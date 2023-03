https://ukraina.ru/20230328/1044785354.html

Обедненный уран для переживших Чернобыль. Адский эксперимент над Украиной продолжается

В 1999 году, во время нападения НАТО на Югославию, на территорию Сербии сбросили более 40 тысяч снарядов с 15 тоннами обедненного урана. В результате страна стала европейскими лидером по числу онкологических заболеваний среди населения

2023-03-28T12:25

олег ясинский

За первые десять лет с момента начала бомбежек в Сербии раком заболели около 30 тысяч человек. Из них умерли, по разным источникам, от 10 до 20 тысяч. Исходя из несложного расчета, можно утверждать говорить, что тонна обедненного урана убивала онкологией около тысячи гражданских.Важно вспомнить, что жертвами оказались не только мирные жители и сербские солдаты, но и военнослужащие Североатлантического альянса. Сотни случаев были расследованы и доказаны, поэтому в январе 2020 года в Сербии был подан первый иск против НАТО за использование оружия с обедненным ураном. К сербским искам можно добавить 500 исков итальянских военных, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, более 200 из которых в конце концов были удовлетворены правосудием – Министерству обороны Италии пришлось возместить солдатам материальный ущерб, если разрушение человеческого здоровья может считаться ущербом возместимым. Подобные судебные разбирательства были начаты и в других странах: во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Турции.Случай югославской войны – самый известный, поскольку события происходили в центре Европы. Но это лишь вершина айсберга. Известно, что армии НАТО применяли вооружения с обедненным ураном практически во всех последних вооруженных конфликтах, ими развязанных: в обеих иракских войнах, в нападении на Ливию, в ударах по талибам* в Афганистане и в гражданской войне в Сирии. Разумеется, об этих преступлениях – крайне мало информации в прессе, поэтому о реальном числе жертв мы можем только догадываться.В чем военный смысл обеднённого урана? Он в два с половиной раз плотнее железа, что делает его эффективным для пробития танковой брони и других особо прочных видов укреплений.Несколько дней назад замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах поставить украинским вооруженным силам бронебойные снаряды, произведенные на основе обедненного урана.Согласно одному из ООНовских документов еще 2022 года, известному как "Экологические последствия конфликта в Украине" ("The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine"), "…обедненный уран не обладает достаточной радиоактивностью, чтобы проникать в организм человека через кожу, однако может вызвать радиационное поражение при вдыхании или проглатывании, что может произойти, когда материал измельчается при ударе. Обедненный уран и токсичные вещества, содержащиеся во взрывчатых веществах, могут увеличить риск развития рака, а также вызвать раздражение кожи и почечную недостаточность".Осторожные тесты международной бюрократии, уже десятилетия достаточно безуспешно уговаривающей волков и овец жить дружно, заранее снимают с чиновников ООН ответственность за то, что "они не предупреждали".Помню, как после чернобыльской трагедии на Украине говорили и писали, что в результате пассивного накопления радиации в организме страна занимала первое место в мире по раку щитовидной железы у детей и подростков. И вообще онкологическая ситуация была в целом очень неблагоприятной. Это было во времена, когда мы наивно думали, что большей беды, чем Чернобыль, с Украиной случиться не может.Колониальный режим, сначала захвативший власть, а потом пригласивший заморские правительства править судьбами миллионов соотечественников, не мог ограничиться просто ложью и традиционным грабежом собственного населения и богатств страны. Нынешняя задача, поставленная перед ним – разрушение остатков станы и сокращение её населения, воспринимаемого властью исключительно как социальная обуза и пушечное мясо.Рецепт обедненного урана – логичная мера для борьбы за территорию, которая может смело освобождаться от главной помехи на пути новых хозяев страны – ее жителей. Режим Зеленского, сначала при попустительстве, а затем в сообществе с руководством МАГАТЭ, несколько месяцев назад чуть не устроил атомный апокалипсис на Запорожской АЭС. Сейчас же он с энтузиазмом ожидает прибытия урановой начинки нового оружия для использования на украинской территории украинскими военными, жизни которых давно никого не волнуют.Самый активный зачинщик вооруженного конфликта в сердце Европы, который сегодня разве что чудом может не перерасти в полноценную мировую войну, – Великобритания. Она делает еще один широкий шаг в этом направлении, провоцируя Россию на ответные действия и резко усиливая зависимость своего заложника-смертника – Украины.Интересно читать в эти дни "серьезную международную прессу". В немногочисленных публикациях на эту тему она обсуждает "непропорционально болезненную" реакцию России и "относительность" угрозы здоровью людей, уговаривая "не смешивать элементы, содержащие обедненный уран с ядерным оружием". После этого нам будут говорить о разнице между тактическим и стратегическим ядерным оружием и всячески подводить мысль мирового обывателя к тому, что мировые войны – естественный цикл человеческой истории, и что прогрессу наук и технологий мы обязаны заказам военной промышленности и экспериментам врачей-нацистов в концлагерях.Очевидно, что по всем характеристикам военных действий на территории Украины, использовать снаряды с урановой начинкой будут в разы или в десятки раз чаще, чем в бывшей Югославии. Последствия этого не смогут не наложиться на миллионы человеческих организмов, уже впитавших часть чернобыльской радиации.Адский эксперимент над похищенным населением Украины продолжается.* Члены организации "Талибан", находящейся под санкциями ООН

