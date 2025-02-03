Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны - 03.02.2025 Украина.ру
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Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны
Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны - 03.02.2025 Украина.ру
Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны
При условии окончательного прекращения американской помощи Киеву поражение ВСУ не заставит себя долго ждать. Оно произойдет в течение нескольких месяцев или даже недель. Такое мнение 3 февраля в интервью немецкой газете Berliner Zeitung высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс
2025-02-03T17:48
2025-02-03T17:48
новости
европа
украина
киев
джеффри сакс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Сакс усомнился в способности стран Европы спонсировать Украину без помощи США. Эксперт также подчеркнул необходимость переговоров по урегулированию конфликта. По словам собеседника издания, европейским политикам нельзя позволить загнать себя в ситуацию, "когда Украина решает, что делать"."ЕС не следует отдавать себя в подчинение Зеленскому", — резюмировал Сакс.Тем временем МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. В ведомстве уточнили, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, МИД страны предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелом для ВСУ месяце. Другие темы: Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"
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новости, европа, украина, киев, джеффри сакс, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Европа, Украина, Киев, Джеффри Сакс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны

17:48 03.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / World Trade OrganizationДжеффри Сакс
Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© commons.wikimedia.org / World Trade Organization
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При условии окончательного прекращения американской помощи Киеву поражение ВСУ не заставит себя долго ждать. Оно произойдет в течение нескольких месяцев или даже недель. Такое мнение 3 февраля в интервью немецкой газете Berliner Zeitung высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс

"Для победы России над Украиной не потребуется десять лет. Это скорее займет десять недель или десять месяцев. <...> Европа дальше будет разрушать свою экономику, если будет ее милитаризировать", — заявил он.

Сакс усомнился в способности стран Европы спонсировать Украину без помощи США. Эксперт также подчеркнул необходимость переговоров по урегулированию конфликта. По словам собеседника издания, европейским политикам нельзя позволить загнать себя в ситуацию, "когда Украина решает, что делать".
"ЕС не следует отдавать себя в подчинение Зеленскому", — резюмировал Сакс.
Тем временем МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. В ведомстве уточнили, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, МИД страны предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
15:07
Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУМИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. Документы были размещены 3 февраля на официальном сайте дипломатического ведомства
Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелом для ВСУ месяце.
Другие темы: Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"
 
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