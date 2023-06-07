https://ukraina.ru/20230607/1047001453.html
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
В дачном кооперативе в селе Корсунка (корсунские дачи) началась эвакуация граждан, заблокированных после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев 7 июня
2023-06-07T16:37
2023-06-07T16:37
2023-06-07T16:44
новости
каховская гэс
эвакуация
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046994349_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1cb4fc1f2263735a55ddfa820d86545b.jpg
Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли около 900 человек, сообщил ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Также он добавил, что уровень воды начал снижаться.ВСУ в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха", в результате чего верхняя часть станции была разрушена, сама дамба водохранилища не пострадала.Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
https://ukraina.ru/20230606/1046969488.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046994349_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c8969e57043b2ce33188bf85b2d43006.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, каховская гэс, эвакуация, новая каховка
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
16:37 07.06.2023 (обновлено: 16:44 07.06.2023)
В дачном кооперативе в селе Корсунка (корсунские дачи) началась эвакуация граждан, заблокированных после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев 7 июня
Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли около 900 человек, сообщил ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Также он добавил, что уровень воды начал снижаться.
"Сейчас продолжается вывоз людей с корсунских дач. Это большой поселок, 350 домов. Мы оттуда вывозим, в том числе, маломобильных", - сказал Леонтьев.
ВСУ в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха", в результате чего верхняя часть станции была разрушена, сама дамба водохранилища не пострадала.
Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.