Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине - 08.06.2023 Украина.ру
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Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине
Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине - 08.06.2023 Украина.ру
Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине
С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трёхсот человек, скорость течения Днепра увеличилась. ВСУ наступают под Запорожьем. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможном вводе войск стран-членов НАТО на территорию Украины
2023-06-08T10:00
2023-06-08T10:00
хроники
эксклюзив
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С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трехсот человек, рассказала РИА "Новости" пресс-служба МЧС России."За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей", — указали в пресс-службе.Как сообщило агентство, на эти сутки спасатели спланировали работу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств.При этом после разрушения дамбы Каховской ГЭС скорость течения Днепра увеличилась в десять раз."Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому", - заявил глава правительства Херсонской области Андрее Алексеенко.Он также сообщил о том, что группировку спасателей увеличили."Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы", - указал Алексеенко.Ранее вр.и.о. губернатора региона Владимир Сальдо рассказал о размещении эвакуированных с подтопленных территорий."Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек. В связи с этим, проверил условия размещения эвакуированных граждан. Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койкоместа, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи", - написал он в своём телеграм-канале.По его словам, он также поговорил с эвакуированными."В одном из ПВР пообщался с людьми. Они настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад", - отметил он.Также Сальдо рассказал о компенсациях пострадавшим и дальнейшей эвакуации."В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё. Однако говорить о возвращении немного преждевременно, критический период людям лучше переждать в ПВР. Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти 3 тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысяч. Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Надеюсь, в этом не возникнет необходимости. Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!" - подытожил он.Обстановка в регионе остаётся напряжённой. Разрушение дамбы Каховской ГЭС, вызванное неоднократными ударами ВСУ, вызвало масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу.Наступление под ЗапорожьемКак сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в ночь на 8 июня,"Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта - между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идёт бой высокой интенсивности. Противник ведёт непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землёй. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", - написал он в своём телеграм-канале.Позже Рогов сообщил об активном использовании российскими военными ПТУРов.Спустя некоторое время стали появляться подробности украинской атаки."Запорожское направление. По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие", - сообщил бывшим замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Российский военкор Александр Коц позже описал, как проходило наступление ВСУ."Ну что ж, как я и писал ранее, свои основные усилия противник сосредоточил на попытках продвижения с Ореховского направления в сторону Токмака. Работал там совсем недавно с разведчиками, парни там стоят достойные, мотивированные, заряженные бить противника. Ночью украинцы предприняли попытки прорыва обороны по всей линии фронта в Запорожской области - от Каховского водохранилища и до границы ДНР. Особое давление шло на Ореховском направлении - через Новоданиловку в сторону Токмака и через Малую Токмачку - в сторону Пологов. На третий накат некоторые подразделения противника отказывались идти вперед. На Пологи также пытались двигаться со стороны Гуляйполя. Здесь фатального прорыва и расширения плацдарма не допустили. Противник также предпринимал новые попытки прорыва на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Стратегического успеха также не достиг", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка на направлении остаётся напряжённой. При этом некоторые наблюдатели отмечают, что пока ВСУ не применяют никаких военных хитростей, а пытаются атаковать в лоб, что довольно странно.Войска НАТОБывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.По его словам, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или её гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально"."Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – заявил он.Фог Расмуссен отметил, что Польша "серьёзно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.При этом ранее стало известно об участии польских военных в рейде ВСУ на территорию Белгородской области. Польские военные выдавали себя за "добровольцев из "Польского добровольческого корпуса". Однако ряд источников сообщает, что на территории Украины воюют именно кадровые польские военнослужащие.
https://ukraina.ru/20230607/1047008440.html
https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html
https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине

10:00 08.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинская БМП
украинская БМП - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трёхсот человек, скорость течения Днепра увеличилась. ВСУ наступают под Запорожьем. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможном вводе войск стран-членов НАТО на территорию Украины
С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трехсот человек, рассказала РИА "Новости" пресс-служба МЧС России.
"За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей", — указали в пресс-службе.
Как сообщило агентство, на эти сутки спасатели спланировали работу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств.
При этом после разрушения дамбы Каховской ГЭС скорость течения Днепра увеличилась в десять раз.
"Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому", - заявил глава правительства Херсонской области Андрее Алексеенко.
Он также сообщил о том, что группировку спасателей увеличили.
"Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы", - указал Алексеенко.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 18:29
Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на УкраинеХерсон затопило до уровня крыш частных жилых домов. В Минобороны РФ сообщили, что именно стало причиной аварии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской области
Ранее вр.и.о. губернатора региона Владимир Сальдо рассказал о размещении эвакуированных с подтопленных территорий.
"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек. В связи с этим, проверил условия размещения эвакуированных граждан. Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койкоместа, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи", - написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, он также поговорил с эвакуированными.

"В одном из ПВР пообщался с людьми. Они настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад", - отметил он.
Также Сальдо рассказал о компенсациях пострадавшим и дальнейшей эвакуации.
"В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жильё. Однако говорить о возвращении немного преждевременно, критический период людям лучше переждать в ПВР. Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти 3 тысячи мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тысяч. Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Надеюсь, в этом не возникнет необходимости. Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. Однако готовность друзей прийти на помощь ещё больше укрепляет наши силы и вселяет в нас уверенность: мы справимся с любыми трудностями и сохраним жизни людей!" - подытожил он.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой. Разрушение дамбы Каховской ГЭС, вызванное неоднократными ударами ВСУ, вызвало масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 13:16
Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июняВ период с 4 по 6 июня ВСУ предприняли давно планируемое контрнаступление на позиции Вооружённых сил России на разных участках фронта в зоне спецоперации, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу
Наступление под Запорожьем
Как сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в ночь на 8 июня,
"Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта - между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идёт бой высокой интенсивности. Противник ведёт непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землёй. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", - написал он в своём телеграм-канале.
Позже Рогов сообщил об активном использовании российскими военными ПТУРов.
Спустя некоторое время стали появляться подробности украинской атаки.
"Запорожское направление. По полученным радиоперехватам, как минимум одно подразделение ВСУ игнорирует приказ выдвигаться и наступать на наши позиции. Потери противника очень большие", - сообщил бывшим замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Российский военкор Александр Коц позже описал, как проходило наступление ВСУ.
"Ну что ж, как я и писал ранее, свои основные усилия противник сосредоточил на попытках продвижения с Ореховского направления в сторону Токмака. Работал там совсем недавно с разведчиками, парни там стоят достойные, мотивированные, заряженные бить противника. Ночью украинцы предприняли попытки прорыва обороны по всей линии фронта в Запорожской области - от Каховского водохранилища и до границы ДНР. Особое давление шло на Ореховском направлении - через Новоданиловку в сторону Токмака и через Малую Токмачку - в сторону Пологов. На третий накат некоторые подразделения противника отказывались идти вперед. На Пологи также пытались двигаться со стороны Гуляйполя. Здесь фатального прорыва и расширения плацдарма не допустили. Противник также предпринимал новые попытки прорыва на Южно-Донецком направлении и под Артемовском. Стратегического успеха также не достиг", - написал он в своём телеграм-канале.
Обстановка на направлении остаётся напряжённой. При этом некоторые наблюдатели отмечают, что пока ВСУ не применяют никаких военных хитростей, а пытаются атаковать в лоб, что довольно странно.
Вчера, 09:44
Спад уровня воды в Новой Каховке. Главное на Украине на утро 7 июняАдминистрация Новокаховского городского округа заявила, что вода начала уходить с территории города
Войска НАТО
Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.
По его словам, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или её гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".
"Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – заявил он.
Фог Расмуссен отметил, что Польша "серьёзно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.
При этом ранее стало известно об участии польских военных в рейде ВСУ на территорию Белгородской области. Польские военные выдавали себя за "добровольцев из "Польского добровольческого корпуса". Однако ряд источников сообщает, что на территории Украины воюют именно кадровые польские военнослужащие.
 
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10:00Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на Украине
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