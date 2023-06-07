Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС
В дачном кооперативе в селе Корсунка (корсунские дачи) началась эвакуация граждан, заблокированных после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев 7 июня
2023-06-07T16:37
2023-06-07T16:44
новости
каховская гэс
эвакуация
новая каховка
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Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли около 900 человек, сообщил ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Также он добавил, что уровень воды начал снижаться.ВСУ в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха", в результате чего верхняя часть станции была разрушена, сама дамба водохранилища не пострадала.Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
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новости, каховская гэс, эвакуация, новая каховка
Новости, Каховская ГЭС, эвакуация, Новая Каховка

Глава Новой Каховки: началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

16:37 07.06.2023 (обновлено: 16:44 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкНовая Каховка после прорыва Каховской ГЭС
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В дачном кооперативе в селе Корсунка (корсунские дачи) началась эвакуация граждан, заблокированных после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава городского округа Владимир Леонтьев 7 июня
Из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС в течение 6 июня вывезли около 900 человек, сообщил ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Также он добавил, что уровень воды начал снижаться.

"Сейчас продолжается вывоз людей с корсунских дач. Это большой поселок, 350 домов. Мы оттуда вывозим, в том числе, маломобильных", - сказал Леонтьев.

ВСУ в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха", в результате чего верхняя часть станции была разрушена, сама дамба водохранилища не пострадала.
Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Вчера, 17:58
Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
 
НовостиКаховская ГЭСэвакуацияНовая Каховка
 
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