховского водохранилища составляет порядка 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было порядка километра, рассказал эксперт.
Такую узкую преграду ВСУ форсировать, чем десятикилометровую водную гладь Каховского водохранилища до прорыва, которая полностью просматривается и простреливается, добавил он.
"Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения наши [ВС РФ] позиции. Есть кадры взрыва мин, затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии", - подчеркнул Анпилогов.
Поэтому сейчас Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховская ГЭСнаводнениеподрывдесантДнепр
 
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