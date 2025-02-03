"Ему было всего 24": на Украине погиб летчик-истребитель, но кое о чём в ВСУ умолчали
17:06 03.02.2025 (обновлено: 17:07 03.02.2025)
© 831 бригада тактической авиации ВСУ
© 831 бригада тактической авиации ВСУ
Украинский летчик-истребитель Иван Болотов погиб "во время боевого вылета". Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в 831 бригаде тактической авиации воздушных сил Украины
"Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны - летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях 831 бригады тактической авиации воздушных сил Украины.
Когда, где и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, однако ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС страны сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Ранее европейское издание Brussels Signal опубликовало информацию о том, что причина крушения очередного военного борта на Украине кроется в слишком спешном обучении пилотов. Однако учебный план украинских летчиков не изменится.
Высокопоставленный собеседник издания отметил, что пока планов по изменению тактики обучения украинских пилотов нет. Однако, добавил он, "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".
Эксперт добавил, что в течение прошлого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.
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Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа погиб другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
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