https://ukraina.ru/20250203/1060757375.html

Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров

Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров - 03.02.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров

Украина надеется пополнить ВСУ за счет работников критических предприятий. ЕС не вводит тотальные санкции против российского СПГ, но Орбан голосует за новый пакет, чтобы Трамп имел козырь для давления на Москву. Ряд источников сообщает, что основные положения мирного договора уже согласованы, а также решено, кто на Украине сможет его подписать.

2025-02-03T06:10

2025-02-03T06:10

2025-02-03T06:10

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

виктор орбан

ес

вооруженные силы украины

офис президента

f-16

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Мобилизация проваливаетсяКиев продолжает попытки пополнить личный состав ВСУ из двух последних оставшихся более-менее массовых категорий населения — работников стратегических предприятий и ограниченно годных. И тех, и других, по данным, которые приводят украинские нардепы, примерно по миллиону.Что касается первой категории, то все ждут 28 февраля, когда будет снят статус критичности с целого ряда предприятий, но с каких именно, пока никто не говорит. Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко называет около 20 тысяч критических предприятий и утверждает, что это количество будет уменьшено незначительно. Сколько человек работает в этом "незначительном" количестве, он не уточняет.С 1 марта начнут действовать новые правила критичности. В эти несколько дней работники, потерявшие старую бронь, и еще не получившие новую (а некоторые вообще ее не получат) могут быть мобилизованы. В отличие от уличного отлова, сделать это элементарно, поскольку работники, как говорит член оборонного комитета Рады Александр Федиенко, "имеются на радарах ТЦК".Впрочем, практика показывает, что конца февраля ждут далеко не все. Европейская бизнес-ассоциация Украины сообщает о значительном числе случаев, "когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК проходит достаточно формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния здоровья".Есть и другие варианты, как бы на грани законности. Например, в Запорожье мужчину мобилизовали во время переоформления отсрочки. Его сняли из общественного транспорта для проверки документов, он показал соответствующую справку о том, что занимается переоформлением брони, но это не помогло. "Житомирводоканал" сообщает, что из-за мобилизации город находится на грани коммунального коллапса — в феврале предприятие не сможет забронировать более 50% сотрудников. Кроме проблем с ЖКХ, это означает, что многих заберут в военкоматы.Предприниматели пытаются в таких условиях как-то выкручиваться. "У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК. У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть уже демобилизованные раненые", — говорит коммерческий директор закарпатской мебельной фабрики Ярослав Щербан. Предприятие начало оформлять визы для работников из Бангладеш.Бизнес жалуется, что такая политика разрушает еще работающие на Украине компании и лишает бюджет значительной доли поступлений, но, сколь бы логичными ни были эти жалобы, ничего другого государство не предложит — кроме сотрудников действующих предприятий, мобилизовать особо некого, и, если в ближайшее время не заткнуть дыры на фронте, к моменту договоренностей России с США, Киев может потерять гораздо больше приемлемого.Вторая категория тех, кто может в скором времени пополнить ряды ВСУ — ограниченно годные. Но с ними сложнее. В отличие от работников предприятий, этих людей не так просто найти, если они не придут сами. Сначала власти надеялись, что, дав срок для повторного прохождения ВВК до 5 февраля (в противном случае — объявление в розыск), они простимулируют народ пройти проверку еще раз, т.е., по сути, изменить свой статус на "годные". Но дураков оказалось мало, и еще недели полторы назад замглавы Офиса президента Верещук заявила, что в назначенный срок ничего сделать не получится.В итоге, например, Винницкий ТЦК сообщил, что не будет объявлять в розыск тех, кто не пройдет ВВК до 5 февраля без повестки, но, если повестка получена, тогда будьте добры. Впрочем, получением повестки сейчас считается и простая отправка ее по почте, а это часто приводит к тому, что люди слишком поздно о ней узнают. Верещук же подтвердила, что все военкоматы получат директиву не штрафовать и не отправлять в розыск не пришедших на ВВК до 5 февраля. А нардеп Гончаренко сказал, что парламентский комитет нацбезопасности и обороны внес законопроект о продлении прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Ограниченно годным младше 25 лет вообще не надо будет перепроходить комиссию.Это провал планов использовать порядка миллиона ограниченно годных для пополнения ВСУ. Тем более, пополнение необходимо прямо сейчас. Но, опять же, то, что нельзя по закону, часто делается без оного. Так сотрудник одного из ТЦК сообщил СМИ, что случаях признания годными людей с пожизненной группой инвалидности с диагнозом шизофрения. Происходит такое потому, что ВВК — это чистая формальность и реально состояние здоровья людей там не проверяют.Пока же журналист Юрий Бутусов подтверждает то, о чем уже несколько недель говорит целый ряд нардепов — в пехоту забирают военных специалистов. На этот раз 10 операторов радиолокационных станций. Однако "забирают" еще не значит, что они реально попадают на фронт. "После получения информации, — пишет Бутусов, — трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ".То есть к результату не приводит даже мобилизация насильственными способами. Люди уходят в СОЧ (тем более, первый уход декриминализирован) и ждут, чем все закончится, а ловить дезертиров почти невозможно — на них не хватит ни полиции, ни мест в СИЗО. В СИЗО места заняты "коллаборантами".Тем временем, по данным Нацбанка Украины, в 2024 году страну покинуло полмиллиона человек.Орбан играет в пользу Трампа и европолитики против евробюрократовКризис с личным составом ВСУ дополняется материально-техническим кризисом. Зеленский, конечно, неадекватный, но в том, что никакие "бусифицированные" не удержат фронт без оружия и техники, он прав. А оружие и техника — это, прежде всего, деньги.Немецкий Der Spiegel заявил о "миллиардной дыре в финансировании Украины" на том основании, что половина из обещанных странами G7 Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, не может быть потрачена на закупку вооружений. Кредит согласовали до прихода Трампа, как гарантию того, что новый президент не остановит финансирование Украины. Несмотря на видимость сопротивления от некоторых европейских стран, правительства которых в РФ часто считают "пророссийскими", к концу прошлого года первые транши на Украину пошли. Благодаря этому министр финансов Украины заявил, что Киев может воевать еще полгода. Также этот факт изменил и стратегию киевских властей, которые надеются удержать фронт еще на несколько месяцев, пока у России, как они предполагают, не иссякнет наступательный потенциал. Тогда можно будет заключить мирный договор на более выгодных условиях, чем сейчас. Эта стратегия может как принести успех, так и стать причиной большого поражения, если оценки российских сил были сделаны неверно (столь же неверно, как и перед вторжением ВСУ в Курскую область). Кредит, кстати, стал причиной отказа Шольца от выделения Украине 3 млрд евро на ПВО — по его мнению, денег у Киева и так достаточно. Но Der Spiegel утверждает, что половину нельзя использовать для закупки вооружений.Вокруг поставок оружия Украине разгорелся скандал в Израиле. Как известно, замминистра иностранных дел Шарен Хаскель выдвинула инициативу передать Украине захваченное в Газе оружие советского и российского производства. Но посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что такого решения нет, парламент даже не собирается рассматривать такое предложение и Хаскель в принципе не имеет права выдвигать подобные инициативы. Портал Axios со ссылкой на анонимные источники сообщает, что США отправили на Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые списали в Израиле и отправили на восстановление в Штаты. У Нетаньяху заявили, что действительно вернули американцам ракеты (и об этом была проинформирована Россия), но о дальнейшей их судьбе Тель-Авиву ничего не известно.Что касается поставок из европейских стран, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пообещал, что 6 истребителей Mirage 2000-5 прибудут на Украину "в ближайшее время" — к концу первого квартала 2025 года. Как показала практика применения F-16, истребители не оказывают решающего влияния на ситуацию на поле боя в нынешних условиях. Сбивать дроны ими нецелесообразно, зато есть большая вероятность потерять дорогой самолет с прошедшим многомесячное обучение и почти незаменимым пилотом.Свой крупнейший пакет помощи в размере 1,2 млрд долларов выделяет Швеция. Деньги пойдут на покупку артиллерии и беспилотников, но что именно это будет и в какие сроки, пока непонятно.Зато Чехия в одном шаге от прекращения помощи Украине. В этом году в стране пройдут выборы и в опросах лидирует оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша, которая обещает остановить закупку боеприпасов для Киева. Заместитель лидера партии Карел Гавличек считает, что нынешнюю практику поставок нужно прекратить, но, возможно, дискуссия и не потребуется, если Трамп добьется прекращения огня. Предварительно проходит в парламент и коалиция чешских левых "Стачило", которая тоже требует прекращения военных поставок Украине.Зато глава Венгрии Орбан, на которого многие в России возлагают большие надежды, в который раз согласился не блокировать антироссийские санкции ЕС. Причем взамен он получил не что-то существенное (например, разблокировку Украиной поставок российского газа), а лишь заявления ЕС, в котором будут учтены опасения Венгрии по поводу энергетической безопасности. Сам Орбан сообщил, что получил "гарантию" от Евросоюза о возобновлении газового транзита через Украину, правда без уточнений, когда именно это произойдет. Венгерский премьер снова пообещал, что заблокирует санкции через полгода, "если обещание будет нарушено". Украина же пока ничего и никому по этому поводу не обещала.Чуть более грозно выглядят заявления лидера Словакии Фицо. Он требует возобновить транзит Российского газа через Украину, иначе заблокирует всю помощь от ЕС. "Угроза ответных мер – единственный язык, который понимает Зеленский", – сказал он и даже назвал Зеленского "врагом", который "наносит вред Словакии". Последуют ли за угрозами реальные действия, будет видно.Тем не менее, некоторые сдвиги налицо. В новом пакете санкций ЕС нет полного запрета на импорт российского СПГ. Politico сообщает, что остановлена будет только поставка российского СПГ на терминалы ЕС, которые не подключены к газовой системе ЕС, т.е. на большую часть импорта ограничения не повлияют.Кроме того, что новые антироссийские СПГ-санкции оказались довольно слабыми, в ЕС начали обсуждать возобновление закупок трубопроводного газа из РФ. Financial Times сообщает, что идея снизить цены на энергоносители в Европе таким путем и тем самым создать основания для реализации и поддержания режима прекращения огня в Европе "была одобрена некоторыми немецкими и венгерскими официальными лицами, а также получила поддержку со стороны других столиц". Однако брюссельские еврочиновники и некоторые восточноевропейские дипломаты категорически против.На финишной прямойВ политических кругах Украины разразился скандал в связи с заявлением главы ГУР Буданова* о том, что Украина может перестать существовать, если мирные переговоры не начнутся до лета. Об этом разговоре Буданова* на закрытой встрече с руководителями парламента и фракций сообщила "Украинская правда", которая, будучи т.н. западным грантоедом, до сих пор не зависела от Офиса президента и могла себе позволить публиковать инсайды."Кто-то спросил его, сколько еще времени у нас есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", – рассказал изданию неназванный участник встречи.Нардеп Гончаренко бросился опровергать написанное, заявив, что на самом деле глава ГУР сказал, что фронт может посыпаться, если ничего не изменить. Но дело в том, что Гончаренко на встрече не присутствовал. Зато нардеп Дунда фактически подтвердил, что слова о переговорах и крахе Украины звучали, но сказал, что издание вырвало их из контекста, не понимая обстоятельств.А обстоятельства таковы, что, как мы уже неоднократно говорили, по мнению министра финансов Украины денег на войну у Украины хватит примерно до середины этого года. Если, конечно, не подключатся Штаты. Видимо это и имел в виду Буданов*.Еще одним подтверждением того, что слова все же были сказаны, является открытое СБУ уголовное дело по факту утечки информации о закрытой встрече.Еще одна "утечка" произошла через близкую Эрдогану турецкую газету Hürriyet. Издание сообщает, что в апреле-мае начнутся мирные переговоры, а уже сейчас создается их дорожная карта: сначала прекращение огня, затем пересмотр антироссийских санкций, под российским контролем останутся территории по линии фронта, а их статус будет определен когда-нибудь потом. Издание указывает, что мира хотят и Трамп, и Путин, поэтому Зеленскому придется делать, что ему скажут.Это не первая подобная "утечка" за последние пару недель и в каждой из них говорится примерно одно и то же. Озвучиваемые условия вполне коррелируют с реалистичным вариантом требований российской стороны. Единственное, чего в них пока нет — гарантий, которые будут предоставлены Киеву.Помимо скандала с Будановым*, косвенные доказательства того, что переговоры будут, приходят и из Украины. Так опрос Socis, который не столько выявляет общественное мнение, сколько его формирует, показал, что более 70% респондентов желают завершения войны (50,6% — за компромиссное решение, 19,5% — за временную заморозку). Процент противников войны с момента предыдущего опроса значительно вырос. Кроме того, Мария Мезенцева-Федоренко заявила, что "если ситуация потребует изменений", нет никаких проблем собрать СНБО и отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным.Все это появляется после заявлений российского президента о том, что переговоры можно вести и с Зеленским, но подписывать соглашение он не может "в силу своей нелегитимности", и по той же причине не может отменить указ о запрете переговоров с РФ, но "есть способы, как это сделать". И вот о способе рассказывает украинский нардеп.Трамп же утверждает, что уже ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны на Украине. "У нас идет серьезное обсуждение этой войны, мы пытаемся положить ей конец", - добавил он. В Кремле заявили, что разговора двух президентов еще не было, но Трамп и не утверждал, что говорил именно с Путиным.А тем временем Reuters, цитируя спецпредставителя Трампа Кита Келлога, пишет, что выборы на Украине можно провести и во время войны."В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - сказал Келлог.Издание сообщает, что в Вашингтоне сейчас обсуждают, нужен ли режим прекращения огня до заключения мирного договора или можно обойтись и без этого. А вот то, в чем уже похоже есть консенсус, так это, что новый президент Украины сможет подписать договор. Именно об этом пишет Hürriyet, именно этого требует президент Путин, а как технически это сделать — нам объяснили.Провокационное обострение, которое сейчас происходит в той же Судже, — косвенное свидетельство того, что мы выходим на финишную прямую. По крайней мере в этой итерации конфликта.*внесен в реестр экстремистов и террористов.Подробнее о том, на что может пойти Киев, чтобы сорвать российско-американскую сделку — в материале "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"

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