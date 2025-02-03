https://ukraina.ru/20250203/1060775699.html

Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"

Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир" - 03.02.2025 Украина.ру

Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"

Наводя порядок в ФБР и министерстве юстиции, президент США Дональд Трамп отправляет "глубинное государство в сортир". Такое заявление 3 февраля сделала известная американская публицистка и обозреватель газеты The New York Post Миранда Девайн

2025-02-03T17:14

2025-02-03T17:14

2025-02-03T17:17

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Она заметила, что во время своего первого срока на посту главы государства Трамп и его приближенные подвергались саботажу и препятствиям со стороны глубинного государства. По мнению журналистки, Трамп посчитал себя уязвленным и был сильно задет этим.Трампа также оскорбило то, что ФБР и минюст пытались посадить его за решетку и обанкротить. Он был вынужден тратить десятки миллионов долларов на борьбу с судебным преследованием.Помимо этого, из штаб-квартиры ФБР в четверг были выведены шесть высокопоставленных руководителей Бюро. "Это была огромная демонстрация [того, как изменилась власть]", — считает Стивен Френд, бывший агент ФБР, который был отстранен от работы прежним руководством за разоблачение манипуляций Бюро с материалами дела о штурме Капитолия 6 января с целью обвинения Трампа. Уточняется, что федеральные прокуроры, занимающиеся делами Трампа и штурмом Капитолия, также были отстранены от работы.По словам Девайн, Вашингтон "проснулся от глубокого сна" и теперь работает по принципу "Время Трампа". Журналистка заявила, что демократы не знают, как с этим справиться, поскольку все их "священные коровы" уничтожаются одна за другой. "Глубинное государство, конечно, нанесет ответный удар, но на этот раз Трамп готов к тому, чтобы отправить их в сортир", — подвела итог публицистка.Кроме того, в понедельник, 3 февраля, администрация нового президента США взалась за расследование деятельности "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Украины. Утром 3 февраля появилась новость о том, что американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил о согласии Трампа закрыть агентство США по международному развитию USAID.Подробности всей ситуации в материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID

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новости, сша, америка, дональд трамп, президент сша, администрация президента, фбр, цру, илон маск