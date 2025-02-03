Главное за ночь 3 февраля
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Расчет РСЗО "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого коптера "Баба-Яга" и технику ВСУ в Серебрянском лесничестве.
Локальные возгорания возникли на территории НПЗ после падения обломков БПЛА в Волгоградской области, они локализованы. Об этом сообщил губернатор.
Почти 180 атак беспилотников ВСУ сорваны в ДНР за неделю, сообщили в УФСБ по региону.
Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести вступил в ряды украинских наемников. Об этом 55-летний политик сообщил в интервью The Independent.
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