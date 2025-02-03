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Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы

Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы - 03.02.2025 Украина.ру

Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы

В жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)

2025-02-03T12:01

2025-02-03T12:01

2025-02-03T12:09

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В холле жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы очевидцы услышали взрыв, который произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Кадры с места событий опубликовал СК Москвы. Информагентство "Москва" уточнило, что согласно одной из версий, в холле корпуса сдетонировало взрывное устройство или боеприпас. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже работники предприятий сферы услуг, заведения которых находятся на территории ЖК.По информации издания "112", погибший — один из жильцов, в момент ЧП он зашел в здание с охранниками. У мужчины сильно повреждено лицо, уточнила Baza. Среди пострадавших также охранники и консьерж. Одна из версий - покушение на погибшего. "Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения", — сообщил источник РБК в правоохранительных органах.Позже Телеграм-канал SHOT уточнил о том, что целью взрыва в "Алых Парусах" мог быть президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. "Взрыв произошел в тот момент, когда он шел через холл в сопровождении охраны", —говорится в публикации.Издание "Коммерсантъ" утверждает, что Армен Саркисян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, а один из его охранников погиб. Источники "Ъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".Ранее Саркисяна объявили в розыск на Украине как одного из лидеров донецкого ополчения, добавили в издании.Тем временем РИА Новости в правоохранительных органах России сообщили, что Армен Саркисян жив. А в RT добавили, что он находится в больнице в тяжёлом состоянии.На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, кинологи с собаками, а также саперы, которые проверяют парковку здания на подозрительные предметы. Помимо этого, на место взрыва прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он совершил посадку на проезжей части рядом с местным магазином. Оперативные службы РФ сообщили, что покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК "Алые паруса" было заказным и тщательно спланированным.Украинские спецслужбы используют всевозможные способы устранения неугодных им людей. Однако если раньше СБУ предпочитали прятать взрывчатку в автомобилях своих потенциальных жертв, то теперь применяют и другие схемы, например, минирование самокатов или различных предметов, находящихся в общем доступе.Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспортМат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителейТакже по теме: "Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку

https://ukraina.ru/20250120/1060395165.html

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