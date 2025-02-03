"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали - 03.02.2025 Украина.ру
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"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали
"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали - 03.02.2025 Украина.ру
"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали
Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб "во время боевого вылета". Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины
2025-02-03T17:06
2025-02-03T17:07
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Когда, где и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, однако ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС страны сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.Ранее европейское издание Brussels Signal опубликовало информацию о том, что причина крушения очередного военного борта на Украине кроется в слишком спешном обучении пилотов. Однако учебный план украинских летчиков не изменится.Высокопоставленный собеседник издания отметил, что пока планов по изменению тактики обучения украинских пилотов нет. Однако, добавил он, "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".Военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель каждого украинского пилота - серьезная потеря для Киева.Эксперт добавил, что в течение прошлого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.В августе прошлого года в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16 погиб украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада.Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа погиб другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.Тем временем в Хельсинки сделали правильные выводы относительно участия в войне на стороне ВСУ: Назад пути не будет, МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ.
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Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, ВКС, МИД, F-16, самолет, истребитель

"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали

17:06 03.02.2025 (обновлено: 17:07 03.02.2025)
 
© 831 бригада тактической авиации ВСУ
© 831 бригада тактической авиации ВСУ
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Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб "во время боевого вылета". Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины

"Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны - летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины.

Когда, где и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, однако ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС страны сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Ранее европейское издание Brussels Signal опубликовало информацию о том, что причина крушения очередного военного борта на Украине кроется в слишком спешном обучении пилотов. Однако учебный план украинских летчиков не изменится.
Высокопоставленный собеседник издания отметил, что пока планов по изменению тактики обучения украинских пилотов нет. Однако, добавил он, "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".
Военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель каждого украинского пилота - серьезная потеря для Киева.
Эксперт добавил, что в течение прошлого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.
В августе прошлого года в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16 погиб украинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), который при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада.
Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа погиб другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
31 августа 2024, 11:26
Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
5 сентября 2023, 10:24
Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смертиС могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)
Тем временем в Хельсинки сделали правильные выводы относительно участия в войне на стороне ВСУ: Назад пути не будет, МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ.
 
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