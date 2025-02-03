https://ukraina.ru/20250203/1060771799.html
Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из Британии
Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из Британии - 03.02.2025 Украина.ру
Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из Британии
В зоне боевых действий российскими военными уничтожен 18-летний иностранный наемник из Великобритании Джеймс Уилтон. Об этом 3 февраля написала британская газета The Sun
2025-02-03T15:43
2025-02-03T15:43
2025-02-03T15:43
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вооруженные силы украины
великобритания
иностранные наемники
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В публикации уточняется, что Джеймс прилетел из Манчестера на передовую в возрасте 17 лет. Тогда у него не было даже опыта ведения военных действий. Как утверждается в статье британского издания, Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране природных ресурсов, после чего решил присоединиться к иностранным добровольцам на Украине.По информации газеты, он был ликвидирован ВС РФ с использованием беспилотника в зоне спецоперации — Уилтон попал под атаку российского дрона.Ранее один из британских наемников был подвергнут пыткам и убит своим сослуживцем, который также приехал воевать за Украину из Великобритании. Об этом написала газета The Sun. Версию причастности к этой истории другого британца подтверждают и их общие иностранные сослуживцы. Между тем, МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. Отмечается, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, ведомство предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.В сентябре прошлого года министр обороны Ирландии Михол Мартин предупредил европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это "наемничество" крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты The Sunday Times привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.Еще по теме: "Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
https://ukraina.ru/20250203/1060771366.html
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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, великобритания, иностранные наемники
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Великобритания, иностранные наемники
Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из Британии
В зоне боевых действий российскими военными уничтожен 18-летний иностранный наемник из Великобритании Джеймс Уилтон. Об этом 3 февраля написала британская газета The Sun
В публикации уточняется, что Джеймс прилетел из Манчестера на передовую в возрасте 17 лет. Тогда у него не было даже опыта ведения военных действий. Как утверждается в статье британского издания, Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране природных ресурсов, после чего решил присоединиться к иностранным добровольцам на Украине.
По информации газеты, он был ликвидирован ВС РФ с использованием беспилотника в зоне спецоперации — Уилтон попал под атаку российского дрона.
Ранее один из британских наемников был подвергнут пыткам и убит своим сослуживцем, который также приехал воевать за Украину из Великобритании. Об этом написала
газета The Sun. Версию причастности к этой истории другого британца подтверждают и их общие иностранные сослуживцы.
Между тем, МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников.
Отмечается, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, ведомство предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.
В сентябре прошлого года министр обороны Ирландии Михол Мартин предупредил
европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это "наемничество" крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты The Sunday Times
привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.