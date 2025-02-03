https://ukraina.ru/20250203/1060767880.html

Нам нужен устойчивый мир с исправлением исторических ошибок. Киселев о новом миропорядке и целях России

Нам нужен устойчивый мир с исправлением исторических ошибок. Киселев о новом миропорядке и целях России - 03.02.2025 Украина.ру

Нам нужен устойчивый мир с исправлением исторических ошибок. Киселев о новом миропорядке и целях России

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали большие изменения в современно миропорядке и место, которое Россия претендует в нем занять, в т.ч. путем соглашения по Украине.

2025-02-03T13:03

2025-02-03T13:03

2025-02-03T13:03

украина

россия

киев

киселев

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

переговоры

стамбул

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о ситуации на фронте, которая неизбежно влияет на международную политику.Минобороны РФ утверждает, что за последние полгода санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ сохраняются на среднем уровне в 50 тысяч человек в месяц. В то же время, украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) собирают не более 30 тысяч человек за тот же период и качество "бусифицированных" как военнослужащих оставляет желать лучшего. Если учесть официальные данные о 100 тысячах дезертиров (а это только количество открытых уголовных производств, что никак не отражает реальное количество самовольно покинувших воинские расположения), то активное повышение интереса к снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет становится понятным."Ранее Зеленский делал вид, что сопротивляется, а сейчас сам активно тему двигает", — говорит Дмитрий Киселев.По его словам, других вариантов продлить агонию режима, кроме мобилизации молодежи, не остается."Но и эта мера, — утверждает телеведущий, — не предотвратит краха бандеровской Украины. Проект "Анти-Россия" выдыхается. Впереди, по терминологии Минобороны России, – каскадное обрушение фронта у ВСУ".Западные эксперты в курсе сложившейся ситуации. Английский журнал "Экономист" признает: "Украинские бригады, удерживающие линию фронта в Донбассе, постоянно недоукомплектованы и трещат под натиском противника. Фронт постоянно откатывается назад. "У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры", – говорит командир в отставке с позывным Купол, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе. "Мы бросаем батальоны в неразбериху боя и надеемся как-то остановить продвижение противника".В то же время новые власти США ведут себя с Киевом крайне двусмысленно, то предрекая скорые переговоры и завершение войны, то перекрывая Украине финансовую помощь, что, впрочем, вполне может быть увязано друг с другом. Пока же прямых предложений об окончании военных действий Москва от Вашингтона не получала."Реальной инициативы нет, что означает: даже наброски плана там не готовы", — считает Киселев.Тем не менее, обещания скорого мира разлагают украинскую армию. Нет смысла сегодня умирать, если завтра — мир.Телеведущий приводит в качестве примера взлом телефона погибшего вээсушника, в поисковике которого запросы о том, когда закончится война и когда начнутся переговоры Трампа с Путиным."В итоге для этого абонента война и закончилась, — говорит Киселев. — На очереди – такой же бесславный закат всей бандеровской Украины".На закрытых слушаниях в Верховной Раде глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что, если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины.Затем начались опровержения сказанного в стиле "слова были вырваны из контекста", но все понимают, что прозвучало именно это. Глава военной разведки допускает крах украинской государственности.Паникует и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. На страницах лондонской "Таймс" они заявила, что конфликт изнурил Украину до основания."Как минимум 7,5 миллиона украинцев бежали из страны из-за военных действий, — написала она, — причем только в прошлом году ее покинули свыше 440 000 человек. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году. У Украины нет реального шанса немедленно вернуть все утраченные территории. Недавние потери наглядно показали, что никакая поддержка в соцсетях не изменит эти военные реалии. Действительность такова, что в условиях продолжающейся утечки мозгов, роста бедности и ослабления демократии наша жизнестойкость становится весьма непрочной. Прекращение огня даст нам шанс укрепить границы, усилить армию и подготовиться к тому, что может случиться дальше".Киселев согласен с такими оценками, но утверждает, что прекращения огня по желаемой Киевом схеме не будет, поскольку цель России — не просто прекратить стрельбу, а организовать устойчивый, долгосрочный и сбалансированный мир в регионе. Он вспоминает слова Путина о том, что нелепо начинать переговоры только потому, что у противника заканчиваются патроны.Также телеведущий напоминает о том, что ко многим соседям Украины в регионе приходит осознание "искусственности и нежизнеспособности этого государства". Соответственно, по мнению Киселева, справедливость и баланс при заключении мира — это учет коренных интересов народов на нынешней территории Украины.В феврале 2024 года Путин говорил, что венгры, проживающие на Украине, хотят вернуться на историческую родину. У румын те же настроения. Самый популярный кандидат в президенты Румынии Келин Джеорджеску утверждает, что мир меняется, а значит будут меняться и границы государств."У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош – правильно? От бывшего, как оно называлось, Закарпатья! Есть еще венгры. Львов, который останется с поляками, и Малороссия. На сто процентов так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство", — заявлял недавно венгерский политик.Киселев напоминает, что раз уж лидер партии "Возрождение" в болгарском парламенте Костадин Костадинов хвалит Трампа за намерение проглотить Канаду, Гренландию и Панамский канал, то тогда нечего протестовать против раздела Украины. Впрочем, Костадинов и не протестует. "Украина разваливается и будущий мирный конгресс решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить о своих претензиях на болгарскую Бессарабию", — говорит он.Среди интересантов раздела Украины: Польша, Румыния и Венгрия.И есть основания предполагать, что в США тоже начинают понимать, что мир изменился. Так госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад, а противники США за последние четыре года стали сильнее, чем когда-либо раньше."Украина для нынешнего руководства США – бесперспективное направление, — утверждает телеведущий. — Путин, со свойственным ему юмором, как-то привел такой образ: это всё равно, как стричь свинью, шерсти мало, а визгу много".По мнению Киселева, США на Украине ничего не выиграли, только опозорились, истратили сотни миллиардов долларов на зарплаты украинскому правительству и чиновникам, а также на существование 90% украинской прессы.Затем Киселев снова возвращается к теме переговоров и снова настаивает на том, что просто о перемирии с Россией пытаться договориться не имеет смыла, а в Москве ждут предложений по "устойчивому миру с исправлением исторических ошибок"."Иначе и затеваться не стоило", — говорит он.Главное по теме сказал Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Президент объяснил, что переговоры начались сразу же после начала СВО. Первым предложением был уход ВСУ из ЛДНР, после чего война бы закончилась. Это не произошло. Затем, в конце февраля 2022 года начались контактные встречи в Белоруссии, а потом — Стамбул."Где-то в конце марта, — говорит Путин, — мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы Украины господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля. Но, до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился. Я уже говорил, по-моему, называл его даже с пистолетом у виска. Я говорю – да, хорошо. И что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева".Путин признает, что понимал возможность обмана, но ради недопущения большого кровопролития пошел на этот шаг. В начале апреля вывод российских войск с севера Украины был завершен, а проект стамбульского договора был сверстан 15 апреля. Тогда же Украина попросила доработать один момент в договоре на личной встрече двух президентов. Путин согласился."Но вдруг, — говорит он, — из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками и они берут недельную паузу".Затем, как известно, в Киев приехал британский премьер Джонсон и, вероятно, не без одобрения Байдена уговорил украинские власти продолжать войну."Но, повторю еще раз, 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля, а указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября, то есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения".Соответственно, запрет на переговоры был введен Зеленским отнюдь не тогда, когда ВС РФ стояли под Киевом.По нынешней ситуации Путин говорит, что вести переговоры можно и с Зеленским, но не подписывать договор, поскольку Зеленский нелегитимен. Есть еще одна ловушка — нелегитимный ныне Зеленский не может законным образом даже отменить свой указ о запрете переговоров."Но, в принципе, — считает президент РФ, — по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделают представители Рады".Другое дело, что такого желания пока не видно. Но, если западные деньги перестанут поступать на Украину, скоро она просто не сможет вести войну."Все закончится через месяц-полтора-два, — утверждает Путин.*внесен в реестр террористов и экстремистовПодробнее о том, почему все может закончиться — в материале "Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров"

https://ukraina.ru/20250203/1060760238.html

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украина, россия, киев, киселев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, переговоры, стамбул, сво, эксклюзив