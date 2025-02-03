https://ukraina.ru/20250203/1060780029.html
Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо
Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо - 03.02.2025 Украина.ру
Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо
Президент США Дональд Трамп сообщил СМИ, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25%-ных пошлин на импорт из Канады. Глава американского государства добавил, что намерен провести с ним еще один разговор до конца дня
2025-02-03T18:25
2025-02-03T18:25
2025-02-03T18:25
новости
канада
сша
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
ес
верховный суд
украина.ру
пошлина
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В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.Кроме того, в ряде канадских регионов планируют ввести штрафы для компаний из США, участвующих в тендерах на получение госконтрактов, а также ведущих бизнес в этой стране.Ряд экспертов отмечают, что с Китаем, Мексикой и Канадой Трамп использует свой излюбленный прием - "мягкое удушение". Суть метода состоит в том, что сначала жертве делается априори невыгодное для нее предложение, затем для нее создают настолько нестерпимые условия, что первоначальная "оферта" начинает казаться манной небесной.Ярче всего этот стиль Трампа демонстрирует история, произошедшая в Атлантик-Сити. Там бизнесмен Боб Гуччионе хотел построить отель и казино The Penthouse Boardwalk Hotel and Casino. Предприниматель был намерен выкупить все здания в районе, однако Вера Кокинг, владевшая одним из зданий на этом участке, наотрез отказалась от сделки даже за миллион долларов. И проект казино тихо умер.В 1993 году она отказала миллиардеру Дональду Трампу. Однако он не захотел с этим мириться и подал в суд. Первоначальное решение было в пользу Трампа, однако позже Верховный суд пересмотрел это дело. Итог - домовладелица оказалась фактически в тисках высоток.Интересно, что 2 февраля, то есть спустя сутки после введения 25%-ных тарифов на канадские товары, новый президент призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать "любимым" 51-м американским штатом, фактически сделав Оттаве "предложение руки и сердца". На своих условиях."Мы платим сотни миллиардов долларов на СУБСИДИРОВАНИЕ Канады. Почему? Для этого нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны сами производить автомобили и иметь больше древесины, чем сможем когда-либо использовать. Без этой масштабной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Сурово, но факт!" - написал Трамп, добавив, что объединение двух стран пойдет на пользу и самим канадцам, ведь тогда они получат "гораздо более низкие налоги, гораздо лучшую военную защиту и никаких тарифов".О том, зачем Трампу повышение пошлин, и как вся эта история отразится на экономике России, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.
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новости, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, ес, верховный суд, украина.ру, пошлина
Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо
Президент США Дональд Трамп сообщил СМИ, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25%-ных пошлин на импорт из Канады. Глава американского государства добавил, что намерен провести с ним еще один разговор до конца дня
"Канада даже не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на своей территории. Как так? И таких вещей много, но также есть и война с наркотрафиком. Сотни тысяч людей погибли в США от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой. Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15.00 (23.00 мск)", - написал Трамп в социальной сети TRUTH Social.
В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой
25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР
. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза,
так как Брюссель
"ужасно относится к США".
И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин
поставляют товаров Вашингтону
.
Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо
обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.
Кроме того, в ряде канадских регионов планируют ввести штрафы для компаний из США, участвующих в тендерах на получение госконтрактов, а также ведущих бизнес в этой стране.
Ряд экспертов отмечают, что с Китаем, Мексикой и Канадой Трамп использует свой излюбленный прием - "мягкое удушение". Суть метода состоит в том, что сначала жертве делается априори невыгодное для нее предложение, затем для нее создают настолько нестерпимые условия, что первоначальная "оферта" начинает казаться манной небесной.
Ярче всего этот стиль Трампа демонстрирует история, произошедшая в Атлантик-Сити. Там бизнесмен Боб Гуччионе хотел построить отель и казино The Penthouse Boardwalk Hotel and Casino. Предприниматель был намерен выкупить все здания в районе, однако Вера Кокинг, владевшая одним из зданий на этом участке, наотрез отказалась от сделки даже за миллион долларов. И проект казино тихо умер.
В 1993 году она отказала миллиардеру Дональду Трампу. Однако он не захотел с этим мириться и подал в суд. Первоначальное решение было в пользу Трампа, однако позже Верховный суд пересмотрел это дело. Итог - домовладелица оказалась фактически в тисках высоток.
Интересно, что 2 февраля, то есть спустя сутки после введения 25%-ных тарифов на канадские товары, новый президент призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать "любимым" 51-м американским штатом, фактически сделав Оттаве "предложение руки и сердца". На своих условиях.
"Мы платим сотни миллиардов долларов на СУБСИДИРОВАНИЕ Канады. Почему? Для этого нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны сами производить автомобили и иметь больше древесины, чем сможем когда-либо использовать. Без этой масштабной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Сурово, но факт!" - написал Трамп, добавив, что объединение двух стран пойдет на пользу и самим канадцам, ведь тогда они получат "гораздо более низкие налоги, гораздо лучшую военную защиту и никаких тарифов".
О том, зачем Трампу повышение пошлин, и как вся эта история отразится на экономике России, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.