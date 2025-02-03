Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы - 03.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250203/1060766605.html
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы - 03.02.2025 Украина.ру
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы
В жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
2025-02-03T12:01
2025-02-03T12:09
новости
москва
донецкая народная республика
россия
захар прилепин
ск рф
rt
сбу
взрыв
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060765234_0:301:3104:2047_1920x0_80_0_0_b774eb5149079b0858d46ab8c7bdc918.jpg.webp
В холле жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы очевидцы услышали взрыв, который произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Кадры с места событий опубликовал СК Москвы. Информагентство "Москва" уточнило, что согласно одной из версий, в холле корпуса сдетонировало взрывное устройство или боеприпас. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже работники предприятий сферы услуг, заведения которых находятся на территории ЖК.По информации издания "112", погибший — один из жильцов, в момент ЧП он зашел в здание с охранниками. У мужчины сильно повреждено лицо, уточнила Baza. Среди пострадавших также охранники и консьерж. Одна из версий - покушение на погибшего. "Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения", — сообщил источник РБК в правоохранительных органах.Позже Телеграм-канал SHOT уточнил о том, что целью взрыва в "Алых Парусах" мог быть президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. "Взрыв произошел в тот момент, когда он шел через холл в сопровождении охраны", —говорится в публикации.Издание "Коммерсантъ" утверждает, что Армен Саркисян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, а один из его охранников погиб. Источники "Ъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения, добавили в издании.Тем временем РИА Новости в правоохранительных органах России сообщили, что Армен Саркисян жив. А в RT добавили, что он находится в больнице в тяжёлом состоянии.На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, кинологи с собаками, а также саперы, которые проверяют парковку здания на подозрительные предметы. Помимо этого, на место взрыва прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он совершил посадку на проезжей части рядом с местным магазином. Оперативные службы РФ сообщили, что покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые паруса" было заказным и тщательно спланированным.Украинские спецслужбы используют всевозможные способы устранения неугодных им людей. Однако если раньше СБУ предпочитали прятать взрывчатку в автомобилях своих потенциальных жертв, то теперь применяют и другие схемы, например, минирование самокатов или различных предметов, находящихся в общем доступе.Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспортМат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителейТакже по теме: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
https://ukraina.ru/20250120/1060395165.html
москва
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060765234_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_655545618c15a1106402688b9bbccbea.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, донецкая народная республика, россия, захар прилепин, ск рф, rt, сбу, взрыв, теракт, покушение
Новости, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия, Захар Прилепин, СК РФ, RT, СБУ, взрыв, теракт, покушение

Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы

12:01 03.02.2025 (обновлено: 12:09 03.02.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВзрыв в ЖК "Алые паруса"
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
В холле жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы очевидцы услышали взрыв, который произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Кадры с места событий опубликовал СК Москвы.
© Столичный СК
© Столичный СК
Информагентство "Москва" уточнило, что согласно одной из версий, в холле корпуса сдетонировало взрывное устройство или боеприпас. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже работники предприятий сферы услуг, заведения которых находятся на территории ЖК.
По информации издания "112", погибший — один из жильцов, в момент ЧП он зашел в здание с охранниками. У мужчины сильно повреждено лицо, уточнила Baza. Среди пострадавших также охранники и консьерж. Одна из версий - покушение на погибшего.
"Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения", — сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
© соцсети
© соцсети
Позже Телеграм-канал SHOT уточнил о том, что целью взрыва в "Алых Парусах" мог быть президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.
"Взрыв произошел в тот момент, когда он шел через холл в сопровождении охраны", —говорится в публикации.
Издание "Коммерсантъ" утверждает, что Армен Саркисян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, а один из его охранников погиб.

Источники "Ъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".

Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения, добавили в издании.
Тем временем РИА Новости в правоохранительных органах России сообщили, что Армен Саркисян жив. А в RT добавили, что он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
© Федерация бокса ДНР
© Федерация бокса ДНР
На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, кинологи с собаками, а также саперы, которые проверяют парковку здания на подозрительные предметы. Помимо этого, на место взрыва прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он совершил посадку на проезжей части рядом с местным магазином.
Оперативные службы РФ сообщили, что покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые паруса" было заказным и тщательно спланированным.
Украинские спецслужбы используют всевозможные способы устранения неугодных им людей. Однако если раньше СБУ предпочитали прятать взрывчатку в автомобилях своих потенциальных жертв, то теперь применяют и другие схемы, например, минирование самокатов или различных предметов, находящихся в общем доступе.
Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
20 января, 11:41
"Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минированияИнженеры группировки войск "Центр", которые в настоящее время работают над разминированием освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
Также по теме: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
 
НовостиМоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗахар ПрилепинСК РФRTСБУвзрывтерактпокушение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
12:16"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию
12:01Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы
11:53Якутский министр получил тяжелое ранение на СВО
11:39"Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России
11:15Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ
11:00Джабаров раскритиковал не учитывающий позицию России "100-дневный план Трампа"
10:40"Он стал не рукопожатен": Дубинский объяснил, как Зеленского "превратили" в обычного гражданина
10:19Президент Польши заявил, что Украине нужна "массированная поддержка" в борьбе с растущей преступностью
10:10Панама объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь"
09:49Зверства поражают! Почему для России важно довести СВО до конца - Хейсканен о преступлениях ВСУ
09:43Премьер-министр Токио назвал слова японских чиновников о Курилах проявлением распущенности
09:39Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 февраля
09:29Пушков высказался о "неизбежной победе" неудобного для ЕС кандидата в президенты Румынии
08:48Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
08:23ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
08:04Главное за ночь 3 февраля
07:53ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
07:31США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп
07:15Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19
Лента новостейМолния