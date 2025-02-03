https://ukraina.ru/20250203/1060772646.html

Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР

Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР - 03.02.2025 Украина.ру

Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что российскую армию ждет в Днепропетровской области

2025-02-03T17:06

2025-02-03T17:06

2025-02-03T17:06

эксклюзив

днепропетровская область

александр "варяг" матюшин

донецкая народная республика

хрущев

вера брежнева

кгб

украина.ру

ссср

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В прошедшее воскресенье, 2 февраля, российские штурмовые подразделения вошли на южные окраины села Удачное. Это населенный пункт не примечателен ничем, кроме одного: после него сразу начинается административная граница ДНР с Днепропетровской областью. Причем, что интересно, Удачное находится западнее Покровска/Красноармейска на дороге, которая прямиком ведет в приграничный бывший районный центр (до 2020 года) под названием Межевая. Это уже Днепропетровщина.Судя по тому, что высота, на которой находится этот поселок городского типа, составляет 176 м, за него, видимо, завяжутся серьезные бои, так как на такой высоте удобно возводить серьезный укреп. Видимо, он там уже есть. В самом поселке с окрестными селами на сегодняшний день проживают 7 тысяч человек. Расстояние между Удачным и Межевой по дороге - 21 км.Межевая известна тем, что это родина руководителя советского комсомола при Хрущеве, а потом председателя КГБ СССР при том же Хрущеве и Брежневе – Владимира Семичастного. Его партийно-государственная карьера прервалась в 1967 году, когда на Запад сбежала дочь Сталина – Надежда Аллилуева. Семичастный, помимо всего прочего, вошел в историю как человек, активно травивший Бориса Пастернака за роман "Доктор Живаго", получивший Нобелевскую премию в 1958 году. Он оскорбительно сравнил тогда поэта с "паршивой овцой" и "свиньей", которая гадит в "социалистическом огороде".Для автора этой статьи Межевая также является родным поселком. Дело в том, что там в 1920 году родилась моя бабушка – Мария Степановна Терехова.Потом, в начале войны, когда она вернулась с Западной Украины, куда ее, молодую учительницу, только что окончившую Мелитопольский пединститут, послали преподавать детишкам математику, она родила мою маму – в подвале под немецкими бомбежками.Мой дед Данил Семенович Круглый попал в 1941 году в плен. Он содержался недалеко от Межевой в концлагере под Крайноармейском/Покровском. Дед как-то смог передать бабушке, где он находится. Бабуля взяла родственницу, собрала узел с продуктами и поехала вызволять деда. Подкупив кого-то из лагерного начальства, которое состояло из местных коллаборантов, она смогла увезти деда в Межевую. Через два года пришли наши, и дед снова ушел на фронт.В Межевой похоронены родные сестра и брат бабушки – баба Гаша и дед Гриша, который, когда приезжал к нам, в Донецк, сразу давал мне, юному пионеру, деньги, и посылал меня в ближайший магазин за "Пшеничной". Выпив, он мне рассказывал, как воевал с немцами в 1944 году на озере Балатон в Венгрии.Какова на сегодняшний день гуманитарная ситуация в Межевой?"По сообщению украинской прессы, с одной стороны, в отличие от Красноармейска, где в конце января оставалось не более 300 человек, Межевую пока еще нельзя назвать прифронтовым городком. Там пока все работает: госучреждения, магазины, рынок, почта, железнодорожная станция. Она, кстати, уже конечная, так как следующая остановка – фронт. Но нужно понимать, что треть населения Межевой – это беженцы из ДНР (их около 5 тысяч человек), которым просто ничего не оставалось, как уехать от войны. Понятно, что им в ближайшее время придется, спасаясь от войны, снова переезжать. Есть сообщения от местных жителей, что в днепропетровских селах, которые находятся рядом с ДНР, уже слышна артиллерийская канонада", - сообщил нам Александр "Варяг" Матюшин.Наш собеседник даже не сомневается в том, что российская армия двинется в Днепропетровскую область. Десять лет назад местные власти отчитались там о создании линии обороны, потратив на это 7,4 млн. долларов, но за это время она пришла в упадок – всё заросло травой. Теперь спешно возводится украинский аналог российской "линии Суровикина". Но Матюшин уверен, что она будет прорвана ВС РФ, так как из-за спешки происходящее больше напоминает пародию, чем серьезные оборонительные сооружения."Сейчас все освободившиеся боевые части бросаются на Покровск, что говорит о том, что Покровск будет наш. Ну а потом настанет очередь степей Днепропетровской области. Там уже воевать нам будет легче, так как ни крупных городов, ни промзон, где укропы могут продолжительное время обороняться нет. И так вплоть до Павлограда", - считает Матюшин.Читайте также материал Александра Чаленко Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск

https://ukraina.ru/20250202/1060748459.html

https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

эксклюзив, днепропетровская область, александр "варяг" матюшин, донецкая народная республика, хрущев, вера брежнева, кгб, украина.ру, ссср