Майя против Урсулы: ПМР просит у ЕС газовых гарантий, деньги дает Россия
17:31 03.02.2025 (обновлено: 17:38 03.02.2025)
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкАкция протеста на границе Приднестровья с Молдавией
Приднестровью нужен полноценный контракт по доставке газа в регион, так как голубого топлива, которое Кишинев выделил из помощи ЕС, хватит всего на 10 дней. Такое заявление 3 февраля сделал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский
"Впереди нас ждет огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация. Это вопрос тоже непростой, надо постоянно быть в работе, чтобы мы плавно перетекли в следующий этап теплоснабжения", - сказал Красносельский.
Интересно, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья всего два дня назад - 1 февраля. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе.
"Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - сказал глава ПМР в субботу.
Однако проблема в том, что поставки планируется осуществлять всего до 10 февраля.
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