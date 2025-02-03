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"Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России

"Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России - 03.02.2025 Украина.ру

"Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России

В ответ на введение США торговых пошлин в размере 25% на канадские товары, в ряде провинций страны начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Об этом 3 февраля сообщила местная газета The Globe and Mail

2025-02-03T11:39

2025-02-03T11:39

2025-02-03T12:39

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россия

дональд трамп

владимир васильев

джастин трюдо

вто

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the wall street journal

тарифы

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По предварительным данным, под ограничения попадут более 3,6 тысячи наименований продукции из 35 штатов США.Однако только на алкоголе премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.Кроме того, в ряде канадских регионов планируют ввести штрафы для компаний из США, участвующих в тендерах на получение госконтрактов, а также ведущих бизнес в этой стране.Пригрозила ответом Вашингтону и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она сообщила, что уже велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный "план Б", предусматривающий ответные тарифы в диапазоне от 5 до 20%. Ожидается, что они затронут свинину, сыр, сталь, алюминий, а также автопром.Китай пообещал, что оспорит пошлину Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также примет "контрмеры", призвав США "вступить в откровенный диалог и укрепить сотрудничество".Однако, как отмечают эксперты, иск в ВТО вряд ли даст какие-то результаты, так как еще со времен президентства Барака Обамы США блокируют работу органа этой организации по разрешению споров.Вторая волна торговой волныИ если "тарифная война" Трампа в 2018-19 годах относилась к меньшему объему импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты, то теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".А вот повышение тарифов для Канады, Мексики и КНР, по официальной версии, обнародованной на сайте Белого дома - это ответ указанным странам за невыполнение обязательств по сдерживанию нелегальной миграции в США и контрабанды наркотиков, в том числе фентанила.Однако, отмечают эксперты, реальная причина второй волны тарифной войны Трампа вполне вероятно кроется в его желании перестроить глобальные цепочки поставок, а заодно решить свои внутриполитические интересы. в частности, снизить корпоративные налоги у себя в стране. Такой версии, например, придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Также 2 февраля, то есть спустя сутки после введения 25%-ных тарифов на канадские товары, новый президент призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать "любимым" 51-м американским штатом.Тем временем американское издание The Wall Street Journal бьет тревогу: новые пошлины, объявленные главой государства еще не вступили в силу, а уже начали негативно сказываться на жизни американцев."Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу. <...> Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать", - сыронизировали авторы материала.Прогнозы экономистовПо оценке Tax Foundation, тарифный удар Трампа может привести к потерям ВВП США в размере 0,4% и дополнительным поступлениям в американский бюджет в размере $1,2 трлн в период 2025-34 годах.По мнению аналитиков Bloomberg Economics, в среднесрочной перспективе импорт товаров в США из Канады и Мексики может сократиться почти на 70%, а из Китая - почти на 40% за счет увеличения поставок из других стран. В качестве бенефициаров окажутся азиатские экономики за исключением КНР, обложенного повышенными тарифами.При чем тут Россия?Еще в декабре "Независимая газета" написала о том, что тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях. В частности издание указывало, что в ответ на действия нового американского лидера китайские власти готовят девальвацию юаня в качестве самого логичного ответа. Для России это будет означать потерю части валютных резервов.Издание напомнило, что ранее, после введения западных санкций, Россия стала активно переходить на расчеты в юанях. Только по итогам ноября объем торгов в этой валюте превысил 8 трлн рублей, обновив предыдущий максимум, установленный в августе 2024 года.Но есть и другое мнение. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в комментарии "Независимой газете" предположил, что в случае резкой девальвации китайской национальной валюты ЦБ РФ может повысить ключевую ставку рефинансирования, из-за чего рубли станут немного дороже. Однако в целом, уверен он, на ситуации с российскими резервами тарифная война Трампа отразится не критически.Другие подробности - в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны.

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сша, канада, россия, дональд трамп, владимир васильев, джастин трюдо, вто, ес, the wall street journal, тарифы, война, торговля, китай, юань, эксклюзив