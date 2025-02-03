https://ukraina.ru/20250203/1060779025.html

"Большая коалиция" и новые выборы. Что ожидает Германию после 23 февраля

"Большая коалиция" и новые выборы. Что ожидает Германию после 23 февраля - 03.02.2025 Украина.ру

"Большая коалиция" и новые выборы. Что ожидает Германию после 23 февраля

В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы, от результатов которых зависит не только состав будущего парламента, но и имя нового канцлера

2025-02-03T18:35

2025-02-03T18:35

2025-02-03T18:35

эксклюзив

германия

парламентские выборы

бундестаг

олаф шольц

хдс

левая (партия)

коалиция

канцлеры

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В соответствии с выборным законодательством страны, кандидатуру канцлера предлагает президент страны, но утверждают ее депутаты парламента тайным голосованием. Если кандидат, предложенный главой государства, не набирает так называемое канцлерское большинство голосов, парламентские фракции выдвигают собственных кандидатов и проводят повторное голосование.Депутаты имеют право дважды выдвигать кандидата на пост канцлера. Если никому из предложенных кандидатов не удается набрать "канцлерское большинство", президент либо назначает кандидата с наибольшим числом голосов, либо распускает Бундестаг.Судя по рейтингам политических партий Германии, составленных за месяц до выборов, больше всего шансов на победу имеет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него готовы проголосовать 30% опрошенных. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составляет 16%, поэтому ее шансы обогнать консерваторов фактически равны нулю.Второе место в рейтинге удерживает "Альтернатива для Германии" (21%). За партию Зеленых готовы проголосовать примерно 12% немецких избирателей.В Бундестаг может пройти также "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW), который, судя по опросам, набирает примерно 7% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) экс-министра финансов Кристиана Линднера может оказаться ниже 5-процентного барьера и не попасть в парламент. Ее готовы поддержать примерно 4% респондентов. На такое же количество голосов пока может рассчитывать и Левая партия.Учитывая результаты опросов общественного мнения, больше всего шансов возглавить следующее правительство Германии имеет кандидат от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц — сторонник трансатлантизма, который выступает за увеличение военной поддержки Украины и усиление санкционного давления на Россию.Однако рейтинг самого Мерца за месяц до выборов серьезно пошатнулся после скандала, связанного с инициативами по ужесточению закона о миграции.В парламенте 29 января была принята резолюция по миграционной политике, предложенная ХДС/ХСС. За документ, который предусматривает введение постоянного контроля за миграцией на границах Германии проголосовали 348 депутатов, против — 345.Уже 31 января в Бундестаге проголосовали против законопроекта о миграции, который тоже был подготовлен блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Этот проект включал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом и расширение полномочий полиций вплоть до депортации. Против этого документа проголосовали 350 депутатов, в то время как 338 депутатов поддержали законопроект.Голосование в парламенте вызвало бурю протеста в немецком обществе, так как резолюцию по ужесточению миграционного законодательства, предложенную ХДС/ХСС полностью поддержала ультраправая "Альтернатива для Германии". Фридриха Мерца тут же обвинили в том, что он сломал одну из ключевых скреп немецкой нации, сформировавшейся после Второй мировой войны. Речь идет о молчаливом консенсусе не сотрудничать с крайне правыми, каковыми считают АдГ.Хотя особенность выборной системы в Германии такова, что победа Мерца вовсе не гарантирована, он все еще является самым вероятным кандидатом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, обозреватель "Российской газеты", автор телеграм-канала "Германия-Россия" Тимофей Борисов."Тот, кто побеждает на выборах, должен выбирать канцлера. Но не все так просто. В истории Германии были случаи, когда канцлера выбирали не из победившей партии", —отметил Борисов.По его словам, это происходит из-за достаточно сложной системы распределения кресел. Также многое зависит от того, преодолеет ли пятипроцентный барьер партия СвДП, так как она играет важную роль в поствыборном распределении мандатов."Если СвДП преодолеет пятипроцентный барьер, она пройдет в парламент и отберет какое-то количество мест. Уже исходя из этого расклада начнется формирование коалиций. Бывало так, что даже проигравшая партия формировала коалицию и выбирала канцлера. Но на этот раз вряд ли будет так. Дело в том, что на втором месте, по всей видимости, будет "Альтернатива для Германии" — несистемная партия, с которой никто в коалицию вступать не будет", — рассказал Борисов.В Германии 32% опрошенных граждан поддерживает создание коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после выборов 23 февраля 2025 года. Такие данные опубликовал 2 февраля немецкий Focus, ссылаясь на данные опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения Insa.В то же время 26% респондентов выступают за создание коалиционного правительства ХДС и "Альтернативы для Германии" (АдГ).Около 17% опрошенных немцев поддержали бы коалицию ХДС с Зелеными и коалицию ХДС с Свободно-демократической партией Гремании (СвДП).Если бы на выборах 23 февраля в Германии случилось невозможное и "Альтернатива для Германии" победила, канцлер был бы выбран из рядов проигравших партий, считает политолог.По его мнению, Мерц допустил серьезную ошибку, когда проголосовал о резолюции по ужесточению контроля на границах."Его логика понятна: он хотел перехватить повестку у АдГ, у которой миграционный вопрос является ключевым, и отнять у них часть голосов. Но Мерц не стратег. Он не рассчитал, что, пытаясь играть на поле АдГ, он автоматический становится как АдГ. А это нерукопожатная партия", — уточнил Борисов.Таким образом Мерц опередил АдГ в из инициативах по антимиграционной политике, таких как запрет на въезд мигрантов без паспорта, продолжил эксперт. Это очень важно в случае депортации, когда необходимо установить, из какой страны мигрант прибыл. Под видом сирийских мигрантов в Германии сейчас много афганцев, иракцев, иранцев, турков, уточнил Борисов."Мерц выдвинул резолюцию в пропагандистских целях, с тем, чтобы перед выборами оттянуть часть голосов. Но получилось, что АдГ в полном составе проголосовала за эту резолюцию, и она прошла в парламенте. Это возмутило все остальные системные партии. В условиях жесткой предвыборной борьбы все они обрушились на ХДС, обвинив ее в сговоре с нацистами", — объяснил собеседник издания. Получилось, что ХДС рассорилась с своими потенциальными союзниками, с которыми придется вступать в коалицию, и к тому же потерял определенное количество голосов. Мерц не рассчитал последствия своей инициативы, которых оказалось больше, чем преимуществ, отметил политолог.Однако Борисов считает, что в ХДС все-равно будут победителями выборов и канцлер Германии также будет выбираться из рядов этой партии."А дальше затянется процесс формирования коалиций. Они будут очень мучительно решать, кто в какую коалицию войдет. После голосования по резолюции ХДС рассорился практически со всеми своими потенциальными коалиционными союзниками. Но с кем-то придется вступать в коалицию. Я думаю, что это будет так называемая Большая коалиция — она опробована годами и показалась успешной. Мы увидим канцлером Фридриха Мерца, вице-канцлера, министра обороны и министра иностранных дел от Социал-демократической партии", — допустил политолог.При этом он отметил, что существуют и другие варианты для создания коалиции — ХДС с СДПГ и Зелеными или ХДС и СвДП, если эта партия пройдет в Бундестаг."Это будет неустойчивая коалиция, тем более, что в США пришел к власти Трамп, и Германии будет очень несладко эти четыре года. Мой прогноз, что правительство не досидит до конца срока и через год или два мы увидим распад этой коалиции и новые досрочные выборы", — подытожил Тимофей Борисов.Об отношениях между США и Германии после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в материале Игоря Сердюкова Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа

https://ukraina.ru/20250105/1060120587.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, парламентские выборы, бундестаг, олаф шольц, хдс, левая (партия), коалиция, канцлеры