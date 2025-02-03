Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру
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Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ
Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ - 03.02.2025 Украина.ру
Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ
МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. Документы были размещены 3 февраля на официальном сайте дипломатического ведомства
2025-02-03T15:07
2025-02-03T15:41
новости
финляндия
украина
мид
вооруженные силы украины
иностранные наемники
мария захарова
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Как утверждает МИД Финляндии, инструкция — это "Информация для добровольцев". Так власти страны называют наемников, принимающих участие в конфликте на Украине в рядах ВСУ.Помимо прочего, в инструкции содержится рекомендация решить все практические вопросы на случай, если финский наемник не вернется домой.МИД также отметил, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, ведомство предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.После публикации инструкции официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству РИА Новости заявила, что власти Финляндии руководствовались ненавистью к собственному населению. "Кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной "инструкции" ничем и не руководствовались. &lt;...&gt; Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?", — прокомментировала она. По теме: Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN
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новости, финляндия, украина, мид, вооруженные силы украины, иностранные наемники, мария захарова
Новости, Финляндия, Украина, МИД, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, Мария Захарова

Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУ

15:07 03.02.2025 (обновлено: 15:41 03.02.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. Документы были размещены 3 февраля на официальном сайте дипломатического ведомства
Как утверждает МИД Финляндии, инструкция — это "Информация для добровольцев". Так власти страны называют наемников, принимающих участие в конфликте на Украине в рядах ВСУ.
"Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии", — уточняется в публикации.
Помимо прочего, в инструкции содержится рекомендация решить все практические вопросы на случай, если финский наемник не вернется домой.
МИД также отметил, что если наемника ранят на фронте, то ответственность за оказание медпомощи лежит на Украине и ВСУ, а эвакуировать его на родину не получится. Кроме того, ведомство предупредило, что расторгнуть контракт с украинской армией практически невозможно.
После публикации инструкции официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству РИА Новости заявила, что власти Финляндии руководствовались ненавистью к собственному населению.
"Кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной "инструкции" ничем и не руководствовались. <...> Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?", — прокомментировала она.
По теме: Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNN
 
НовостиФинляндияУкраинаМИДВооруженные силы Украиныиностранные наемникиМария Захарова
 
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