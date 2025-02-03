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В США взялись за "Центр противодействия коррупции" Украины, начато расследование — киевские СМИ

В США взялись за "Центр противодействия коррупции" Украины, начато расследование — киевские СМИ - 03.02.2025 Украина.ру

В США взялись за "Центр противодействия коррупции" Украины, начато расследование — киевские СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа начинает расследовать деятельность "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Украины. Об этом 3 февраля сообщила украинская газета "Закон и бизнес"

2025-02-03T16:14

2025-02-03T16:14

2025-02-03T16:14

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демократическая партия

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Как утверждает издание, организация напрямую влияла на судебную и правоохранительную систему Украины. Американские чиновники из Демократической партии США установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.Помимо этого, газета уточнила, что украинские власти намерены запросить введение санкций США против руководителей ЦПК Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.Стоит отметить, что "Центр противодействия коррупции" — украинская общественная организация, созданная юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным. Центр финансируется на пожертвования, в том числе международные.Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск написал в соцсети X, что Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID. После этого телеканал CNN сообщил, что сотрудники штаб-квартиры USAID в Вашингтоне получили электронное письмо от руководства о том, что их офис в понедельник будет закрыт и что им не следует приходить.Подробности всей ситуации в материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID

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новости, сша, америка, вашингтон, дональд трамп, илон маск, демократическая партия, украина