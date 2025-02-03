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Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона

Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона - 03.02.2025 Украина.ру

Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона

Харьковская область обязательно будет освобождена армией России. Об этом 3 февраля агентству РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев

2025-02-03T17:23

2025-02-03T17:23

2025-02-03T17:23

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Он также пояснил, какое стратегическое значение регион имеет для России: "Нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику".По словам Ганчева, за последние недели зафиксировано продвижение ВС РФ на многих участках фронта на территории Харьковской области.Также в понедельник, 3 февраля, глава российской администрации области сообщил, ВСУ пытаются контратаковать позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ продолжают удерживать позиции.Ранее он заявил о том, что около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ. В 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.Другие новости: Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце

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новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф