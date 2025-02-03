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Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев

Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев - 03.02.2025 Украина.ру

Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал, как поддерживают жителей оккупированных ВСУ и освобождённых ВС России территорий, объяснил, как вести себя мирным во время интенсивных боёв и сообщил о том, что сейчас происходит в Харькове

2025-02-03T16:41

2025-02-03T16:41

2025-02-03T16:41

видео

харьковская область

вооруженные силы украины

харьков

эвакуация

администрация

территория

боевые действия

население

резервы

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00:25 – Обстановка на фронте: куда двигаться дальше для истощения резервов ВСУ;04:01 – О поддержке жителей Изюмского района, оккупированного ВСУ; 06:28 – Работа с людьми на территориях, подконтрольных ВГА Харьковской области;11:12 – Чего ждут жители освобождённых городов и посёлков; 14:28 – Как вести себя людям на оккупированных территориях, если начнутся активные боевые действия; 17:52 – Для чего Украина проводит принудительную эвакуацию населения; 22:35 – Что сейчас происходит в Харькове;

харьковская область

харьков

волчанск

изюм

оскол

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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