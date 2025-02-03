https://ukraina.ru/20250203/1060778525.html

Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны

Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны - 03.02.2025 Украина.ру

Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны

При условии окончательного прекращения американской помощи Киеву поражение ВСУ не заставит себя долго ждать. Оно произойдет в течение нескольких месяцев или даже недель. Такое мнение 3 февраля в интервью немецкой газете Berliner Zeitung высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс

2025-02-03T17:48

2025-02-03T17:48

2025-02-03T17:48

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джеффри сакс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Сакс усомнился в способности стран Европы спонсировать Украину без помощи США. Эксперт также подчеркнул необходимость переговоров по урегулированию конфликта. По словам собеседника издания, европейским политикам нельзя позволить загнать себя в ситуацию, "когда Украина решает, что делать"."ЕС не следует отдавать себя в подчинение Зеленскому", — резюмировал Сакс.Тем временем МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. В ведомстве уточнили, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, МИД страны предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелом для ВСУ месяце. Другие темы: Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"

https://ukraina.ru/20250203/1060771366.html

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новости, европа, украина, киев, джеффри сакс, владимир зеленский, вооруженные силы украины