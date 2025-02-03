Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломает им логистику и загонит в котел - 03.02.2025 Украина.ру
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Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломает им логистику и загонит в котел
Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломает им логистику и загонит в котел - 03.02.2025 Украина.ру
Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломает им логистику и загонит в котел
Чтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.
2025-02-03T15:06
2025-02-03T15:06
интервью
суджа
россия
курская область
татьяна москалькова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
следственный комитет
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.ВСУ 1 февраля нанесли ракетный удар по зданию интерната в Судже Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши по статье о теракте.Минобороны РФ назвало произошедшее в Судже провокацией, которая призвана отвлечь внимание мирового сообщества от зверств киевского режима в населенном пункте Русское Поречное. Российские военные, освободив село, обнаружили там десятки тел замученных мирных жителей.Украинская сторона обвинила в ударе по интернату в Судже российские ВКС, опубликовав фейковый скриншот с системы координации сил ПВО ВСУ "Вираж-Планшет".- Роман, как следует работать с этой информационной провокацией?- Украинская сторона, как всегда, создала медийный повод. Сейчас они попытались повторить технологию Бучи. То есть когда картинка создана под конкретную задачу. В Буче они попытались показать "кровавую русскую армию", набросав трупов. Кстати, до сих пор нет списков "погибших", а некоторые "трупы" на видео поднимались покурить.В Судже они преследовали две цели. Первая цель – опять обвинить Россию в том, что она бьет по своим. Вторая и главная цель заключается в том, чтобы скрыть следы своих преступлений, которых они против мирных жителей совершили тысячи. И мы слышали это от украинских боевиков, которые на допросах рассказали, как они убивали и насиловали в Русском Поречном и других населенных пунктах.Они понимают, что когда мы освободим территории, то таких свидетельств будет очень много. По итогам войны к ответственности могут быть привлечены все, кто совершал преступления против мирных граждан, поэтому им надо скрыть следы.Эти темы надо поднимать на международном уровне не мешкая, поднимать международные организации, собирать Совбез ООН. Все должно быть задокументировано и представлено международному сообществу.- К сожалению, можно предположить, что трагедии подобные той, которая произошла в Русском Поречном, могли происходить и в других селах Курской области, которые наша армия пока еще не освободила?- Такие случаи мы фиксировали с первых дней вторжения. Я занимаюсь волонтерской деятельность и напрямую взаимодействую с бойцами, которые делятся со мной фото и видеоматериалами. Уже много повидавшие бойцы рассказывали мне, что с такой жестокостью сталкиваются впервые. Например, стоит несколько гражданских машин, и видно, что людей оттуда вывели и расстреляли.- Вместе с тем уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что украинские военные делились едой с мирными жителями. Очевидно, это были единичные случаи?- Если ВСУ действительно руководствуются конвенциями, могут ли они вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию? Могут. Но они это не делают только потому, что им нужен живой щит. И чтобы живой щит не умер, его надо кормить. Заложников надо кормить, иначе как торговаться, если они умрут от голода.Недавно я разговаривал с беженцами, да, были единичные случаи, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте. То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко.- Как бы вы могли описать ход боевых действий в курском приграничье?- Идет активное давление с нашей стороны по всему фронту. Но противник заводит все больше подразделений на контролируемую территорию, поэтому ожидаем, что через три-четыре дня события активизируются. Ночью подмораживает до- 10 градусов, так что к концу недели будет серьезная активация и с той стороны, и с нашей. Идет очень тугая и очень тяжела война с постоянными потерями, но потери противника больше, чем наши.- ВСУ оборудуют долговременные позиции в занятых ими поселках, или стремятся действовать мобильными группами?- Во-первых, они заняли нашу мощную оборонительную линию, оставленную нами. И дополнительно ее укрепили, насколько мне известно. Очень плотно они укрепились в Суджанской агломерации и на границе Суджанского района с Украиной. В Черкасское Поречное и Малую Локню они бетон завезти не смогли. Там сейчас идут основные бои, наши еще прорываются вдоль границы на Свердликово. Когда эти села освободят, впереди будет зона без лесов и населенных пунктов до самой Суджи. Появится возможность идти и со стороны Мартыновки и брать Суджу в полноценный мощный котел, в котором окажутся несколько тысяч вэсэушников.- Суджа сейчас краеугольный камень курского направления?- Чтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.Подробнее о ситуации в Судже Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
https://ukraina.ru/20250203/1060727367.html
https://ukraina.ru/20250203/1060768260.html
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Денис Рудометов
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, суджа, россия, курская область, татьяна москалькова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, следственный комитет
Интервью, Суджа, Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Следственный комитет

Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломает им логистику и загонит в котел

15:06 03.02.2025
 
© Роман Алехин/TelegramРоман Алехин интервью
Роман Алехин интервью
© Роман Алехин/Telegram
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Чтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.
ВСУ 1 февраля нанесли ракетный удар по зданию интерната в Судже Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши по статье о теракте.
Минобороны РФ назвало произошедшее в Судже провокацией, которая призвана отвлечь внимание мирового сообщества от зверств киевского режима в населенном пункте Русское Поречное. Российские военные, освободив село, обнаружили там десятки тел замученных мирных жителей.
Украинская сторона обвинила в ударе по интернату в Судже российские ВКС, опубликовав фейковый скриншот с системы координации сил ПВО ВСУ "Вираж-Планшет".
- Роман, как следует работать с этой информационной провокацией?
- Украинская сторона, как всегда, создала медийный повод. Сейчас они попытались повторить технологию Бучи. То есть когда картинка создана под конкретную задачу. В Буче они попытались показать "кровавую русскую армию", набросав трупов. Кстати, до сих пор нет списков "погибших", а некоторые "трупы" на видео поднимались покурить.
В Судже они преследовали две цели. Первая цель – опять обвинить Россию в том, что она бьет по своим. Вторая и главная цель заключается в том, чтобы скрыть следы своих преступлений, которых они против мирных жителей совершили тысячи. И мы слышали это от украинских боевиков, которые на допросах рассказали, как они убивали и насиловали в Русском Поречном и других населенных пунктах.
Они понимают, что когда мы освободим территории, то таких свидетельств будет очень много. По итогам войны к ответственности могут быть привлечены все, кто совершал преступления против мирных граждан, поэтому им надо скрыть следы.
Эти темы надо поднимать на международном уровне не мешкая, поднимать международные организации, собирать Совбез ООН. Все должно быть задокументировано и представлено международному сообществу.
Ростислав Ищенко интервью
07:00
Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и егоЕсли бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.
- К сожалению, можно предположить, что трагедии подобные той, которая произошла в Русском Поречном, могли происходить и в других селах Курской области, которые наша армия пока еще не освободила?
- Такие случаи мы фиксировали с первых дней вторжения. Я занимаюсь волонтерской деятельность и напрямую взаимодействую с бойцами, которые делятся со мной фото и видеоматериалами. Уже много повидавшие бойцы рассказывали мне, что с такой жестокостью сталкиваются впервые. Например, стоит несколько гражданских машин, и видно, что людей оттуда вывели и расстреляли.
- Вместе с тем уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что украинские военные делились едой с мирными жителями. Очевидно, это были единичные случаи?
- Если ВСУ действительно руководствуются конвенциями, могут ли они вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию? Могут. Но они это не делают только потому, что им нужен живой щит. И чтобы живой щит не умер, его надо кормить. Заложников надо кормить, иначе как торговаться, если они умрут от голода.
Недавно я разговаривал с беженцами, да, были единичные случаи, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте. То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко.
- Как бы вы могли описать ход боевых действий в курском приграничье?
- Идет активное давление с нашей стороны по всему фронту. Но противник заводит все больше подразделений на контролируемую территорию, поэтому ожидаем, что через три-четыре дня события активизируются. Ночью подмораживает до- 10 градусов, так что к концу недели будет серьезная активация и с той стороны, и с нашей. Идет очень тугая и очень тяжела война с постоянными потерями, но потери противника больше, чем наши.
- ВСУ оборудуют долговременные позиции в занятых ими поселках, или стремятся действовать мобильными группами?
- Во-первых, они заняли нашу мощную оборонительную линию, оставленную нами. И дополнительно ее укрепили, насколько мне известно. Очень плотно они укрепились в Суджанской агломерации и на границе Суджанского района с Украиной. В Черкасское Поречное и Малую Локню они бетон завезти не смогли. Там сейчас идут основные бои, наши еще прорываются вдоль границы на Свердликово.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
12:52
"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в СуджеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля в общении с журналистами назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже чудовищной провокацией
Когда эти села освободят, впереди будет зона без лесов и населенных пунктов до самой Суджи. Появится возможность идти и со стороны Мартыновки и брать Суджу в полноценный мощный котел, в котором окажутся несколько тысяч вэсэушников.
- Суджа сейчас краеугольный камень курского направления?
- Чтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.
Подробнее о ситуации в Судже Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
 
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