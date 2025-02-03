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Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо

Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо - 03.02.2025 Украина.ру

Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо

Президент США Дональд Трамп сообщил СМИ, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25%-ных пошлин на импорт из Канады. Глава американского государства добавил, что намерен провести с ним еще один разговор до конца дня

2025-02-03T18:25

2025-02-03T18:25

2025-02-03T18:25

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В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.Кроме того, в ряде канадских регионов планируют ввести штрафы для компаний из США, участвующих в тендерах на получение госконтрактов, а также ведущих бизнес в этой стране.Ряд экспертов отмечают, что с Китаем, Мексикой и Канадой Трамп использует свой излюбленный прием - "мягкое удушение". Суть метода состоит в том, что сначала жертве делается априори невыгодное для нее предложение, затем для нее создают настолько нестерпимые условия, что первоначальная "оферта" начинает казаться манной небесной.Ярче всего этот стиль Трампа демонстрирует история, произошедшая в Атлантик-Сити. Там бизнесмен Боб Гуччионе хотел построить отель и казино The Penthouse Boardwalk Hotel and Casino. Предприниматель был намерен выкупить все здания в районе, однако Вера Кокинг, владевшая одним из зданий на этом участке, наотрез отказалась от сделки даже за миллион долларов. И проект казино тихо умер.В 1993 году она отказала миллиардеру Дональду Трампу. Однако он не захотел с этим мириться и подал в суд. Первоначальное решение было в пользу Трампа, однако позже Верховный суд пересмотрел это дело. Итог - домовладелица оказалась фактически в тисках высоток.Интересно, что 2 февраля, то есть спустя сутки после введения 25%-ных тарифов на канадские товары, новый президент призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать "любимым" 51-м американским штатом, фактически сделав Оттаве "предложение руки и сердца". На своих условиях."Мы платим сотни миллиардов долларов на СУБСИДИРОВАНИЕ Канады. Почему? Для этого нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны сами производить автомобили и иметь больше древесины, чем сможем когда-либо использовать. Без этой масштабной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Сурово, но факт!" - написал Трамп, добавив, что объединение двух стран пойдет на пользу и самим канадцам, ведь тогда они получат "гораздо более низкие налоги, гораздо лучшую военную защиту и никаких тарифов".О том, зачем Трампу повышение пошлин, и как вся эта история отразится на экономике России, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.

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новости, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, ес, верховный суд, украина.ру, пошлина