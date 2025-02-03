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Посмотрели обе страны: журналисты Reuters выяснили детали встречи Путина и Трампа

Посмотрели обе страны: журналисты Reuters выяснили детали встречи Путина и Трампа - 03.02.2025 Украина.ру

Посмотрели обе страны: журналисты Reuters выяснили детали встречи Путина и Трампа

В качестве площадки для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом 3 февраля сообщило издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки встречи президентов

2025-02-03T15:48

2025-02-03T15:48

2025-02-03T15:48

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Издание утверждает, что представители Кремля уже посетили обе страны. Также журналисты Reuters напомнили своим читателям, что и Путин, и Трамп объявляли о своей готовности к переговорам, однако пока официального подтверждения подготовки их встречи не озвучивалось.Ранее заявки на принятие этой встречи поступили от Сербии и Швейцарии. Также СМИ сообщали о том, что рассматриваются и другие варианты. В частности, в прессе вспоминали государства, где Пути и Трамп встречались в первый президентский срок последнего. Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение поговорить с Путиным. И даже обещал, что сделает это "как можно быстрее". Однако до сих пор ни дата, ни место встречи двух лидеров не назначены.Зато американский лидер успел за время с момента своей инаугурации много всего сказать. Например, что допускат введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.Следом за этими заявлениями американского президента журналисты американской газеты The Wall Street Journal констатировали, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год, так как Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.Американские журналисты отметили, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами".В то же время в Службе внешней разведки РФ озвучили информацию о том, что Запад готовится к дискредитации главаря киевского режима. Подробности в материале "Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР.

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новости, россия, сша, кремль, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, reuters, нато, служба внешней разведки , встреча, инфографика