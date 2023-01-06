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Леонардо да Винчи. Улыбка и другие загадки гения

Леонардо да Винчи. Улыбка и другие загадки гения - 06.01.2023 Украина.ру

Леонардо да Винчи. Улыбка и другие загадки гения

Вечером 15 апреля 1452 года в деревушке возле города Флоренции родился внук одного нотариуса. Дедушка сделал запись в календаре, благодаря которой мы знаем теперь в точности эту дату

2023-01-06T09:14

2023-01-06T09:14

2023-01-06T09:14

эксклюзив

леонардо да винчи

астрология

искусство

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Этот мальчик станет одним из самых знаменитых художников мира.Леонардо да Винчи, чей гений считается непревзойденным. Автор "Моны Лизы" и "Тайной вечери", инженер, мыслитель, философ, удивительный "универсальный человек" эпохи Возрождения.Военный инженерЛеонардо был сыном нотариуса Пьетро да Винчи и крестьянки Катарины.Мальчику в семье обрадовались, Леонардо воспитывался дедушкой и отцом. Мать его потом вышла замуж за местного жителя.Есть версии, что по национальности она была из арабских стран (так утверждают исследователи, которые сумели снять отпечаток пальца Леонардо с одной из картин). Или, возможно, она была армянкой (эта версия возникла после попытки расшифровки некоторых записей Леонардо).В 14 лет Леонардо поступил учеником в мастерскую знаменитого художника и скульптора Андреа Вероккьо.Сегодня мы воспринимаем Леонардо да Винчи как художника, который, вместе с тем, как бы заодно, помимо живописи, ещё иногда занимался техническими изобретениями. Так сказать, причуды гения.Но сам он считал себя, в первую очередь, военным инженером и гидротехником. В документах 15 века он и называется в основном "инженером".В 30-летнем возрасте Леонардо переселился в Милан. Сохранилось его письмо миланскому герцогу, где он описывает свои возможности.Это постройка "лёгких мостов, которые легко переносить" и других, которые невозможно сжечь. Умение "отводить воду из рвов", делать пушки-бомбарды, которые "наводят на войско неприятеля великий страх", "крытые повозки с артиллерией, за которыми может беспрепятственно идти пехота" (видимо, это прообраз танка). И множество других умений, чрезвычайно актуальных в те времена постоянных войн. В год его переселения шла война между Миланом и Венецией.В конце письма он упоминает, что в мирное время тоже сможет пригодиться. Как зодчий, во-первых. Как скульптор, во-вторых. И наконец, только в-третьих, как художник.В его записях в дневнике того времени — записи о математике и медицине, о золотом сечении и архитектуре соборов. Но в основном — строительство башен, бомбардиров, бастионов, подъемных мостов.Когда через 20 лет он вернётся во Флоренцию, современники будут писать о нем, что он так "увлёкся геометрией", что не хочет держать кисть в руках. Математические эксперименты и конструирование военных машин привлекали его больше, чем живопись.Великие экспериментыЛеонардо был великим экспериментатором во всех делах. И как инженер, и в живописи. И в устроении пышных праздников при дворе (это была ещё одна его профессия, которая высоко ценилась покровителями).Многое он не осуществил, многое не закончил. Эксперимент, видимо, был для него интереснее, чем результат.Это касается и картин. Он известен как художник, который "не завершал свои работы". Он не закончил памятник Франческо Сфорца в Милане, огромного размера. Об этом памятнике писал сам герцог Лодовико Моро: "поручил Леонардо, но думаю, что он не закончит работу".Он не осуществил большинство своих инженерных проектов, оставшихся в чертежах.Но в Милане он написал портреты двух фавориток Лодовико Моро. Чечилию Галлерани — этот портрет мы знаем сегодня как "Дама с горностаем". И Лукрецию Кривелли — это "Прекрасная Ферроньера".Эти работы, вместе с "Тайной вечерей", принесли Леонардо славу величайшего художника Италии.Французский король интересовался возможностью, например, выломать стену с фреской "Тайная вечеря" и вывезти ее во Францию. Художники Италии, Франции, Нидерландов приезжали в Милан, чтобы сделать её копии.К счастью для всех нас, эти копии сохранились, потому что сама фреска потеряла свои краски.Эксперимент Леонардо оказался неудачным. Краски стали разрушаться уже через 50 лет после написания. И на стене, по свидетельству Вазари, оставалось только "тусклое пятно".Опять ФлоренцияЧерез 20 лет Леонардо вернулся во Флоренцию. Его приютили монахи. А Леонардо обещал им картину. И опять "тянул, насколько это было можно". Но когда он сделал эскиз "Святая Анна, Богоматерь и Христос", эту картину (картон) объявили чудом. Очередь желающих посмотреть на неё выстраивалась каждый день.И он опять не завершил работу. Монахи нашли в итоге другого художника, а Леонардо поступил на службу к Чезаре Борджиа как военный инженер и гидротехник.Там он познакомился и подружился с Никколо Макиавелли, чьи идеи находил поучительными.Там получил заказ на фреску "Битва при Ангиари". Две фрески должны были сделать два великих мастера — Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти. Но обе не сохранились. А свою фреску Леонардо не завершил, так как опять проводил эксперименты с красками, и они завершились не очень удачно.Техника сфуматоНо всё-таки один из экспериментов привел к изобретению, которое сделало Леонардо знаменитым.Это техника "сфумато", то есть "в дымке", которая делает свет на его картинах таким невероятно естественным, а лица такими мягкими и загадочными.Восхищённые зрители считали картины Леонардо "божественными", а художники, конечно же, бросились это мастерство перенимать, с разной степенью успешности. Некоторые научились рисовать в технике "сфумато" настолько мастерски, что их картины вплоть до начала 20 века считались принадлежащими самому да Винчи.Как же это достигалось технически?Вначале Леонардо рисовал рисунок темперой или сепией. Темпера — древнейшие краски, натуральные пигменты, которые веками и даже тысячелетиями не теряют своего цвета и качества. Именно такими красками раскрашены саркофаги египетских фараонов. Именно темперой рисовали иконы византийские и русские мастера.Сепия — натуральный краситель, который производится из красящего вещества каракатицы. Сепия даёт лёгкий акварельный эффект при рисовании тушью, пером.Сепией нарисованы знаменитые рисунки Леонардо. Коричнево-красные благородные тона сепии используются и сегодня. Конечно, краски производятся теперь искусственно.После того как сепией или коричневой темперой на белом грунте был нарисован "объём", Леонардо переходил к следующему этапу.Это была тончайшая лессировка, то есть нанесение лёгких прозрачных или полупрозрачных мазков. Тут использовались уже масляные краски. Поэтому технику Леонардо называют "смешанной".Все тончайшие нюансы тонов, все эффекты светотени идеально передавались с помощью этой техники. Придумал её не Леонардо, но он усовершенствовал её до уровня "сфумато". Он изменил линию, вернее, линия на его картинах размылась, перестала существовать, стала такой, какой её видит глаз — нечто расплывчатое, разной степени четкости и яркости.Перспектива на его картинах не только геометрическая (чем дальше фигура от зрителя, тем она меньше). Перспектива у Леонардо формируется цветом и светом."Существует ещё другая перспектива, которую я называю воздушной… самые последние предметы, например, горы, кажутся синими", — писал он в своем сочинении об искусстве.Но конечно, дело было не только в технике.Поразительной была строгая, четкая композиция картин. Выразительные жесты. И самое главное — тонкие психологические особенности в портретах. Именно это он желал передать — сложные чувства человека.Этот неуловимый скользящий взгляд. Эта странная улыбка, "улыбка Джоконды".Улыбка ЛеонардоЗнаменитая полуулыбка, которая так привлекает в "Моне Лизе", присутствует на многих картинах Леонардо.Такое же выражение мы видим на лице Давида, это скульптура Андреа Вероккьо, учителя Леонардо. Считается, что он изобразил своего юного ученика — Леонардо да Винчи.То есть это улыбка самого Леонардо? Он не раз и не два воспроизводил это выражение лица, на разных картинах. Но первым было всё-таки то, которое поймал его учитель у самого Леонардо.Конечно, среди всех этих "полуулыбок" самая знаменитая — улыбка Джоконды. Не только о самой картине, но об улыбке на лице Моны Лизы написаны десятки статей, книг, исследований.В этой улыбке все видели разное: и коварство, и надменность, и равнодушие, и безграничную любовь. Больше всех отличился, конечно, Зигмунд Фрейд:"Это изображение антагонизма, управляющего жизнью женщины… двоякий смысл её улыбки, обещание безграничной нежности и зловещей угрозы".Философ Лосев называл улыбку Джоконды "бесовской" а её лицо — "хищная физиономия".Можно сказать, что Леонардо удалось невероятное — каждый видит в портрете Моны Лизы своё.Кого терзают внутренние демоны — тому и улыбка "бесовская". Ну что же такого "бесовского" было в добродетельной супруге торговца шёлком, видного флорентийского гражданина?Лиза Герардини, которую Леонардо заставлял улыбаться с помощью шутов и музыкантов (такова версия Вазари) безмятежно смотрит с портрета.Почему бы не предположить, что смысл этой улыбки описан самим Леонардо? Он ясно писал, чего хочет добиться. Показать естественные чувства человека. Изобразить настоящее, не застывшее лицо. Только и всего.Советский искусствовед Виктор Лазарев писал о "бесполезности расшифровки этой улыбки". О картине написана такая "бездна глупостей", а Леонардо ставил цель простую (и очень сложную технически) цель — "изобразить естественное психическое состояние ради него самого, как самоцель".Кто скрывается за Моной Лизой?Но на этом не заканчиваются "загадки" знаменитого портрета.Неоднократно высказывались предположения о том, кто же именно изображён на картине. Неужели "простая" флорентийка Лиза Герардини?Кого только не назначали на роль Моны Лизы. Множество живших в то время аристократок. Самого Леонардо да Винчи. Его ученика Салаи. Или даже что это портрет его матери, написанный им по памяти (версия Зигмунда Фрейда).Но в последние годы появились свидетельства, найдены записи современников, о том, что действительно, Леонардо рисовал Лизу Герардини.Что действительно непонятно — это почему он не отдал в итоге портрет заказчику. И кто был этим заказчиком? Называют имя герцога Джулиано Медичи. Но это более чем сомнительно. Джулиано был убит в результате заговора в 1478 году. Лиза Герардини родилась в 1479. В 1495 она вышла замуж за флорентийского купца Франческо Дель Джокондо. В 1503-1505 Леонардо нарисовал портрет.Он не закончил его, как большинство своих работ. Продолжал работать над ним много лет, перевозил с собой в Рим, потом во Францию.Почему же он его не отдал? Может быть, желал дописать, сделать более совершенным. А потом прошли годы, он жил уже во Франции. И мог не только сам любоваться своей работой, но и показывать посетителям. Например, посетившему его во Франции Папе римскому.Джоконда всех приводила в восхищение. И Леонардо не расставался с ней до самого последнего дня.ПодделкиСтиль Леонардо был использован многочисленными последователями. Его ученики при жизни, его подражатели в следующие века — все они объединены общим наименованием "леонардески".Среди них было много искренних подражателей, которые не скрывали своего восхищения гением учителя. Среди таких последователей числится даже Альбрехт Дюрер, которому в свою очередь подражали поколения следующих гравёров и художников.Но были и те, кто выдавал свои картины за картины самого мастера. Иногда это происходило с картинами других художников без их ведома и уже после их ухода из жизни. Ведь подражали Леонардо да Винчи многие и продолжалось это веками!Таким образом купил "подделку" русский царь Николай Первый. Картина "Флора" (другое название — "Коломбина"), купленная им у нидерландского короля, оказалось, принадлежит кисти ученика Леонардо — Франческо Мельци.Другая картина из Эрмитажа — "Святое семейство" — тоже написана одним из последователей, а не самим Леонардо. Хотя, например, Стендаль считал эту картину "лучшей у Да Винчи".Леонардо сам делился с учениками всеми секретами, давал им трафареты и наброски. Иногда дописывал их картины. Всего несколько мазков — и уже можно говорить, что картина написана в соавторстве с великим Леонардо.Они подражали ему не только в искусстве. Многие старались одеваться как он. Вели себя, подражая мастеру.Видимо, Леонардо да Винчи в глазах учеников и современников был идеалом мыслителя, философа, человека, который посвятил свою жизнь науке и искусству.Великий Рафаэль изобразил его в образе философа Платона на своей знаменитой фреске "Афинская школа" в Ватикане.И это на сегодня единственное достоверное изображение Леонардо да Винчи. Знаменитый рисунок "автопортрет Леонардо" считается таковым потому, что он похож на Платона на картине Рафаэля.ПроектыСам он считал себя в первую очередь изобретателем, конструктором, инженером.Им были придуманы танк, парашют, велосипед, прожектор, катапульты самых разных видов, летательные аппараты тоже разных конструкций.Он очень интересовался гидротехническими сооружениями. Хотел расширить и углубить реку Арно. Сделать канал от Флоренции до Пизы. Сохранились его расчеты — сколько дохода принесет канал и какими будут затраты на него.Ещё один проект — мост через Босфор, который будет в итоге построен только через 300 лет. Но уже в 1502 году Леонардо предлагал в письме турецкому султану построить грандиозный мост "из Галаты в Стамбул".Универсальный человекСам Леонардо да Винчи был бы очень удивлен, узнав, что через 500 лет ему начнут приписывать славу человека, который "придумал всё".Да, у него были грандиозные проекты, интересные изобретения. Но большинство из них не могли быть воплощены. Это был чистый эксперимент, упражнение для ума, полёт технической мысли.Его самолёты и вертолёты не смогли бы летать, парашюты не раскрывались. Робот представлял из себя набор рыцарских доспехов, которые могли каким-то образом шевелиться. Наклонять голову, например.Из его изобретений при жизни было воплощено только устройство для пистолета — колесцовый замок.Он получал удовольствие от наблюдений и разработки идей. И уходил в это пространство "чистого разума".Вокруг бушевали войны, заговоры, перевороты, партии побеждали и проигрывали. Времена были довольно кровожадными. Публичные казни — это обыденность итальянских городов тех лет.Леонардо писал картины, изучал анатомию, обсуждал строительство крепостей, поворот рек, возведение шлюзов. Политика его не интересовала. Разве что как предмет для наблюдений и умозаключений.В его бумагах остались записи обо всем на свете — бухгалтерские документы, расчеты, судебные отчёты (он постоянно судился со своими сводными братьями), басни, притчи, рисунки и эскизы тоже всего, что только может пригодиться художнику. Руки, ноги, головы, глаза. Его записи по технике живописи были собраны и изданы его любимым учеником."Универсальный человек" был величайшим художником и хорошим инженером. Но, судя по его записям и экспериментам, он не был каким-то супер невероятным мыслителем или учёным.Шифры ЛеонардоПочему же именно с ним связано такое количество загадок и шифровок? Почему именно в его картинах бесконечно ищут "коды"? Для этого были и есть основания. Леонардо да Винчи отличался скрытным характером. У него были некоторые странности в поведении.Он никогда не был женат. Неизвестно, были ли у него возлюбленные. Ему приписывают связи с учениками, для чего, в общем, нет никаких особых оснований. Скорее всего, он просто скрывал эту часть своей жизни.Он писал зеркально. Но не для того, чтобы что-то скрыть. Записи легко прочитать, если поднести их к зеркалу. Ему было так удобнее. Леонардо одинаково владел и левой, и правой рукой.Он действительно часто что-то зашифровывал. Например, в глазах Моны Лизы найдены уже в последние годы мельчайшие латинские буквы. LV и CV. Для чего? Кто бы мог их там найти?Множество публикаций и книг посвящено тому, что Леонардо был якобы членом тайного общества и зашифровывал в своих произведениях "тайные послания". Но в большинстве своем это выдумка ловких беллетристов, использование имени великого человека для привлечения внимания к своим измышлениям.Типа книги "Код да Винчи", в которой нет, кажется, ни слова правды.ГороскопВ гороскопе Леонардо да Винчи ясно читается, что это человек, одержимый жаждой знаний. Причем, в основном, технических.Меркурий оппозиция Сатурн. Его привлекает техника, наука, эксперименты, больше технического свойства.Этот же аспект объясняет задержки, препятствия в его работе. Почему столько изобретений, проектов и картин остались незаконченными.Человек очень неторопливый. Становится понятно, например, почему он мог не отдавать годами работы заказчикам. Или не завершать. Почему возил за собой Мону Лизу из города в город.Процесс, изучение, эксперимент для него важнее, чем слава, признание и даже результат.Кроме того, он все время сомневается. Он жаждет совершенства.Но это исключительно логичный, прилежный, фундаментальный учёный. Аккуратный, надёжный, точный.Сатурн даёт исключительное трудолюбие, жизненную стойкость, поздний успех (слава и известность пришли к Леонардо к 40 годам). Серьёзность, консерватизм. Мудрость.Очень замкнутый, не слишком общительный человек. Это объясняет тот факт, что мы ничего не знаем о его личной жизни.И конечно, это любитель технических загадок, разнообразных подсчётов, шифровок.Марс в Водолее. Чудаковатый изобретатель. Человек, преданный высшим идеалам. Не слишком интересуется обыденным. Его привлекают идеи и философия. И технические новинки, эксперименты во всём.Марс в Водолее также способствует тому, что человек хватается за многое, увлекается всё новыми и новыми изобретениями, не завершая старые.Труженик и философУлыбка Леонардо — это приглашение к учёбе, труду, эксперименту.Все картины Леонардо да Винчи были написаны "с немыслимой степенью совершенства". В этом вся отгадка его загадок.Не "член тайного общества", как измышляет Дэн Браун в нелепом "Коде да Винчи", а немыслимый трудяга, который ищет невозможного совершенства в работе.Человек высочайших идеалов, братства людей (Марс в Водолее), который живёт в царстве чистого разума."Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде", — писал Леонардо.

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, леонардо да винчи, астрология, искусство