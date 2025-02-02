https://ukraina.ru/20250202/1060729035.html

Дмитрий Стефанович: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной

Дмитрий Стефанович: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной - 02.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Стефанович: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной

Мы движемся к новому евроракетному кризису или кризису в Азии. Пока только создаются условия для этого кризиса, а сам кризис может разразиться в 2026 году, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-02T06:40

2025-02-02T06:40

2025-02-02T06:40

интервью

сша

россия

украина

дональд трамп

нато

барак обама (старший)

джо байден

ядерное оружие

пво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Во-первых, он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Во-вторых, он призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. В-третьих, он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса. - Дмитрий, о чем в целом говорят эти планы Трампа? Он хочет достать ядерную дубинку для шантажа оппонентов? Или он сам боится? - Пока о ядерном шантаже речи не идет. Сейчас команда Трампа разбирается с наследством, которое ей оставила предыдущая администрация. Но в этих заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует серьезно укрепить свой оборонительный щит. Напомню, что еще в прошлую холодную войну с 1960-1970х годов у сторон сформировалось общее понимание о неразрывной связи стратегических оборонительных и стратегических наступательных сил. Об этом, в частности, говорилось в преамбуле ДНСВ от 2010 года. Теперь же, похоже, команда Трампа достала рейгановские черновики и решила, что если посильнее надавить, то все побегут с ними договариваться. Но это не так просто работает. Даже на ситуацию 1980х годов оказывало влияние множество других факторов помимо "звездных войн", а сейчас этих факторов стало еще больше. Во-первых, это игра с большим количеством игроков и с большим количеством неизвестных. Во-вторых, сейчас стремительно развиваются технологии. - В этих заявлениях Трампа есть какой-то принципиально новый подход? Или американцы и до него работали в этих направлениях? - О том, что надо дальше сокращать ядерное вооружение, говорилось еще при Обаме, но потом ситуация поменялась. По слухам, когда Трампу показали знаменитую картинку с ядерными арсеналами США – их пик, а затем резкое падение в 1980х, 1990х и 2000х годах – он, якобы, сказал своим советникам: "Надо бы вернуться туда – на пик". При этом Трамп еще с 1980х годов делал множество заявлений, что он выступает за ядерное разоружение. Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив американское доминирование за счет очевидного преимущества в силах общего назначения? Это каждый решает для себя. Суть от этого не меняется для тех, кто находится на перекрестье американского прицела: Россия, Китай, КНДР и Иран. Что касается гиперзвукового оружия, то и в предыдущее свое президентство Трамп об этом много говорил. Тезис о том, что "русские украли у Обамы чертежи, поэтому мы отстали" - тоже тогда звучал. Это не так. Все начали разрабатывать гиперзвуковое оружие еще до того, как Обама засобирался в президенты. Какие-то достижения и интересные проекты в этом вопросе у американцев есть, но что имел в виду Трамп, когда говорил про "супер-гиперзуковое оружие" - можно только догадываться. Главное в этих проектах то, что они пока заявляются исключительно как неядерные. А для этого они должны обладать исключительной точностью. США далеки от его масштабного производства и развертывания (пока только проводятся испытания), но тренд на то, что скоро его будет много – понятен. Частичное преимущество преимущество у нас и у Китая не навсегда. Хотя и мы на месте не стоим. История с "Железным куполом" вообще загадочная. Трамп об этом говорил и в ходе избирательной кампании. "Обзор политики в области ПРО", который был подготовлен при первом сроке Трампа, даже в опубликованной версии сохраняет следы нынешнего его подхода. Основной упор делается на большое количество разнообразных средств поражения вражеских наступательных вооружений. Видимо, его тогда чуть-чуть "причесали", чтобы он не выглядел столь провокационно. А сейчас все те вещи, которые могли бы поменять правила игры между наступательными и оборонительными вооружениями, зафиксированы. Дело в том, что для атакующей стороны ситуация на стратегическом уровне всегда проще, чем для обороняющейся. Потому что для обороняющейся стороны может считать "поражением" любой долетевший боевой блок, а наступающей стороне для попадания достаточно увеличить заряд сил и средств (преодолевать ПРО легче). Но тут есть проблема. Американская ПРО глобальная. В ней участвуют их союзники. Их разведывательные и огневые средства будут везде. Уже строится космический информационный эшелон. Плюс, сейчас заявлены и космические перехватчики. Насколько это позволит решить проблему уязвимости американской ПРО перед российским и китайским арсеналом – вопрос дискуссионный. У нас тоже на такое неограниченное развитие закладывался ряд программ. Это касается даже Северной Кореи. Кстати, почти сразу после указа Трампа о "Железном куполе" власти КНДР стали выступать с планами укрепления ядерного сдерживания. Все это – прямая дорожка к гонке вооружений, от которой безопаснее никому не станет. - Вы в прошлый раз говорили, что у России и США условный паритет в части ядерного арсенала. Когда станет понятно, что кто-то вперед вырвался?- Сложно сказать, когда это можно определить. Наверное, никто не даст никому вырваться вперед. У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, потому что у них есть космическая группировка и потому что у них есть разнообразные и относительно доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Это вызывает у нас некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно. Некоторые американские коллеги даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет. Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами. Это отчасти произошло и так. Когда были "звездные войны", стратегическая оборонная инициатива Рейгана, в СССР были запущены работы по средствам противодействия, которые в том числе вылились в ряд вооружений, продемонстрированных в 2018 году. - Мне встречалась оценка, что даже в соответствии с сегодняшними договорами об ограничении ядерных вооружений у России есть, куда наращивать свой арсенал, а США – наоборот, надо его сокращать. Так ли это? - Если вы имеете в виду действующий ДСНВ 2010 года, то и Россия, и США его в целом выполнили и находятся в пределах его потолков. Проблема в другом. США еще при Байдене прямо сказали: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше этого потолка". В России пока возобладал подход в духе: "Посмотрим за американцами. Мы не сомневаемся, что того, что у нас есть, нам хватит. А если США будут что-то наращивать, будем думать, что с этим делать". Символически для нас всегда было важно соблюдать количественный паритет. Но от количественного паритета нам рано или поздно придется отходить, потому что слишком много игроков. Еще одна проблема, что в конце своего срока администрация Байдена доложила в Конгресс о соблюдении Россией ДСНВ. Там был интересный тезис: "Из-за того, что общие показатели близки к потолку, на короткое время Россия выходила за этот потолок, но это не привело к уязвимости американской национальной обороны". США пытались обсудить это с Россией, но с уходящей администрацией это обсуждать никто не хотел. Возможно, этот разговор начнется с Трампом. Другое дело, что никто у нас не собирается обсуждать вопросы ДСНВ в отрыве от других угроз национальной безопасности России, которые исходят от США. - В конце 2024 года у нас были опасения, что начнется новый ракетный кризис. Сохраняется ли эта угроза в 2025 году? - Да. Мы движемся к новому евроракетному кризису или кризису в Азии. Пока только создаются условия для этого кризиса, а сам кризис может разразиться в 2026 году. На повестке дня остается российское предложение о моратории. Несмотря на то, что оно практически похоронено, на эту тему еще можно разговаривать. Но, опять же, без отрыва от всего остального комплекса наших проблем. Заявления о том, что "Орешник" мы планируем разворачивать во второй половине 2025 года, дает несколько месяцев на то, чтобы администрация Трампа что-то сделала. Причем тут нет необходимости вести формальные переговоры. Американцам лишь достаточно пересмотреть свои планы развертывания ракет в Европе в одностороннем порядке: "Пока у нас голова больше болит за Азию, все пойдет туда, а Европа пусть сама разбирается". У Европы собственные ракеты в обозримом будущем появятся, но это потребует какого-то времени. Если мы все возьмем обязательство не развертывать на постоянной основе на территории Европы ракеты средней дальности, от этого порога евроракетного кризиса можно будет "отползти". Но вероятность этого я расцениваю как весьма низкую. Это досадно. И связано это не в последнюю очередь с тем, что США и Запад разучились читать то, что Россия предлагает. Мне лично приходилось на пальцах объяснять западному экспертному сообществу суть нашей инициативы по региональным ограничениям на развертывание РСД. К слову, в рамках этой инициативы мы готовы заниматься и серьезным контролем над вооружениями, с верификацией и так далее. Если пока к этому не готовы с той стороны, то достаточно могло бы быть и односторонних мер. Хотелось бы, чтобы какое-то урегулирование наступило. Но, во-первых, урегулирование должно быть всеобъемлющим. Это не так, что мы по каким-то сюжетам разговариваем, а в это же самое время бьем друг друга ногами под столом. И, во-вторых, быстрого прогресса в урегулировании достичь будет сложно, так как администрация Трампа в качестве базовой установки воспринимает концепцию "мир через превосходство в огневой мощи". А раз быстрого урегулирования не будет, мы увидим новые витки эскалации. - В этой связи вопрос по СВО. Правду ли говорят, что США и Запад с Трампом и без него никогда не бросят Украину, поскольку она им нужна как буферная зона, где можно разместить ПРО на случай ядерной войны с Россией? - Им сложно отказаться от поддержки Украины не потому, что им нужна площадка для ПРО. Отказ от поддержки Украины ударит по имиджу США и НАТО как надежного союзника, надежного тыла. А что касается самой ПРО, то тут есть две проблемы. Во-первых, стратегические системы ПРО не всегда их нужно близко располагать к территории противника. Тем более, у Запада есть позиции ПРО в Польше и Румынии, которые в любой момент можно усилить. Сейчас они не представляют для нас угрозы, но лиха беда начало. Плюс, у Запада есть морской эшелон ПРО, корабли с соответствующими противоракетами и радиолокационными станциями. Во-вторых, мы столько опасались появления систем ПРО на Украине (это, видимо, было одной из причин начала СВО), а по факту "Пэтриот" уже на Украине есть (это уже противоракетная система). То есть мы имеем дело с самосбывающимся пророчеством. Печально, что все стороны конфликта много чего делают, не думая на два шага вперед относительно того, чем может ответить противник. Все это приведет к воронке эскалации и новой гонке вооружений. Радоваться тут нечему. Вернемся к "Железному куполу" Трампа для Америки. Он во многом повторяет предложения, которые были заложены в доклад двухпартийной комиссии по обзору стратегического положения США, опубликованном пару лет назад. В этом документе тоже полностью игнорируется один простой аспект: "Ну хорошо. Вы боитесь каких-то действий России и Китая. Вы предлагаете какие-то решения. Но вы вообще не задумываетесь над тем, как Россия и Китай будет на это реагировать!". Конечно же никто не оставит незамеченными эти планы Трампа. "Мы столько лет жили в состоянии стратегической неуязвимости, а тут вы решаете поменять правила игры". Та же самая проблема касается космоса. Сейчас появится пачка документов о том, как американцы будут защищать свое превосходство. Кто с этим согласится? У нас тоже есть долгая космическая история (сейчас у нас ситуация не лучшая, но она постепенно исправляется). У Китая есть огромные амбиции в космосе. Я правда не понимаю, почему США не задумываются на тем, как мы на это отреагируем, а потом обижаются, почему это мы занимаемся противоспутниковыми системами. - Это украинский конфликт спровоцировал ракетный кризис? Или он возник бы и без него? - Он его уже усугубил. В Европе прямо рассуждают о создании собственных ракетных и противоракетных систем под впечатлением от российских ударов по объектам на Украине. Более того, именно под этим соусом появляются идеи о создании систем "достартового перехвата", чтобы уничтожать пусковые установки до того, как они откроют огонь. Так что тут связь прямая. Другое дело, что США вышли из ДРСМД без всякого украинского конфликта. Причем та наша ракета 9М729, которая послужила поводом для выхода американцев из соглашения, так и осталась во многом виртуальной (мы ее на Украине не применяем). То есть ракетный кризис мог состояться и без перехода украинского конфликта в горячую фазу. Потому что все проекты США начались задолго до нынешней ситуации. Ну а если проект разрабатывается, и создаются условия, чтобы показать, что без этого проекта – никак нельзя, то это служит серьезным подспорьем. Не только конфликт на Украине, но и конфликт на Ближнем Востоке тоже показал, что было бы неплохо иметь в своем арсенале ракетное вооружение большой дальности, а также думать о том, как бы противодействовать вражеским ракетам с помощью систем ПРО. - В конце 2024 года было видно, что вас достали с вопросами про "Орешник", а теперь вы его сами упомянули. Теперь вам понятно, как именно он повлиял на этот стратегический баланс сил?- Для меня до сих пор загадка, почему нам нормально не показали сам этот ракетный комплекс. Мы кроме видео его прилетов по "Южмашу" пока ничего не видели. Не удивлюсь, если мы его впервые увидим в западных источниках, а не в отечественных. Мне это все представляется странным. Судя по всему, это достаточно крупногабаритная штука. На такие дальности маленькие ракеты не летают. Особенно с такой полезной нагрузкой и с таким боевым оснащением. И тут возникает два главных вопроса: Первое. В каком объеме "Орешники" можно производить? Вы наверняка слышали комментарий Лукашенко по этому поводу ("Про 10 "Орешников" — это я пошутил. Чтобы произвести столько комплексов, России нужно два-три года"). Второе. Как производство "Орешника" повлияет на темпы перевооружения нашей группировки межконтинентальных баллистических ракет? Понятно, что "Орешник" будет в РВСН. Но будут ли это новые подразделения, новые полки в существующих дивизиях? Где они будут базироваться? На эти вопросы ответа нет. Не скажу, что это сообщающиеся сосуды, но если где-то чего-то будет больше, то где-то чего-то станет меньше. Хорошая новость в том, что в целом у нас завершено перевооружение РВСН в части ракет такого класса. Плохая новость в том, что это несколько притормозит переход на следующее поколение, которое также было анонсировано в декабре в традиционном интервью главкома Каракаева. В целом "Орешник" — это полезное изделие. Его применение в неядерном оснащении признано эффективным. Некоторые западные эксперты сравнивают его с залпом тяжелой артиллерии на удалении в несколько тысяч километров. Это вроде бы ничего страшного, но ожидать такой прилет на такой огромной площади – не самое приятное занятие. Повлияет ли это на какие-то договоренности, сказать сложно. Но то, что "Орешник" заслуживает внимания – это факт. - У Запада могут появиться свои "Орешники"? - Прямо такие же – вряд ли. Но у США в конце 2024 года состоялось вроде бы полностью успешное испытание гиперзвуковой системы средней дальности "Dark Eagle" ("Черный орел"). Ее концепция несколько другая: один планирующий крылатый блок высокой точности и дальности. Может быть, американцы подумают сделать какой-то еще вид боевого оснащения. Это тоже полезная штука. Во Франции заговорили о целесообразности разработки собственной баллистической ракеты средней дальности. У них могут быть тут успехи. У них БРСД стояли на вооружении до 1990х годов. Париж подчеркнуто игнорировал призывы Москвы и Вашингтона присоединиться к ДРСМД. У французов есть свои наработки по двигателям и полезной нагрузке. Но, опять же, концепция может быть немножко другая. А если уж говорить о наших восточных коллегах, то такие разработки есть у Китая. КНДР и Южной Кореи. У Южной Кореи после американского разрешения появились большие ракеты, которые Сеул заявляет как ракеты меньшей дальности ("Они такие большие, чтобы нести большую боеголовку"). И тут любому человеку понятно, что разменять дальность на нагрузку – не самая сложная задача при наличии квалифицированного инженерного корпуса. - Выходит, если хочешь избежать проблем, противника нельзя недооценивать. - Именно так. Вся военная история человечества показывает, что были редки ситуации, когда у одной из сторон появлялась какая-то штука, а противник сразу же поднял руки. Попытка поиска симметричных и ассиметричных ответов была всегда. Правда, сейчас, когда появляются новые виды вооружения, это связано с огромными затратами в ресурсах, времени и развитии промышленной базы. Производственные циклы стали гораздо дольше и сложнее. В этом есть своя уязвимость. К примеру, и на Западе, и на Востоке всерьез смотрят на то, что у оппонента происходит с производством твердого топлива и микроэлектроники, чтобы находить узкие места и здраво оценивать перспективы противника. Лично мне интересно наблюдать за тем, как из Австралии делают одного из главных производителей ракетных двигателей: начиная с печально известных GMLRS для "Хаймарсов" и заканчивая планами производства всего, что нужно Западу. Более того, все идеи о том, чтобы ограничить распространение ракет, поставлены на полку. Мы пришли к ситуации, когда для друзей все можно. "Если мы помогаем нашего союзнику делать ракеты, чтобы сдержать нашего противника, это нормально". Та же администрация Байдена в конце своего срока издала указ о пересмотре подходов по исполнению Режима контроля за ракетной технологией. Там прямо сказано, что своим помогать можно.Также о неожиданных перспективах украинского конфликта - в интервью Александра Перенджиева: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике

https://ukraina.ru/20241102/1058583176.html

https://ukraina.ru/20250131/1060722572.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, нато, барак обама (старший), джо байден, ядерное оружие, пво, "орешник", ракеты, сво, китай, кндр, франция