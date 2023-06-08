https://ukraina.ru/20230608/1047016091.html

Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине

Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине - 08.06.2023 Украина.ру

Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трёхсот человек, скорость течения Днепра увеличилась. ВСУ наступают под Запорожьем. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможном вводе войск стран-членов НАТО на территорию Украины

2023-06-08T10:00

2023-06-08T10:00

2023-06-08T10:00

хроники

эксклюзив

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С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трехсот человек, рассказала РИА "Новости" пресс-служба МЧС России."За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей", — указали в пресс-службе.Как сообщило агентство, на эти сутки спасатели спланировали работу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств.При этом после разрушения дамбы Каховской ГЭС скорость течения Днепра увеличилась в десять раз."Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому", - заявил глава правительства Херсонской области Андрее Алексеенко.Он также сообщил о том, что группировку спасателей увеличили."Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы", - указал Алексеенко.Ранее вр.и.о. губернатора региона Владимир Сальдо рассказал о размещении эвакуированных с подтопленных территорий."Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек. В связи с этим, проверил условия размещения эвакуированных граждан. Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койкоместа, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи", - написал он в своём телеграм-канале.По его словам, он также поговорил с эвакуированными."В одном из ПВР пообщался с людьми. Они настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад", - отметил он.Также Сальдо рассказал о компенсациях пострадавшим и дальнейшей эвакуации."В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё. Однако говорить о возвращении немного преждевременно, критический период людям лучше переждать в ПВР. Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти 3 тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысяч. Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Надеюсь, в этом не возникнет необходимости. Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!" - подытожил он.Обстановка в регионе остаётся напряжённой. Разрушение дамбы Каховской ГЭС, вызванное неоднократными ударами ВСУ, вызвало масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу.Наступление под ЗапорожьемКак сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в ночь на 8 июня,"Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта - между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идёт бой высокой интенсивности. Противник ведёт непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землёй. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", - написал он в своём телеграм-канале.Позже Рогов сообщил об активном использовании российскими военными ПТУРов.Спустя некоторое время стали появляться подробности украинской атаки."Запорожское направление. По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие", - сообщил бывшим замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Российский военкор Александр Коц позже описал, как проходило наступление ВСУ."Ну что ж, как я и писал ранее, свои основные усилия противник сосредоточил на попытках продвижения с Ореховского направления в сторону Токмака. Работал там совсем недавно с разведчиками, парни там стоят достойные, мотивированные, заряженные бить противника. Ночью украинцы предприняли попытки прорыва обороны по всей линии фронта в Запорожской области - от Каховского водохранилища и до границы ДНР. Особое давление шло на Ореховском направлении - через Новоданиловку в сторону Токмака и через Малую Токмачку - в сторону Пологов. На третий накат некоторые подразделения противника отказывались идти вперед. На Пологи также пытались двигаться со стороны Гуляйполя. Здесь фатального прорыва и расширения плацдарма не допустили. Противник также предпринимал новые попытки прорыва на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Стратегического успеха также не достиг", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка на направлении остаётся напряжённой. При этом некоторые наблюдатели отмечают, что пока ВСУ не применяют никаких военных хитростей, а пытаются атаковать в лоб, что довольно странно.Войска НАТОБывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.По его словам, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или её гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально"."Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – заявил он.Фог Расмуссен отметил, что Польша "серьёзно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.При этом ранее стало известно об участии польских военных в рейде ВСУ на территорию Белгородской области. Польские военные выдавали себя за "добровольцев из "Польского добровольческого корпуса". Однако ряд источников сообщает, что на территории Украины воюют именно кадровые польские военнослужащие.

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https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html

https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив