https://ukraina.ru/20250203/1060774415.html

Великолепная 8-ка, которая уже в деле, и "подвисшие": что происходит с администрацией Трампа

Великолепная 8-ка, которая уже в деле, и "подвисшие": что происходит с администрацией Трампа - 03.02.2025 Украина.ру

Великолепная 8-ка, которая уже в деле, и "подвисшие": что происходит с администрацией Трампа

Две недели правления 47-го президента США Дональда Трампа минуло, а его команда ещё не до конца в строю. А всё потому, что слушания по утверждения их кандидатур (для кого это предусмотрено законодательством) до сих пор продолжаются в Сенате. И это, мягко выражаясь, ужасно не нравится главе государства

2025-02-03T18:09

2025-02-03T18:09

2025-02-03T18:09

эксклюзив

сша

дональд трамп

талси габбард

кэш патель

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марко рубио

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"Каким бы хорошим и квалифицированным ни был человек, они (демократы – Ред.) берут максимальное количество времени на утверждение и смеются над этим. Они развлекаются за счёт страны и её безопасности. Если бы Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн были выдвинуты на какую-либо должность, демократы тянули бы до последнего момента, прежде чем утвердить их. Это позор. Они не могут пережить поражение на президентских выборах. Но демократы не понимают, что с такими их действиями их же потери будут только увеличиваться. Республиканцы должны стать жёсткими, и должны стать жёсткими очень быстро. Нам нужны наши кандидаты сейчас же ради безопасности и блага нашей страны", – написал президент США Дональд Трамп 2 февраля в социальной сети Truth Social.Все те чиновники, которые назначаются главой государства без необходимости согласования с Конгрессом, заняли свои кабинеты и работают над поставленными задачами. В их числе советник президента по национальной безопасности Майк Уолц, начальник аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, её заместитель по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт, "царь границ" (ответственный за обеспечение безопасности границ США и выдворение нелегальных иммигрантов) Томас Хоман, "ИИ- и криптоцарь" (курирует развитие технологий в этих сферах) Дэвид Сакс. А также оставшийся единоличным руководителем Департамента эффективности государственного управления Илон Маск, которого из-за сильного влияния в администрации даже называют теневым вице-президентом США.Те немногие, кто приступил к работе в администрацииНа сегодняшний день из 38 кандидатов, выдвинутых президентом и требующих утверждения Сенатом, одобрение получили лишь 8:1. Госсекретарь Марко Рубио – первый латиноамериканец во главе Госдепартамента, известный жёсткой позицией в отношении России, Китая, Ирана и КНДР. Его даже рассматривали в качестве потенциального напарника Трампа на втором сроке, но поскольку президент и вице-президент не могут представлять один штат, сенатора от Флориды вычеркнули из этого списка.2. Глава Пентагона Пит Хегсет – один из самых неоднозначных назначенцев Трампа, оскандалившийся в прошлом выходками на крупных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянение, но после вступления в должность министра обороны обещал завязать с пагубной привычкой. Майор запаса, ветеран Афганистана и Ирака, бывший ведущий телеканала Fox News критикует остальных членов НАТО за недостаточные траты на оборону, не согласен с финансированием ВСУ Соединёнными Штатами, предпочитая переложить эту статью расходов на европейцев. К слову, в президентской кампании-2016 сначала поддерживал Марко Рубио, потом – сенатора от Техаса Теда Круза, и только после этого стал сторонником Трампа.3. Директор ЦРУ (ключевой орган внешней и контрразведки США, единственный уполномоченный проводить тайные операции по указанию президента) Джон Рэтклифф – бывший глава Национальной разведки США, внёс большой вклад в развенчивание мифа о Рашагейте и спасение Трампа от импичмента; выступает за ужесточение миграционной политики, Китай называет большей угрозой для США, чем Россия.4. Министр финансов (координирует торговую политику и международную помощь, в т.ч. поддержку Украины, а также курирует налоговую, бюджетную и санкционную политику США) Скотт Бессент – международный инвестор, известный стратег в области геополитики и экономики. Предлагает программу "3–3–3": сокращение дефицита бюджета до 3% ВВП (сейчас порядка 6%), рост ВВП до 3% (с нынешних 2,5%), увеличение добычи нефти на 3 млн баррелей в день. В случае утверждения в должности обещал ужесточить антироссийские санкции и выполнить распоряжение президента США усилить давление на Москву для завершения конфликта на Украине.5. Министр внутренних дел (отвечает за управление природными ресурсами и землями под федеральной юрисдикцией, а также программы, связанные с индейцами и коренным населением Аляски и Гавайских островов, силовых и полицейских функций не выполняет) Даг Бёргам – бывший губернатор Северной Дакоты, участвовал во внутрипартийных праймериз в 2023 году, но из-за низкого рейтинга свернул свою избирательную программу. Главными врагами США считает Россию и Китай, поддерживает Украину в конфликте с РФ.6. Министр внутренней безопасности (контролирует Секретную службу, охраняющую первых лиц, отвечает за реализацию миграционной, пограничной и таможенной политики, а также борьбу с терроризмом и ЧС) Кристи Ноэм – первая женщина-губернатор Южной Каролины. Как и Трамп, противница миграции в США, в 2021 году, будучи губернатором, объявила об отправке членов местного отделения Национальной гвардии на границу Техаса с Мексикой для сдерживания нелегальных мигрантов, а уже в качестве министра активно включилась в процесс на федеральном уровне: по сети разошлась фотография Ноэм в бронежилете, когда она на днях лично руководила рейдом миграционной службы США по нелегалам в Нью-Йорке.7. Министр транспорта Шон Даффи – бывший корреспондент Fox News, общественность узнала его благодаря сериалу MTV "Реальный мир: Бостон" в 1997 году, в 2002-м назначен окружным прокурором в штате Висконсин, а в 2011 году избран членом Палаты представителей, но осенью 2019-го был вынужден сложить полномочия, когда узнал, что у его 9-го ребёнка, который должен был вскоре родиться, диагностировали порок сердца. При назначении Даффи Трамп сказал, что тот будет ставить в приоритет компетенцию и конкурентность в перестройке американских дорог, мостов и аэропортов.8. Администратор Агентства по охране окружающей среды (контролирует соблюдение природоохранных норм, в т.ч. стандарты экологической безопасности для автомобилей) Ли Зельдин – бывший конгрессмен, юрист, подполковник запаса, с 2022 года находится под санкциями РФ. Главная задача, поставленная перед ним Трампом, – отменить экологические стандарты предыдущей администрации, чтобы повысить производительность американских компаний.Режим ожидания всё ещё активированСреди тех, кто до сих пор не может приступить к работе за неимением мандата от сенаторов, такие ключевые фигуры в системе государственного управления как министр юстиции (он же генеральный прокурор), директор Национальной разведки, директор ФБР, министр здравоохранения и социальных служб, а также постоянные представители США при ООН и НАТО, послы США в РФ, Франции и Израиле.Дональд Трамп известен своими нестандартными решениями по различным вопросам, кадровым в том числе. На некоторые должности он выдвинул настолько неожиданных кандидатов, что в недоумение пришли даже республиканцы, и их назначение сейчас под вопросом.В тройку самых неоднозначных претендентов на высокие посты попали руководивший ранее аппаратом главы Пентагона Кэш Паттель, бывшая конгрессвумен, сменившая Демократическую партию на Республиканскую, Тулси Габбард и юрист, племенник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший – потенциальные директор ФБР, директор Национальной разведки США, министр здравоохранения и социальных служб соответственно. 30 января в профильных комитетах Сената состоялись слушания, посвящённые их утверждению на предложенные должности.Директор ФБР – традиционно фигура нейтральная, но Патель, как и все остальные члены второй администрации Трампа, доказал свою преданность ему и подвергал сомнению победу Джо Байдена на президентских выборах, что многих и насторожило.На слушаниях в юридическом комитете Эми Клобушар, в 2020 году боровшаяся с Байденом на праймериз за право стать кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, напомнила Пателю его фразу "Мы придём за вами", адресованную противникам Трампа, но мужчина утверждал, что эти слова вырваны из контекста. Он заверял, что под его руководством ФБР не утратит независимость и не станет инструментом репрессий."У меня нет к этому ни желания, ни интереса, и, если меня утвердят, я не стану оглядываться назад. ФБР не будет политизировано. ФБР не будет заниматься возмездием", – заявил Патель.А ещё продемонстрировал, что согласен с нынешним президентом не во всём. Так, он выступил против помилования тех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые проявили агрессию против полицейских.На фоне продолжающейся процедуры утверждения Пателя, в американских СМИ появилась информация, что Белый дом попросил руководство ФБР уйти в отставку или на пенсию, в противном случае пригрозил увольнением. И это, как рассказал телеканалу NBC бывший чиновник на условиях анонимности, привело коллектив бюро в ярость, поскольку те, кому адресовано требование, никоим образом не считаются политическими фигурами. Более того, источники газеты The Washington Times в спецслужбах сообщили о запланированных на 3 февраля протестах сотрудников ФБР в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах.К тому же, по рассказам нескольких действующих и бывших сотрудников ведомства, и. о. директора ФБР Брайан Дрискол ответил отказом Министерству юстиции США (где, кстати, Белый дом тоже требовал провести подобные перестановки в руководстве) на запрос предоставить список всех сотрудников, которые вели расследование в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. Он заявил, что речь может идти о тысячах человек, включая его самого (по информации источников издания Politico, прежде всего под удар попадут те, кто сотрудничал со спецпрокурором Джеком Смитом, который вёл дела о событиях 6 января и о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов), но при этом выразил готовность уволить восемь высокопоставленных агентов.Трамп обвиняет демократов в затягивании утверждения кандидатов, но республиканцы тоже оказывают сопротивление. Так, например, произошло с Габбард в комитете Сената по разведке. Вопрос, ответа на который она пыталась избежать изо всех сил, потенциальному директору Национальной разведки США задал сенатор-республиканец: предатель Эдвард Сноуден, рассекретивший информацию американских спецслужб и затем сбежавший из страны, или нет?В кулуарах однопартийцы Габбард признавались, что долго обсуждали, насколько она подходит на этот пост. Многие из них не выражали ей поддержку, из-за чего сомнения в успехе закрались даже у Трампа.Вдобавок к дискуссии про Сноудена именно член Республиканской партии – Джерри Моран – задал Габбард провокационный вопрос: не получит ли Россия поблажки от неё? Поднять эту тему сенатора сподвигли подозрения в адрес женщины в пророссийских взглядах, поскольку она уверена, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не игнорировали обеспокоенность России своей безопасностью из-за приближения инфраструктуры Альянса к её границам, что совпадает с официальной позицией Москвы.Роберту Кеннеди-младшему члены финансового комитета Сената припоминали его заявления против проведения вакцинации в период пандемии COVID-19, на что известный антиваксер уверял сенаторов, что не имеет ничего против вакцин и не будет препятствовать прививанию детей, отметив только необходимость смены подхода к исследованию влияния вакцин: он должен быть строго научным."Ваше прошлое с попытками подорвать доверие к вакцинам необоснованными или вводящими в заблуждение аргументами беспокоит меня. Просто не верится, что, став министром, вы станете следовать науке", – парировал ему сенатор-республиканец, врач-гастроэнтеролог Билл Кэссиди.Помешать утверждению Кеннеди-младшего попыталась даже его двоюродная сестра, рассказав, как её кузен сам употреблял наркотики и подсадил на них родственников, а ещё хвастался тем, как "кладёт цыплят и мышей в блендер, чтобы скормить своим ястребам".Доверят ли этим троим руководить предложенными ведомствами – вопрос открытый. Для утверждения их кандидатур необходимо простое большинство голосов Сената полного состава. В нынешнем созыве верхняя палата Конгресса находится под контролем республиканцев – 53 против 47 демократов, – но уверенности, что все республиканцы, за исключением максимум троих, поддержат выдвиженцев Трампа, нет.Например, утверждение Пита Хегсета, имеющего скандальную репутацию, главой Пенотагона стало возможным благодаря одному только голосу – вице-президента США Джея Ди Вэнса, он же председатель Сената, которому принадлежит решающий голос на случай, когда сенаторы разделились 50 на 50, как и получилось.Читайте также Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, талси габбард, кэш патель, фбр, сенат, марко рубио, пит хегсет, илон маск, роберт кеннеди-младший