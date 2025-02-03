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Майя против Урсулы: ПМР просит у ЕС газовых гарантий, деньги дает Россия

Майя против Урсулы: ПМР просит у ЕС газовых гарантий, деньги дает Россия - 03.02.2025 Украина.ру

Майя против Урсулы: ПМР просит у ЕС газовых гарантий, деньги дает Россия

Приднестровью нужен полноценный контракт по доставке газа в регион, так как голубого топлива, которое Кишинев выделил из помощи ЕС, хватит всего на 10 дней. Такое заявление 3 февраля сделал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский

2025-02-03T17:31

2025-02-03T17:31

2025-02-03T17:38

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Интересно, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья всего два дня назад - 1 февраля. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе."Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - сказал глава ПМР в субботу.Однако проблема в том, что поставки планируется осуществлять всего до 10 февраля. Что именно происходит в Приднестровье, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Уголь заканчивается, Молдавия обманула: энергетический кризис в Приднестровье вышел на новый уровень.Позволит ли Кишинев обогреть ПМР, узнала автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович. Свои выводы она изложила в статье Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью.

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новости, приднестровье, пмр, россия, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, ес, украина.ру, санду майя, молдавия