https://ukraina.ru/20250203/1060773111.html

Маленькая хитрая мишень. Чем "гордая феминистка" Трюдо не угодил Трампу?

Маленькая хитрая мишень. Чем "гордая феминистка" Трюдо не угодил Трампу? - 03.02.2025 Украина.ру

Маленькая хитрая мишень. Чем "гордая феминистка" Трюдо не угодил Трампу?

Президент США Дональд Трамп может отметить десятилетие конфронтации с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2025 году

2025-02-03T17:00

2025-02-03T17:00

2025-02-03T17:12

эксклюзив

канада

сша

мексика

дональд трамп

джастин трюдо

илон маск

нато

fox news

игил

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Президент США Дональд Трамп ввел 25% торговые пошлины на товары из Канады и Мексики, 10% пошлины на энергоносители из Канады, и такого же размера пошлинами он обложил все китайские товары. По словам Трампа, Мексика и Канада "никогда не были добры" к Штатам в торговых отношениях. Американский лидер считает, что в торговле существует дисбаланс, и Штаты покупают товары, которые им не нужны. В ответ Канада анонсировала подготовку встречных пошлин.Дональд Трамп неоднократно становился героем публикаций в СМИ из-за его агрессивной риторики в адрес Канады. Его комментарии, часто противоречивые и провокационные, затрагивали торговые соглашения, личные отношения с Джастином Трюдо и даже вопросы национальной безопасности. Трамп начал на словах воевать с Канадой еще до своего первого президентского срока."Несправедливые вещи": Трамп vs NAFTAВ предвыборной кампании 2016 года Трамп называл Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) "худшей сделкой в истории", обвиняя Канаду и Мексику в "краже американских рабочих мест". После избрания он перешёл к действиям.В апреле 2017 года Трамп посетил завод по производству инструментов в штате Висконсин. Тогда он вышел к публике с лозунгом "покупай американское", прочитал речь о защите американских рабочих от мигрантов-заменителей и подписал указ о реформировании программы временных виз для иностранных специалистов. Этими мерами Трамп рассчитывал привлекать на работу в США только высококвалифицированных сотрудников, в том числе для IT-отрасли. Кроме этого, Трамп затронул экономическую проблему - фермеры в Висконсине и Нью-Йорке остались без рынка сбыта ультрафильтрованного молочного продукта и белка для производства сыра.Канадские власти изменили политику ценообразования на собственные молочные продукты, в результате чего цены на ультрафильтрованное молоко упали. В США эта мера коснулась около 70 производителей. Трамп обвинил Канаду в "очень, очень несправедливом отношении" к фермерам и пообещал "поработать над этим", а от NAFTA - отказаться."В Канаде с нашими фермерами, занимающимися молочным скотоводством, произошли очень несправедливые вещи", - сказал он. "Мы будем работать над этим очень усердно, мы будем работать над этим немедленно. Фактически, начнем сегодня. То, что произошло с фермерами Висконсина - это ужасно".В мае 2018 года Трамп ввел пошлины на канадскую сталь (25%) и алюминий (10%) под предлогом "угрозы национальной безопасности". К такому выводу Трамп пришел, ознакомившись с отчетом американского министерства торговли. По местным законам чиновники могут проводить расследования о влиянии импорта, а президент в установленный срок - соглашаться или нет. По данным отчета, импорт стали в США почти в четыре раза превышал экспорт, а импорт алюминия вырос до 90% от общего спроса на первичный алюминий, что требовало защитных мер. Трамп с предложением чиновников согласился."Соединенные Штаты десятилетиями подвергались торговым нападкам", - заявил Трамп. - "Эти дни прошли. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо было передано следующее сообщение: Соединенные Штаты согласятся на честную сделку, или сделки не будет вообще".Эти шаги вызвали гнев Оттавы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Трампа "оскорблением канадцев", которые, по его словам, сражались вместе с американскими солдатами со Второй мировой войны до Афганистана. Канадские власти в ответ ввели пошлины на американскую сталь, алюминий, кофе, пиццу и другие товары на сумму 12,8 млрд долларов"Очень нечестный и слабый": конфликт на саммите G7Пиком напряженности стал саммит G7 в Квебеке в июне 2018 года. Трамп отказался подписать итоговую декларацию, обвинив Трюдо в "двуличии" после того, как канадец раскритиковал американские пошлины в пресс-конференции."Премьер-министр Канады Джастин Трюдо действовал так кротко и мягко на нашей встрече, а затем дал пресс-конференцию, после того как я ушел, заявив, что "тарифы США были своего рода оскорбительными", и он "не позволит себя помыкать". Очень нечестно и слабо. Наши тарифы являются ответом на его тарифы в размере 270% на молочные продукты!", - написал Трамп в "Твиттере" (теперь это соцсеть X Илона Маска).Для любого иностранного лидера, который ведет нечестную дипломатию с Трампом, уготовано место в аду, заявил Fox News советник Трампа по торговле Питер Наварро. Представители Трюдо объяснились, что их руководитель "не сказал ничего такого, чего бы он не говорил раньше".Позже Трамп в разговоре с журналистами назвал Канаду "квартирантом, который живет в нашем доме и ничего не платит. Мы их терпели, но хватит". Этот эпизод привёл к мемам о "войне Трампа с Канадой", но уже через год стороны подписали новое соглашение USMCA, сохранившее свободную торговлю с поправками.USMCA: "Победа для американских рабочих"Переговоры по USMCA (Соглашение США–Мексика–Канада) стали ключевым моментом. Трамп представлял их как "исправление ошибок NAFTA". Соглашение USMCA было заключено 1 октября 2018 года, однако вступило в силу к 13 марта 2020 года - в разгар коронавирусной пандемии."Мы достигли замечательного нового торгового соглашения с Канадой, которое будет добавлено к уже достигнутому соглашению с Мексикой. Новое название - "Соглашение США-Мексика-Канада", или USMCA. Это великолепная сделка для всех трех стран", - заявил Трамп.Канада открыла часть своего рынка для американских фермеров. Трамп назвал это уступками, благодаря которым фермеры смогут продавать молоко "без их смешных квот". Также было удовлетворено требование Штатов по локализации производства автомобилей - 75% стоимости авто должна быть произведена в Северной Америке. Изначально администрация Трампа предлагала для реализации этого предложения использовать не менее 50% запчастей, произведенных в США.Несмотря на победоносную риторику, эксперты назвали USMCA скорее "косметическим обновлением" NAFTA, а канадские СМИ окрестили его "сделкой ради успокоения Трампа".Выпады против "гордой феминистки" ТрюдоТрамп не раз переходил на личности, критикуя канадского премьера. В 2019 году в интервью Fox News Трамп сравнил Трюдо с Бараком Обамой в его попытках быть политкорректным. Но и выпады Трампа - проявление взаимности.Вероятно, Трамп припомнил Трюдо его замечания, сделанные в 2015 году, о "невежественной и безответственной риторике по отношению к мусульманам". Тогда Трамп предлагал запретить въезд в США мусульманам после терактов ИГИЛ* в Париже и Калифорнии. Трюдо возмутился, однако, читать лекции Трампу о миграционной политике США, как он сам выразился, не стал.В 2019 году канадское телевидение высмеяло Трампа. Зрителям показали видеозапись, на которой Джастин Трюдо, будущий генсек НАТО Марк Рютте, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон смеются над американским президентом на полях саммита НАТО в Лондоне.За это Трамп назвал Трюдо двуличным, отменил пресс-конференцию в Лондоне, улетел в Вашингтон, а участникам НАТО пожелал счастливого пути."Мы не будем проводить пресс-конференцию по случаю закрытия НАТО, потому что за последние два дня мы провели их так много. Счастливого пути всем!", - заявил Трамп.В разгар ковидной пандемии, в 2020 году, Трамп запретил экспорт медицинских масок и оборудования в Канаду. По его словам, запрет коснулся "недобросовестных игроков и спекулянтов", причем возмущение выражали крупнейшие американские производители. В реалиях тех лет границы между государствами были закрытыми, и эти реалии - с нелегальными мигрантами - Трамп уже тогда предлагал защищать с помощью армии. В Оттаве это назвали "мексиканизацией" границы в ущерб двусторонним отношениям. "Мексиканизация" все же так и осталась в проекте.После переговоров с Трюдо запрет на экспорт масок сняли, но инцидент усилил напряжение.Второй срок Трампа канадский премьер встретил более, чем прохладно. Он выразил сожаление, что президентом США избрали не Камалу Харрис, и назвал себя "гордой феминисткой"."Всего несколько недель назад Соединенные Штаты во второй раз проголосовали за то, чтобы не избирать свою первую женщину-президента. Повсюду права женщин и женский прогресс подвергаются нападкам, как открытым, так и скрытым. Я хочу, чтобы вы знали, что я — и всегда буду — гордой феминисткой. У вас всегда будет союзник во мне и в моем правительстве", - заявил Трюдо.В декабре 2024 года Трамп уже вовсю троллил, как отмечали американские журналисты, "гордую феминистку". Он публично называл Канаду 51-м штатом США (и не простым штатом, а великим), а Трюдо - его губернатором. Если бы Канада вошла в состав США, не было бы никаких пошлин, а налоги бы снизились, заявил Трамп. Трюдо ответил: никаких шансов.Почему Канада?Дональд Трамп превратил Канаду в удобную мишень для своей риторики, используя её как символ "несправедливой глобализации". Однако реальный ущерб от его заявлений оказался меньше словесных атак: две страны сохранили экономическую взаимозависимость, а соглашение USMCA укрепило правила сотрудничества. Главным итогом стало осознание Канадой хрупкости отношений с США как с ближайшим союзником. Требования Трампа 2.0 по НАТО, энергетике и иммиграции вряд ли разрушат фундамент этих отношений.Трамп использовал популистской нарратив, изображая Канаду маленьким и хитрым противником, чтобы мобилизовать сторонников, особенно в промышленных регионах США. Кроме того, критика Канады помогала смягчить более острые и глобальные конфликты вроде торговой войны с КНР. Однако конфронтацию, более вероятно, усугубляла личная антипатия Трампа к Трюдо, противостояние агрессивного популизма и либерализма.В этом плане Владимир Зеленский с Украины - размокший сухарь, с которым Трампу было бы не так интересно соревноваться, как с Трюдо. "Он не ангел", сказал он американским журналистам про него, и напомнил: Зеленский принял решение воевать, когда ему фактически было нечем. Вместо него Трамп объявляет о готовности к переговорам с Россией. Администрация в Киеве в этой ситуации способна только на сообщения вроде "провели теплый и приятный разговор" с американским лидером. Хотя у Зеленского есть все шансы стать еще одной маленькой мишенью Трампа - осенью 2024 года он тоже пытался стать "гордой феминисткой" в рядах приверженцев Камалы Харрис. * запрещенная в РФ террористическая организация

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эксклюзив, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск, нато, fox news, игил