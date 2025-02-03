https://ukraina.ru/20250203/1060778035.html

Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян - 03.02.2025 Украина.ру

Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

Допускаю, что мы готовы не возвращать себе Херсон, Запорожье, зафиксированное в Конституции, что мы готовы на этом месте остановиться и взять передышку. И, возможно, через 10 лет мы скажем, что это было напрасно.

2025-02-03T18:45

2025-02-03T18:45

2025-02-03T19:15

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

нато

служба внешней разведки

сбу

перемирие

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Об этом писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин заявил в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Как предполагают спецслужбы целью взрыва 3 февраля в ЖК "Алые Паруса" мог быть президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, который погиб в результате подрыва. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Саркисяна в международный розыск, как одного из лидеров донецкого ополчения.— Захар, есть ли в этой трагедии украинский след или это всё-таки внутренние разборки?— В данном случае гадать не очень красиво с нашей стороны. Я думаю, что особых причин сомневаться в том, что это украинский след и украинская работа, нет.Все люди, которые начинали работать с Донбассом с самого начала (Армен один из них), так или иначе уже давно находятся в украинском списке на уничтожение и в разработке у спецслужб нашего противника. Их не так много, и, как только появляется возможность, этих людей пытаются ликвидировать.Это говорит о том, что свои планы на ликвидацию политических противников, Украина никоим образом даже не пытается приостановить в свете возможных переговоров или перезагрузки отношений с Россией или с Америкой. У них как шла работа, так она и идет.То есть украинской стороне совершенно все равно, как на это смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы. Вот что мы должны осознать. Они могут каждую, прости Господи, неделю взрывать по активисту, командиру, ученому, генералу, инженеру, по лидеру общественного мнения в России, и никто им слова не скажет нигде. И Россия ничего с этим не сделает, и Европа промолчит.Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы. Даже после этого они продолжат пытаться убить своих "врагов".Напомню, что и Захарченко, и Гиви, и Моторола (у него вчера был день рождения), и ряд других ключевых командиров "русской весны" погибли после принятия вторых уже Минских соглашений. То есть [украинские спецслужбы, киевский режим], заключив перемирие, последовательно убивали всех, кто может им так или иначе помешать при возобновлении полномасштабной войны. Или "убирали" людей по старым счетам.Представьте, мы сейчас заключим перемирие, а через три дня после этого у нас еще кого-нибудь подорвут. Мы скажем: так вышло, давайте не будем бросать тень на заключенный мир, давайте его дальше хранить. Мы ведь так и реагировали. Например, убили Захарченко, Моторолу, Гиви, но у нас же перемирие...Все это само по себе показывает отношение внутри Украины к любым заключенным с ними договорам и к любым подписанным с ними бумагам.— Верно ли я понимаю, вы считаете, что перемирие или какие-то переговоры с Украиной для нас не актуальны?— Я считаю, что с данной украинской администрацией они не реализуемы. Конечно же хочется, чтобы люди перестали погибать, чтобы мы дипломатическим путем достигли необходимых нам результатов. Но, как здравомыслящие люди, мы же не можем скрыть свое собственное мнение. Тем более, находимся в контексте этой истории 11 лет.Лично я внутри этой истории и понимаю, что никакое перемирие не означает ничего для Украины. Допустим, сегодня я нахожусь под президентской охраной, а наступит перемирие и ее снимут. Я прекрасно понимаю, что для Украины это не будет означать отмены ее планов касательно людей, которых она (здесь - киевский режим . Ред) хотела ликвидировать в России, в том числе меня.То есть любой знаменитый российский полевой командир, ополченский командир, любой успешный начальник — они в списке риска, и любое перемирие в отношении их не отменяет планов Украины. Именно поэтому Россия устами политиков и мидовских управленцев говорит: мы хотим заключать мир вне Украины, без Украины, с третьим лицом, с Трампом, еще с кем-то.Это тоже интересный подход с той точки зрения, что если мы заключим мир с третьим лицом, почему тогда его Украина будет соблюдать? До тех пор, пока у них имеется полиция, разведка, армия, Буданов* или подобные персонажи, с кем бы мы не заключили перемирие, какие бы нам не дали гарантии Трамп, Макрон или кто угодно, указанные люди на Украине продолжают функционировать.Пока они продолжают функционировать, будет идти украинский беспредел, потому что это форма их жизни.— В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. Там готовят кампанию по дискредитации Зеленского, сообщила Служба внешней разведки России. Как вы относитесь к этому сообщению? Приведет ли это к чему-то, как считаете?— Считаю, это ни к чему не приведет. Мы прекрасно с вами понимаем, что если Зеленского сменят на Ермака, а Ермака на Залужного, а Залужного на кого угодно, мы будем иметь ровно ту же Украину, ровно с той же идеологией, ровно с тем же комплексом проблем, и ровно с теми же управленцами и исполнителями, которые несут прямую ответственность за теракты в России, за атаку на Курскую область, за 70–150 мощных беспилотников, которые летят и взрывают, то Ростов, то Астрахань сегодня. Те же самые люди с Зеленским или без него останутся на своих руководящих постах и продолжат ровно ту же самую деятельность.Кроме всего прочего, здесь важно понять, что это, конечно же, американский вброс для того, чтобы иметь более гибкого, более мягкого, способного к переговорам Зеленского, чтобы, возможно, выбить его из-под сильного английского влияния и показать ему: если ты будешь ориентироваться на Лондон, мы тебя можем заменить.Но заменят его или нет, не должно для нас иметь никакого значения. До Зеленского был Порошенко, после Зеленского может быть Тимошенко. Это ничего не меняет. Поменяет ситуацию только русский флаг в Киеве. А все остальные зримые пока для нас перспективы сомнительны.— Дональд Трамп на 90 дней приостановил оказание со стороны США помощи другим странам, в том числе Украине, но вряд ли это что-то для нас поменяет, как говорят военные эксперты. Также Трамп до сих пор не дал никаких конкретных предложений по переговорам о мире на Украине. Россия же готова к компромиссу, о чем заявил наш президент. А на что конкретно мы готовы пойти и на что нет, с учётом вышесказанного?— Во-первых, вы совершенно верно скептически относитесь к американской риторике, которая может не иметь вообще никакого отношения к действительности. Это просто слова, произносимые Трампом или иными американскими деятелями.Штаты заявили, что приостановили помощь. А она как шла, так и идет, и будет продолжаться — просто скажут украинцам, чтобы они не кричали об этом.Мы живем в мире беспощадных политических акул, для которых никакие жизни, нигде не дороги. Естественно, они могут все что угодно произнести. Наши партнеры тоже говорят, что ничего РФ не поставляют.Мы даже не должны удивляться ничему. Помните анекдот: "— А они вот что говорят. — И ты говори также." Все что-нибудь да говорят.Конечно же, Америка будет и далее помогать Украине так или иначе, прямо, опосредованно, через европейских партнеров, как угодно. Трамп будет врать напропалую, не стесняясь, и, когда на другой день будет понятно, что он соврал, он снова соврет, но уже по другому поводу.Во-вторых, чем мы готовы поступиться в переговорах. Как я понимаю и могу предположить, мы готовы под какие-то гарантии, которые хотим получить, остановиться на тех участках, которые отвоевали, и, собственно, здесь и завершить военную кампанию. По моим ощущением, Россия к этому готова.Возможно, есть смысл предположить, что Украина — такая огромная финансовая проблема для Европы и США и находится на таком экономическом дне, что прекращение войны приостановит колоссальные многомиллиардные вливания в эту страну. Так, по крайней мере, мы думаем, так мы надеемся.Сама по себе украинская государственность, экономическая машина настолько ничтожна, что это повлечет за собой какие-то перевыборы, политический кризис на Украине, в котором мы сможем участвовать не военным образом, переформатировав страну. Возможно, у нас есть такой план, и мы надеемся, что нам дадут поиграть на украинском поле, которое всем уже осточертело.Однако тут есть некая иллюзорность восприятия. У Европы и США достаточно денег, они могут ещё напечатать, и вбухивать средства уже в Украину, которая [к этому моменту] с нами заключила мир. Ничто им не мешает не дать нам играть на украинском политическом поле, не допустить нас туда ни в каком качестве. Ничто им не мешает самим предотвратить украинский Майдан. Ничто не мешает полностью контролировать Украину и после перемирия, как было до этого.На мой взгляд, надежда на то, что Украина некондиционный товар — это некоторое преувеличение. Но тем не менее, дело так обстоит.Русская история, если мы в нее заглянем, периодически знает такие примеры. Начиная с воссоединения Украины с Россией: что смогли, завоевали и дальше заморозили конфликт на десятилетия, потом, наверное, на столетия, потом опять что-нибудь смогли... То же самое происходило на территории Белоруссии. То наш Смоленск, то не наш...Если мы думаем, что что-то поменялось с тех пор, это не так. Как только государство понимает, что у него не хватает ресурсов и возможностей продолжать кампанию, оно останавливается и оставляет Смоленск под поляками, или Житомир, или Чернигов, или еще что-нибудь под шведами, или кем-то еще.Поэтому я нисколько не удивлюсь, что мы готовы не возвращать себе Херсон, Запорожье, зафиксированное в Конституции, что мы готовы на этом месте остановиться и взять передышку. И, возможно, через 10 лет мы скажем, что напрасно мы тогда остановили военную кампанию, потому что мы все-таки лидировали и Украина нам везде проигрывала. Я допускаю, что и такой вариант тоже может случиться.Но мы с вами знаем 3, 5, 7 составляющих всей этой большой игры. А люди, возможно, знают 10-15 факторов, и у них другие по этому поводу представления. Поэтому я не готов иронизировать над теми решениями, которые принимаются не мной, тем более и повлиять на них мы не можем.С кем в России может вести переговоры спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США.*Внесен в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20250130/1060705029.html

https://ukraina.ru/20250203/1060727367.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки , сбу, перемирие, переговоры, днр, взрыв, покушение, захар прилепин