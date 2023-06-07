https://ukraina.ru/20230607/1047001453.html

Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

В дачном кооперативе в селе Корсунка (корсунские дачи) началась эвакуация граждан, заблокированных после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев 7 июня

2023-06-07T16:37

2023-06-07T16:37

2023-06-07T16:44

новости

каховская гэс

эвакуация

новая каховка

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Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли около 900 человек, сообщил ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Также он добавил, что уровень воды начал снижаться.ВСУ в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха", в результате чего верхняя часть станции была разрушена, сама дамба водохранилища не пострадала.Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.

https://ukraina.ru/20230606/1046969488.html

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новости, каховская гэс, эвакуация, новая каховка