Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир" - 03.02.2025 Украина.ру
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Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"
Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир" - 03.02.2025 Украина.ру
Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"
Наводя порядок в ФБР и министерстве юстиции, президент США Дональд Трамп отправляет "глубинное государство в сортир". Такое заявление 3 февраля сделала известная американская публицистка и обозреватель газеты The New York Post Миранда Девайн
2025-02-03T17:14
2025-02-03T17:17
новости
сша
америка
дональд трамп
президент сша
администрация президента
фбр
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Она заметила, что во время своего первого срока на посту главы государства Трамп и его приближенные подвергались саботажу и препятствиям со стороны глубинного государства. По мнению журналистки, Трамп посчитал себя уязвленным и был сильно задет этим.Трампа также оскорбило то, что ФБР и минюст пытались посадить его за решетку и обанкротить. Он был вынужден тратить десятки миллионов долларов на борьбу с судебным преследованием.Помимо этого, из штаб-квартиры ФБР в четверг были выведены шесть высокопоставленных руководителей Бюро. "Это была огромная демонстрация [того, как изменилась власть]", — считает Стивен Френд, бывший агент ФБР, который был отстранен от работы прежним руководством за разоблачение манипуляций Бюро с материалами дела о штурме Капитолия 6 января с целью обвинения Трампа. Уточняется, что федеральные прокуроры, занимающиеся делами Трампа и штурмом Капитолия, также были отстранены от работы.По словам Девайн, Вашингтон "проснулся от глубокого сна" и теперь работает по принципу "Время Трампа". Журналистка заявила, что демократы не знают, как с этим справиться, поскольку все их "священные коровы" уничтожаются одна за другой. "Глубинное государство, конечно, нанесет ответный удар, но на этот раз Трамп готов к тому, чтобы отправить их в сортир", — подвела итог публицистка.Кроме того, в понедельник, 3 февраля, администрация нового президента США взалась за расследование деятельности "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Украины. Утром 3 февраля появилась новость о том, что американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил о согласии Трампа закрыть агентство США по международному развитию USAID.Подробности всей ситуации в материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID
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новости, сша, америка, дональд трамп, президент сша, администрация президента, фбр, цру, илон маск
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, президент США, Администрация президента, ФБР, ЦРУ, Илон Маск

Вашингтон проснулся: в NYP раскрыли, как Трамп отправит глубинное государство "в сортир"

17:14 03.02.2025 (обновлено: 17:17 03.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)Белый дом США
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)
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Наводя порядок в ФБР и министерстве юстиции, президент США Дональд Трамп отправляет "глубинное государство в сортир". Такое заявление 3 февраля сделала известная американская публицистка и обозреватель газеты The New York Post Миранда Девайн
Она заметила, что во время своего первого срока на посту главы государства Трамп и его приближенные подвергались саботажу и препятствиям со стороны глубинного государства. По мнению журналистки, Трамп посчитал себя уязвленным и был сильно задет этим.
Трампа также оскорбило то, что ФБР и минюст пытались посадить его за решетку и обанкротить. Он был вынужден тратить десятки миллионов долларов на борьбу с судебным преследованием.
"Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан на прошлой неделе протестовал против того, что его и остальных 50 силовиков лишили допуска к секретной информации и запретили посещать федеральные здания. Эти бывшие шпионы, в том числе пять бывших директоров ЦРУ или исполняющих обязанности директоров, точно знали, что делают, когда подписали письмо, в котором ложно утверждали, что расшифровка содержания ноутбука Хантера Байдена является российской дезинформацией. Они просто не ожидали, что их привлекут к ответственности", — написала Девайн, как сообщило издание "РГ".
Помимо этого, из штаб-квартиры ФБР в четверг были выведены шесть высокопоставленных руководителей Бюро.
"Это была огромная демонстрация [того, как изменилась власть]", — считает Стивен Френд, бывший агент ФБР, который был отстранен от работы прежним руководством за разоблачение манипуляций Бюро с материалами дела о штурме Капитолия 6 января с целью обвинения Трампа.
Уточняется, что федеральные прокуроры, занимающиеся делами Трампа и штурмом Капитолия, также были отстранены от работы.
По словам Девайн, Вашингтон "проснулся от глубокого сна" и теперь работает по принципу "Время Трампа". Журналистка заявила, что демократы не знают, как с этим справиться, поскольку все их "священные коровы" уничтожаются одна за другой.
"Глубинное государство, конечно, нанесет ответный удар, но на этот раз Трамп готов к тому, чтобы отправить их в сортир", — подвела итог публицистка.
Кроме того, в понедельник, 3 февраля, администрация нового президента США взалась за расследование деятельности "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Украины.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
16:14
В США взялись за "Центр противодействия коррупции" Украины, начато расследование — киевские СМИАдминистрация президента США Дональда Трампа начинает расследовать деятельность "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Украины. Об этом 3 февраля сообщила украинская газета "Закон и бизнес"
Утром 3 февраля появилась новость о том, что американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил о согласии Трампа закрыть агентство США по международному развитию USAID.
Подробности всей ситуации в материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID
 
НовостиСШААмерикаДональд Трамппрезидент СШААдминистрация президентаФБРЦРУИлон Маск
 
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