Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона - 03.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250203/1060777212.html
Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона
Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона - 03.02.2025 Украина.ру
Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона
Харьковская область обязательно будет освобождена армией России. Об этом 3 февраля агентству РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев
2025-02-03T17:23
2025-02-03T17:23
новости
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046830923_0:216:3225:2030_1920x0_80_0_0_c17a7e55825ccab0632d046dc85267ad.jpg.webp
Он также пояснил, какое стратегическое значение регион имеет для России: "Нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику".По словам Ганчева, за последние недели зафиксировано продвижение ВС РФ на многих участках фронта на территории Харьковской области.Также в понедельник, 3 февраля, глава российской администрации области сообщил, ВСУ пытаются контратаковать позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ продолжают удерживать позиции.Ранее он заявил о том, что около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ. В 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.Другие новости: Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
https://ukraina.ru/20250203/1060760380.html
харьковская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046830923_518:0:3225:2030_1920x0_80_0_0_088962eabbbb78fa7fe045d132575f3b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона

17:23 03.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Харьковская область обязательно будет освобождена армией России. Об этом 3 февраля агентству РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев
"Я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена", — выразил уверенность Ганчев, отвечая на вопрос, стоит ли задача освободить всю территорию области.
Он также пояснил, какое стратегическое значение регион имеет для России:
"Нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику".
По словам Ганчева, за последние недели зафиксировано продвижение ВС РФ на многих участках фронта на территории Харьковской области.
Также в понедельник, 3 февраля, глава российской администрации области сообщил, ВСУ пытаются контратаковать позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ продолжают удерживать позиции.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
07:53
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – ГанчевВооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ удерживают позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
Ранее он заявил о том, что около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ. В 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.
Другие новости: Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Профессор Сакс предупредил страны Европы о том, что Украина может перехватить поводок с другой стороны
17:31Майя против Урсулы: ПМР просит у ЕС газовых гарантий, деньги дает Россия
17:23Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона
17:22Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление
17:14Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"
17:06"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали
17:06Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР
17:00Маленькая хитрая мишень. Чем "гордая феминистка" Трюдо не угодил Трампу?
16:41Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев
16:14В США взялись за "Центр противодействия коррупции" Украины, начато расследование — киевские СМИ
16:00Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии
15:48Посмотрели обе страны: журналисты Reuters выяснили детали встречи Путина и Трампа
15:43Не имел опыта боевых действий: ВС РФ ликвидировали 18-летнего наемника из Британии
15:07Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ
15:06Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел
14:56"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР
14:41Медведев высмеял Зеленского, "потерявшего" 100 миллиардов долларов США
14:36"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальона
14:32Для ВСУ февраль будет тяжелым: Сырский рассказал, чем украинская армия займется в этом месяце
14:04Песков подчеркнул важность темы проведения выборов на Украине
Лента новостейМолния