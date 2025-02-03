https://ukraina.ru/20250203/1060759244.html

От "мертвой головы" до искусственной: эволюция Запада

От "мертвой головы" до искусственной: эволюция Запада - 03.02.2025 Украина.ру

От "мертвой головы" до искусственной: эволюция Запада

Обескуражила информация о том как прошла восьмидесятая годовщина освобождения Освенцима.

2025-02-03T06:45

2025-02-03T06:45

2025-02-03T06:45

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Даже не тем, что на нее польское руководство не пригласило ни Россию - страну освободителей , ни Израиль - страну мучеников.Как мрачно комментировали адекватные журналисты в самой Европе, "собрались потомки тех, кто убивал, тех, кто охранял и тех, кто покрывал вселенское преступление".Здесь все ясно. Угнетало еще и другое. Довелось когда-то побывать в аналогичном гиблом месте - в Бухенвальде. Даже переночевать пришлось в бывших казармах лагерной охраны. Запомнилась тогда вселенская окрестная тишина. Тяжелая, густая, скорбная. Прерываемая только угрюмым набатом. "Колокольный звон, колокольный звон…"В Освенциме сейчас главы немецких и украинских делегаций о чем-то непрерывно тарахтели и трезвонили. Перебивали друг друга, жеманничали, боролись за место в кадре. Постыдный балаган на кладбище. Пошлый вертеп на погосте. Глумливое топтание праха. Инфернальный китч. "На лабутенах, нах…".Впрочем, чему удивляться. Польский прагматизм сильнее испанского стыда. Тем более - итальянской пылкости. Когда-то довелось создать в уютном Ольштыне вместе с искушенными польскими дипломатами "Общество Коперника". Его целью была правда о геополитическом устройстве мира.Не получилось. Николо Коперник ради карьеры и спокойствия до смерти хранил тайну о том, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. Так и знакомые поляки пока помалкивают о том, что Европа не вращается вокруг Польши, а та - вокруг Украины. Знают ведь, что всё наоборот. Но карьера, но спокойствие…Некогда еще в Союзе возник то ли миф, то ли реальный проект под названием "Мертвая рука". Это когда почти погибшая от ядерной атаки страна, наносит ответный удар. В автоматическом режиме. Подобную ситуацию талантливо изобразил писатель Данил Аркадьевич Корецкий в своих романах.А мне даже наглядно повстречался соответствующий образ. На монументе в честь великого острослова Оскара Уальда из гранитной глыбы как раз и высовывается побитая тленом рука, указывающая ввысь. И горькая надпись: "Все мы черви в канаве, но кое-кто из нас, смотрит на небо."Это сейчас у них главный лозунг "Не смотрите наверх". А раньше обратный принцип был великой привилегией думающих европейцев.Так вот. Сегодня, в свете упомянутых событий, возникает совсем другие образы и ассоциации.К созданию фашистских концлагерей, как известно, прямо были причастны эсэсовские формирования с названием "мертвая голова". И складывается такое ощущение, что именно та "мертвая голова" управляет нынешними действиями, шагами, планами наших оппонентов, недругов, врагов.Когда Макрон вдруг признался, что "мозг НАТО мертв", я думал, что это метафора. Реальность оказывается еще гаже. Странами альянса все больше управляет даже не угасающее сознание, а давно и прочно умершее.Вот только некому выбить на надгробной плите Альянса надпись, которой бригадиры девяностых метили памятники своих неугомонных подельников: "Братан, ты умер! Понял!"…Да, реалистичный делец Трамп мучительно пробует оживить Америку. Его громкий призыв к величаю на самом деле камуфлирует естественное желание просто жить. Но парадокс Запада заключается в том, что здесь "мертвые хватают живых". Или, по крайней мере, еще прочно держат.Уже почти умершая ультра-либеральная парадигма сформировала строгую гносеологическую модель: фантом всё, реальность - ничто. В ее параметрах аватары важнее прототипов, симулякры сильнее фактов.Изумил один из голливудских фильмов этого плана, где американский спецназ забрасывают для инфильтрации и диверсий в Мурманск. Половина группы составляли чернокожие бойцы. Еще, наверное, были геи, трансгендеры, пассивные некрофилы…Сейчас не помню. Ошеломило прежде всего то, что негры маскировались под мусорщиков заполярного города.Очевидно, что создателей фильма жизненная правда абсолютно не волновала. Главное, чтобы фильм соответствовал идеологическому мейнстриму…Настало как бы время перемен. Не думаю, что новое руководство Штатов так уж не приемлет темнокожих или голубых. Оно просто "не умеет их готовить".То есть не всегда умело выступает против их доминирования исключительно за счет "вторичных внешних признаков". А первичными пытается опять сделать адекватность, компетентность, ум.Не получается! Мертвые против!Да, усопшие уже не голосуют миллионами на выборах, как это было в прошлую американскую избирательную компанию.Но они по-прежнему поддерживают войны. Достаточно отметить, что при покровительстве зарубежных кураторов этого толка, украинские вояки в своих действиях, взглядах, позывных, шевронах, татухах и пр. демонстрируют культ упомянутой "мертвой головы" и ее реинкарнаций.Они по прежнему раздувают "майданы". При этом абсолютно не заботясь о жизненной правде, логике реальности.Поэтому традиционалистской Грузии навязывают майдан по защите нетрадиционных ориентаций.Стерильной Монголии - майдан против загрязнения природной среды.Теплой и освещенной Словакии - майдан за "прелести" энергетической депрессии…Умершему мозгу плевать на жизненные обстоятельства, правду, логику. Он пытается утащить в свои загробные чертоги все живое. Оставив на поверхности разве, что негров в Заполярье, боевых …асов на поле боя, механических марионеток на майданах…Сочувствую новой американской команде. Им не просто стряхнуть это наваждение хотя бы со своей части мира. Да и с себя самих! Наверное, поэтому столько сил и средств бросили на проект ИИ. Пытаются мертвый мозг заменить искусственным. Посмотрим.Кстати, хотели с коллегой Мокеем "оживить" с помощь американской платформы ИИ фотографии героев Донбасса. Не выдает, зараза. Что-то ему запрещает. Мертвая голова?Об особенностях китайского искусственного интеллекта - в статье Алексея Туманова "Что нужно знать о китайском ИИ DeepSeek"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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запад, европа, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, эксклюзив