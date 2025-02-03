https://ukraina.ru/20250203/1060773467.html
Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев
Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев - 03.02.2025 Украина.ру
Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал, как поддерживают жителей оккупированных ВСУ и освобождённых ВС России территорий, объяснил, как вести себя мирным во время интенсивных боёв и сообщил о том, что сейчас происходит в Харькове
2025-02-03T16:41
2025-02-03T16:41
2025-02-03T16:41
видео
харьковская область
вооруженные силы украины
харьков
эвакуация
администрация
территория
боевые действия
население
резервы
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00:25 – Обстановка на фронте: куда двигаться дальше для истощения резервов ВСУ;04:01 – О поддержке жителей Изюмского района, оккупированного ВСУ; 06:28 – Работа с людьми на территориях, подконтрольных ВГА Харьковской области;11:12 – Чего ждут жители освобождённых городов и посёлков; 14:28 – Как вести себя людям на оккупированных территориях, если начнутся активные боевые действия; 17:52 – Для чего Украина проводит принудительную эвакуацию населения; 22:35 – Что сейчас происходит в Харькове;
харьковская область
харьков
волчанск
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Видео, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Харьков, эвакуация, администрация, территория, боевые действия, население, резервы, ВСУ, Волчанск, беженцы, Изюм, фронт, Оскол, освобождение, город, ВС РФ, мирные жители, Спецоперация, СВО, война, конфликт
Депортация детей и зверства боевиков ВСУ в форме ВС России: как выжить людям в оккупации - Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал, как поддерживают жителей оккупированных ВСУ и освобождённых ВС России территорий, объяснил, как вести себя мирным во время интенсивных боёв и сообщил о том, что сейчас происходит в Харькове
00:25 – Обстановка на фронте: куда двигаться дальше для истощения резервов ВСУ;
04:01 – О поддержке жителей Изюмского района, оккупированного ВСУ;
06:28 – Работа с людьми на территориях, подконтрольных ВГА Харьковской области;
11:12 – Чего ждут жители освобождённых городов и посёлков;
14:28 – Как вести себя людям на оккупированных территориях, если начнутся активные боевые действия;
17:52 – Для чего Украина проводит принудительную эвакуацию населения;
22:35 – Что сейчас происходит в Харькове;