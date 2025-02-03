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Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID

Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID - 03.02.2025 Украина.ру

Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID

Дональд Трамп и его команда устроили мощный накат на Агентство США по международному развитию (USAID), фактически парализовав его работу

2025-02-03T13:24

2025-02-03T13:24

2025-02-03T13:44

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аналитика

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USAID: началоВскоре после вступления в должность президента Соединенных Штатов Трамп приостановил работу программ USAID, связанных с выдачей помощи другим странам. Новая администрация объявила, что эту организацию ждет серьезный аудит с целью выяснить, куда деваются деньги американских налогоплательщиков, на которые финансируется агентство.Роль ведущей скрипки в погроме USAID взял на себя Илон Маск - должность обязывает. Миллиардер возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), этакую опричнину, которая призвана избавить государство от излишней бюрократии и вельможных бездельников, тратящих казенные деньги на всякие благоглупости.Первым на плаху отправили USAID – одиозную организацию, которая опутала мир сетью своих фондов, проектов и программ, на которые тратились миллиарды.Агентство по международному развитию было создано указом президента Джона Кеннеди в 1961 году. Формальная цель этого правительственного учреждения – внешняя помощь странам мира, направленная на их долгосрочное социально-экономическое развитие. Более половины всей помощи, которую выделяют Соединенные Штаты, аккумулируется именно через USAID.USAID действует на множестве направлений, главными из которых является грантовая поддержка неправительственных организаций (НПО), "независимых" СМИ, программы в сфере здравоохранения и т.д.Часть из проектов этого агентства при первом приближении выглядит вполне пристойно. Что плохого, например, в борьбе с ВИЧ или же туберкулезом? Действительно, USAID плотно работает по этим направлениям с беднейшими странами мира, где борьба с этими и другими болезнями стоит особенно остро, однако всем известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.Только человек, напрочь лишенный представлений о роли и амбициях Соединенных Штатов может поверить в бескорыстие Вашингтона. Любые грантовые выплаты со стороны американского Агентства по международному развитию, пусть даже самые безобидные, так или иначе работают на сами США.Начнем с того, что подрядчиками проектов USAID как правило становятся американские же компании, фирмы и организации, то есть изрядная доля финансирования так или иначе остается или возвращается в США.Во-вторых, через USAID правящие элиты разных стран легко подсаживались на иглу американских денег, отдавая на откуп грантодателям целые сферы проблемной "социалки".Ну и конечно же не стоит забывать, что все эти неправительственные организации – проводники американских интересов, которые образуют спайку с госаппаратом и постепенно заполняют его своими выдвиженцами. Тем самым формируется "нужное" мировоззрение у общества через подконтрольные СМИ, культурные и образовательные инициативы.USAID на постсоветском пространствеВ РФ и страны СНГ USAID устремился в начале 1990-х. В России пиком его деятельности был 1995 год, когда на российские проекты организации были потрачены рекордные 207 млн долларов.Американское агентство утверждает, что при его живейшем участии была разработан проект Конституции России, гражданского, налогового и земельного кодексов.Среди партнеров и основных грантополучателей в РФ были такие структуры как Хельсинская группа, "Мемориал"*, Институт экономической политики им. Егора Гайдара и др.В 2012 году деятельности московского офиса USAID пришел конец."Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность AMP в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег", - пояснял тогда представитель МИД РФ Александр Лукашевич.Тем не менее, USAID продолжает снабжать грантами своих адресатов в РФ. В интернете можно найти программу агентства для РФ на 2025-2026 гг. В ней перечислены 11 пунктов, в том числе "укрепление местного самоуправления на Северном Кавказе", "поддержка микрофинансирования на Северном Кавказе", "защита НПО", "развитие сельского хозяйства", еще 4 млн долларов пойдет на "продвижение новых медиа и конвергенцию медиа в России".Примечательно, что РФ оставалась крупным получателем помощи от USAID даже тогда, когда ее экономика встала на ноги в 2000-х гг. В 2010 году, например, российская экономика находилась на 9-м месте в мире, а от USAID было получено 379 млн долларов – 20-е место среди более 100 государств-получателей американской помощи между Египтом и Демократической Республикой Конго. Это свидетельствует, что интересы агентства в России лежали гораздо дальше, нежели чем обычная гуманитарная помощь.Еще глубже свои корни USAID пустило на Украине. Недавно выяснилось, что порядка 90% всех местных СМИ жили на гранты этой организации. Особенно агентство развернулось в этой стране после начала СВО, когда начались поставки разнообразной помощи.USAID – прикрытие для ЦРУДавно не является секретом, что Агентство по международному развитию было "крышей" для американских спецслужб, которые осуществляли через эту организацию внедрение своей агентуры либо же проводили целые операции.Один из самых ярких примеров – попытка спровоцировать "цветную революцию" на Кубе. В 2010 году на этом островном государстве заработала социальная сеть ZunZuneo.Как выяснили журналисты Associated Press, ее создание было профинансировано USAID через длинную цепочку подставных компаний, чтобы запутать следы. Конспирация соблюдалась так хорошо, что топ-менеджмент соцсети, который заседал в Британии и Испании, не догадывался, что у всей этой затеи – американское "происхождение".Более того, в неведении был даже Конгресс США, который согласовал финансирования, будучи в полной убежденности, что голосует за совершенно другой проект для Пакистана.Сама соцсеть работала на основе СМС-сообщений, так как смартфонов на Кубе почти ни у кого не было, а с доступом в интернет наблюдались проблемы. Чтобы завлечь публику, отправку сообщений с обычных кнопочных мобильных телефонов сделали бесплатной, а саму стоимость сообщений через подставные фирмы компенсировали местному государственному оператору. Издержки проекта – десятки тысяч долларов американцами таким образом фактически были переданы кубинскому государству. У этой же госкомпании американцы похитили телефонные номера полумиллиона человек, через которые начали распространять ZunZuneo и собирать данные по жителям острова.Предполагалось втянуть кубинцев в соцсеть через культурные, спортивные и прочие темы, а уж потом вбросить обсуждение политической ситуации с последующей координацией протестов. На пике пользователями ZunZuneo были 40 тыс. человек, однако в 2012 году идею свернули, а соцсеть закрыли.Из-за журналистского расследования вокруг ZunZuneo случился скандал, власти Соединенных Штатов были вынуждены подтвердить всю эту историю и оправдываться перед обвинениями в срыве эмбарго против Кубы.USAID – всё?Илон Маск обещает, что с USAID будет покончено. Но стоит ли расслабляться?Во-первых, крестовый поход Трампа против глубинного государства еще не окончен, а победитель в этой схватке пока не определен. Не исключено, что любители раздавать гранты из USAID еще попытаются взять реванш.Во-вторых, вряд ли США полностью откажутся от такого инструмента своей мягкой силы. Безусловно, эту структуру ждут большие изменения: кого-то уволят или отправят в длительные отпуска, свернут часть бестолковых и невыгодных для Америки проектов USAID, возможно, сменят вывеску.Наверняка произойдет смена команды и подрядчиков USAID, а организация сфокусируется на околополитических проектах и будет глубже интегрирована с американскими спецслужбами.Подробнее об Илоне Маске - в материале издания Украина.ру Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник. *Иноагент, ликвидирована решением суда

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Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, илон маск, дональд трамп, цру