Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление - 03.02.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление
Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление - 03.02.2025 Украина.ру
Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-03T17:22
2025-02-03T17:22
эксклюзив
спецоперация
россия
часов яр
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
евгений норин
покровск/красноармейск
донбасс
курская область
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Освобождение армией России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения.Во-первых, это будет означать, что киевский режим из-за нехватки людей вынужден оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилией.Во-вторых, это будет билетом на еще более размашистое представление – осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.Я просто напомню, что северный ее конец – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой мы вырулим после Дзержинска и Часов Яра. Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон.Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса.В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл. И он может произойти не в результате утраты каких-то городов. Он может наступить просто из-за того, что на каком-то участке люди закончатся. Эта тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском.Многие наши оперативно-тактические победы 2024 года были одержаны там, где этого нельзя было предсказать, потому что по бумагам там все смотрелось прочно. Например, когда мы подловили ВСУ на ротации под Очеретино, они оттуда побежали аж до Селидово.Короче говоря, эскадрилья черных лебедей бомбит эффективно, но совершенно непредсказуемо.
https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html
https://ukraina.ru/20250130/1060702422.html
россия
часов яр
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
донбасс
курская область
волчанск
купянск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, часов яр, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, евгений норин, покровск/красноармейск, донбасс, курская область, волчанск, купянск
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, Евгений Норин, Покровск/Красноармейск, Донбасс, Курская область, Волчанск, Купянск

Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление

17:22 03.02.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Норин СВО
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Освобождение армией России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения.
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая 2022, 15:46
Евгений Норин: Кто онВоенный историк, журналист, писатель, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве
Во-первых, это будет означать, что киевский режим из-за нехватки людей вынужден оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилией.
Во-вторых, это будет билетом на еще более размашистое представление – осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.
Я просто напомню, что северный ее конец – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой мы вырулим после Дзержинска и Часов Яра. Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон.
Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса.
В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл. И он может произойти не в результате утраты каких-то городов. Он может наступить просто из-за того, что на каком-то участке люди закончатся. Эта тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском.
Многие наши оперативно-тактические победы 2024 года были одержаны там, где этого нельзя было предсказать, потому что по бумагам там все смотрелось прочно. Например, когда мы подловили ВСУ на ротации под Очеретино, они оттуда побежали аж до Селидово.
Короче говоря, эскадрилья черных лебедей бомбит эффективно, но совершенно непредсказуемо.
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Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 17:16
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий БурлукЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияЧасов ЯрДзержинск (Торецк)Вооруженные силы УкраиныЕвгений НоринПокровск/КрасноармейскДонбассКурская областьВолчанскКупянск
 
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