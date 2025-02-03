Главное за ночь 3 февраля - 03.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 3 февраля
Главное за ночь 3 февраля - 03.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 3 февраля
Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украина.ру, 03.02.2025
2025-02-03T08:04
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Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Расчет РСЗО "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого коптера "Баба-Яга" и технику ВСУ в Серебрянском лесничестве.Локальные возгорания возникли на территории НПЗ после падения обломков БПЛА в Волгоградской области, они локализованы. Об этом сообщил губернатор.Почти 180 атак беспилотников ВСУ сорваны в ДНР за неделю, сообщили в УФСБ по региону.Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести вступил в ряды украинских наемников. Об этом 55-летний политик сообщил в интервью The Independent.Трамп заявил, что в руководстве USAID находятся "радикалы-помешанные", США от них избавятся.У США запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил Трамп в эфире Fox News.Подробнее - в материале США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей марочко, вооруженные силы украины, нпз
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НПЗ

Главное за ночь 3 февраля

08:04 03.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киев в январе потерял почти 37 тысяч боевиков и наемников на границах ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Расчет РСЗО "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого коптера "Баба-Яга" и технику ВСУ в Серебрянском лесничестве.
Локальные возгорания возникли на территории НПЗ после падения обломков БПЛА в Волгоградской области, они локализованы. Об этом сообщил губернатор.
Почти 180 атак беспилотников ВСУ сорваны в ДНР за неделю, сообщили в УФСБ по региону.
Экс-депутат британского парламента Джек Лопрести вступил в ряды украинских наемников. Об этом 55-летний политик сообщил в интервью The Independent.
Трамп заявил, что в руководстве USAID находятся "радикалы-помешанные", США от них избавятся.
У США запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил Трамп в эфире Fox News.
Подробнее - в материале США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныНПЗ
 
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Заголовок открываемого материала
08:48Новые пошлины Трампа навредили американцам еще до вступления в силу - The Wall Street Journal
08:23ПВО сбила почти сотню украинских беспилотников над территорией России за ночь — Минобороны
08:04Главное за ночь 3 февраля
07:53ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – Ганчев
07:31США проведут "встречи и разговоры" с Россией и Украиной — Трамп
07:15Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19
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