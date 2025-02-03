https://ukraina.ru/20250203/1060758474.html

Позднее прозрение. Украинские эксперты и политики осознали, кто проводит в стране геноцид населения

Позднее прозрение. Украинские эксперты и политики осознали, кто проводит в стране геноцид населения - 03.02.2025 Украина.ру

Позднее прозрение. Украинские эксперты и политики осознали, кто проводит в стране геноцид населения

На Украине пытаются найти ответ на вопрос, почему случилось так, что еще недавно цветущая и перспективная страна на глазах превращается в пустыню.

2025-02-03T06:25

2025-02-03T06:25

2025-02-03T06:25

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россия

марьяна безуглая

татьяна монтян

марко рубио

вооруженные силы украины

нацполиция

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Спецоперация тем временем продолжается, российские войска продвигаются вперед. Как сообщает украинский военный паблик Deep State, только в январе киевский режим потерял 325 квадратных километров территории.Хотя темпы наступления ВС РФ, по данным паблика, несколько снизились, тем не менее, в сравнении с январем 2024 года, площадь утраченной Киевом территории увеличилось более чем в восемь раз - в прошлом январе было только 40 кв. км.Сами украинские военные жалуются, что воевать на передовой некому. О нехватке людей в ВСУ говорит тот факт, что годными к военной службе признают уже и людей с шизофренией. Об этом заявил военнослужащий ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — Ред.) Владимир, его заявление приводит в своем телеграм-канале издание "Страна"."Он приводит в пример мужчину, которого во время прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия — Ред.) признали пригодным к службе и отправили по маршруту мобилизации. После чего приехали его родственники с документами о том, что у него есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом параноидная шизофрения еще с 2011 года", - отмечает "Страна".Военнослужащий также рассказал, что мужчины, нарушившие правила военного учета, проходят ВВК "без очереди, в максимально упрощенном режиме". Вообще эти комиссии, по его словам — формальность.Сами же ТЦК формальностью не назовешь, и о народной "любви" к людоловам-военкомам свидетельствует хроника происшествий. Из недавних сообщений: в субботу, 1 февраля, в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил военкома. В тот же день в Ровно прогремел взрыв в здании областного ТЦК, по данным Нацполиции, один человек погиб, шестеро ранены.Большого сочувствия к военкомам не наблюдается. Оценивая происшествие в Пирятине, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что "убийство военного из ТЦК – это следствие работы ТЦК"."Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают откупившегося знакомого. Это рождает крайности", - написала она в своем телеграм-канале.Там же Безуглая высказалась о перспективе мира — по ее словам, ее просто нет: "Никакого мира — это просто реальность"."Это война на истощение, на полное. Она завершится или распадом государства (киевского режима — Ред.), или победой. Все. Осознавайте это и ищите свой путь", - заявила депутат, добавив, что считает "сумасшедшими" тех своих коллег, кто готовится к выборам.Отметим попутно, что нехватка людей наблюдается не только в ВСУ. Минюст Украины в своем отчете раскрыл статистику рождаемости в 2024 году — она почти втрое ниже уровня смертности. По данным ведомства, за прошлый год в стране появились на свет 176,6 тысяч человек, что на 5,8 процентов меньше, чем в 2023 году.Но вернемся к ситуации на линии боевого соприкосновения.Украина к концу года останется без эффективной системы ПВО и к 2026 году может потерять не только Киев, но и Львов - в том случае, если лишится военной поддержки США, об этом пишет The Hill.Комментируя этот прогноз, юрист и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что "подобным алармизмом авторы статьи попытались привлечь внимание к тому, что американская поддержка всё-таки не должна прекращаться (а то ходят слухи, что Трамп распорядился её свернуть, правда, это неточно)".По мнению Монтян, тем не менее, эта статья "показательная и полезная: чем чаще американцы и европейцы будут повторять, что без их поддержки Салорейх загнулся бы, причём довольно быстро, тем проще будет объяснять, что война сейчас идёт вовсе не с одним только Салорейхом, а речь идёт о куда более глобальном конфликте, который договорнячками не разрешить".Что до подконтрольной Киеву части Украины, то она в результате конфликта уже отброшена на сто лет назад. И такое заявление сделали не российские пропагандисты, а госсекретарь США Марко Рубио."Украина отброшена на сто лет назад, её энергосистема уничтожена… А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - сказал Рубио на шоу журналистки Мегин Келли.Но как страна докатилась до жизни такой? Это случилось не вдруг. Вот один только штрих. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого уже более года держат в Лукьяновском СИЗО по обвинению в госизмене, отметил в своем блоге (который он, тем не менее, умудряется регулярно вести), что "из воя соросят на болотах, простите, заявлений честных и неподкупных СМИ, - мы узнали, что 90% из них жили за гранты США".Об этой приостановке финансирования грантоедов уже много всеми написано, но украинский политик делает, на наш взгляд, верный вывод: "То есть, их редакционная политика, основанная на языке ненависти, выборочной "свободе слова", травле противников власти и войны, превращения русскоговорящих в унтерменшей - это не про частное явление долб(далее нецензурное — Ред.) Бабинец, Притулы и Мостовой с Мусаевой. А сознательная политика, оплаченная администрацией Байдена-Блинкена и Сороса".Что это за политика? "С помощью т.н. грантов и соросят Украину намеренно разделяли на части, стравливали общество и вели его, по сути, к гражданской войне", - написал Дубинский.Он продолжил: "Украинские власти - Порошенко и Зеленский - принимали в этой политике создания унтерменшей из русскоговорящих и промышленных регионов - сознательное участие.Их целью было уничтожение этих регионов - социально, культурно, ментально - а для этого надо было просто забрать у людей фундамент их жизни. Язык, героев, праздники, памятники. Уничтожив их с помощью соросят и насильственной украинизации - был запущен проект депопуляции Востока Украины, который набрал свои самые высокие точки с войной".По словам нардепа, для него совершенно очевидно, что "Сорос, Порошенко и Зеленский, вместе со своими подельниками - виновны в геноциде и войне в Украине".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Сергея Зуева "Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, марьяна безуглая, татьяна монтян, марко рубио, вооруженные силы украины, нацполиция, верховная рада, эксклюзив