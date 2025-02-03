https://ukraina.ru/20250203/1060760510.html

Главное за ночь 3 февраля

Главное за ночь 3 февраля - 03.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 3 февраля

Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украина.ру, 03.02.2025

2025-02-03T08:04

2025-02-03T08:04

2025-02-03T08:04

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Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Расчет РСЗО "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого коптера "Баба-Яга" и технику ВСУ в Серебрянском лесничестве.Локальные возгорания возникли на территории НПЗ после падения обломков БПЛА в Волгоградской области, они локализованы. Об этом сообщил губернатор.Почти 180 атак беспилотников ВСУ сорваны в ДНР за неделю, сообщили в УФСБ по региону.Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести вступил в ряды украинских наемников. Об этом 55-летний политик сообщил в интервью The Independent.Трамп заявил, что в руководстве USAID находятся "радикалы-помешанные", США от них избавятся.У США запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил Трамп в эфире Fox News.Подробнее - в материале США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей марочко, вооруженные силы украины, нпз