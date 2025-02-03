https://ukraina.ru/20250203/1060776970.html

Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление

Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление - 03.02.2025 Украина.ру

Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-03T17:22

2025-02-03T17:22

2025-02-03T17:22

эксклюзив

спецоперация

россия

часов яр

дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

евгений норин

покровск/красноармейск

донбасс

курская область

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Освобождение армией России Дзержинска (Торецка) и Часов Яра (именно обоих этих городов) будет иметь два важных значения.Во-первых, это будет означать, что киевский режим из-за нехватки людей вынужден оставлять важные укрепрайоны, которые даже не были для России основным центром приложения усилией.Во-вторых, это будет билетом на еще более размашистое представление – осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.Я просто напомню, что северный ее конец – это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец – Константиновка, к которой мы вырулим после Дзержинска и Часов Яра. Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон.Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса.В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден – скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл. И он может произойти не в результате утраты каких-то городов. Он может наступить просто из-за того, что на каком-то участке люди закончатся. Эта тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском.Многие наши оперативно-тактические победы 2024 года были одержаны там, где этого нельзя было предсказать, потому что по бумагам там все смотрелось прочно. Например, когда мы подловили ВСУ на ротации под Очеретино, они оттуда побежали аж до Селидово.Короче говоря, эскадрилья черных лебедей бомбит эффективно, но совершенно непредсказуемо.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20250130/1060702422.html

россия

часов яр

дзержинск (торецк)

покровск/красноармейск

донбасс

курская область

волчанск

купянск

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, часов яр, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, евгений норин, покровск/красноармейск, донбасс, курская область, волчанск, купянск