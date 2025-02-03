Харьковская область будет полностью освобождена: Ганчев рассказал о стратегическом значении региона
Харьковская область обязательно будет освобождена армией России. Об этом 3 февраля агентству РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев
"Я уверен, что Харьковская область все-таки будет освобождена", — выразил уверенность Ганчев, отвечая на вопрос, стоит ли задача освободить всю территорию области.
Он также пояснил, какое стратегическое значение регион имеет для России:
"Нужна, так скажем, санитарная зона, где не должно быть киевского режима, нацистов, которые смогут обстреливать и Белгородскую область, и Луганскую республику".
По словам Ганчева, за последние недели зафиксировано продвижение ВС РФ на многих участках фронта на территории Харьковской области.
Также в понедельник, 3 февраля, глава российской администрации области сообщил, ВСУ пытаются контратаковать позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ продолжают удерживать позиции.
07:53ВСУ безуспешно пытаются контратаковать позиции РФ на Волчанском направлении – ГанчевВооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют позиции российских военных на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, но ВС РФ удерживают позиции. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
Ранее он заявил о том, что около 70 поселков в Харьковской области находятся под контролем РФ. В 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.