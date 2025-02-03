https://ukraina.ru/20250203/1060780270.html

Зеленский американских денег не получал. Итоги 3 февраля на Украине

Зеленский американских денег не получал. Итоги 3 февраля на Украине - 03.02.2025 Украина.ру

Зеленский американских денег не получал. Итоги 3 февраля на Украине

Владимир Зеленский заявил, что более половины суммы, выделенной Соединёнными Штатами Америки на помощь Украине, последняя не получала

2025-02-03T18:33

2025-02-03T18:33

2025-02-03T18:33

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Владимир Зеленский в интервью западным журналистам заявил, что Украина не получала тех денег, о которых заявлял президент США Дональд Трамп."Смотрите, я когда слышу и раньше слышал, и сегодня мы слышим от Соединённых Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов, $177 млрд, сказать точнее, такая точная цифра звучала, которую поддерживали и голосовал Конгресс и т. д. разные организации. Я как президент воюющей страны говорю вам, что мы получили более $75 млрд. Т.е. $100 млрд или $200 мы никогда не получали. И это важно", — подчеркнул Зеленский.Он также указал, что те средства, которые Украина всё-таки получила, она получила в виде оружия, но не денег."И мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружием получили на 70 с чем-то миллиардов. Есть учения, тренировки, есть дополнительный транспорт, есть не только деньги на оружие, были гуманитарные программы, социальные и т.п.. Но когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги", — заявил Зеленский.Его слова вызвали обсуждение как на Украине , так и в России и США."Неудивительно, что в связи с USAID всплывает и вопрос финансирования Украины. Особенно возмущает общественность фрагмент видео Зеленского, где он говорит, что не было никаких $177 млрд для Украины", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он процитировал американских пользователей соцсети X."А что, если 58% долларов налогоплательщиков США, отправленных Зеленскому, так и не достигли Украины? Куда они делись? ЦРУ сняло часть? Прикарманили ли украинские чиновники и генералы свою долю? Получил ли Большой Парень свою обычную долю? Если утверждение Зеленского верно — что он получил только 75 миллиардов долларов из 177+ миллиардов долларов, отправленных Вашингтоном, — что будет дальше? Пожмем ли мы плечами и продолжим работу или, наконец, потребуем ответов и подотчетности? @DOGE (Департамент государственной эффективности — Ред.)?" — писал один из них.Второй также задался вопросом, куда делись выделенные Украине деньги"Интересно, куда делись 100 млрд долларов США? Теперь все спешат прикрыть свою задницу, включая Зеленского. Возможно, ответ будет в телеграммах, отправленных Министерством финансов", — писал американец.Политолог Юрий Баранчик указал, что Зеленский мог не понимать того, что говорил журналистам."Кажется, Зеленский сам не понял, что он сделал. В интервью Associated Press он опроверг заявления администрации Байдена о выделении Украине $177 миллиардов.<...> Зеленский начал вовсе нещадно топить Байдена и демократов, пытаясь подлизаться к Трампу. Уже прямо намекает, что демократы разворовали 100 миллиардов долларов – и этот же тезис звучал в подкасте у Лекса Фридмана. По понятным причинам, мало кто мог досмотреть этот подкаст без рвотных рефлексов, и многими остались незамеченными слова Зе, что в распределении денег была коррупция, и стоит разобраться, "чья это была коррупция"", — отметил Баранчик.Он указал на проблему для Зеленского."Есть проблема. Трамп уже победил, и любой компромат на Байдена резко упал в цене. Кроме того, у Зеленского вряд ли есть что-нибудь более веское из материалов, чем могут дать Трампу подконтрольные ФБР, АНБ, ЦРУ и отдельный класс финансовых служб. Тем более, что Зеленский точно не является единственным обладателем сведений, представляющих потенциальный интерес для Трампа. Глава администрации Зеленского Ермак, Буданов* или руководитель СБУ Малюк* знают не меньше, как и сидящий в Лондоне Залужный. Кроме того, очевидный (кто-то в нём сомневался?) распил $100 млрд, который Зеленский использует в качестве пиар-повода, подразумевает очень много крупных и мелких интересантов. То есть, есть пул людей, с влиянием и мотивацией, которым совершенно не интересно, чтобы Зеленский рассказывал всему миру о том, кто и где в США коррупционер. Так Зеленскому и умереть недолго", — подытожил политолог.На Украине попытались подсчитать, сколько же всего средств получило государство."Вот, например, это обвинение по $100 миллиардам. Мы подсчитали следующее: 1. Часть анонсированной помощи это USAID,то есть заказы на ОПК и там до сих пор выполняются заказы на 10-20 млрд $ (поставка в Украину в 2025-26 годах, если Трамп не заблокирует). 2. Часть помощи, которая была выделена в действительности идётна восстановление запасов США (примерно на ту же сумму, что и дают в Украину напрямую) - об этом также официально заявлялось каждый раз. 3. Поэтому, все верно там и выходит: примерно на 90-100 млрд $ дали/дадут Украине и примерно на 100-110 млрд $ закупят себе, как замену того, что передадут из запасов. Поэтому смысл этого заявления – подыграть Трампу, дополнительно ударив по Байдену, и попытаться обелить себя на будущее" — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что Зеленскому это не поможет."По нашим данным Зеленский знает всё про всё. Знает, что Байден говорил, что даст деньги и оружие быстро, под условие, что вы (Украина) согласны, что только американские корпорации будут зарабатывать на этом. Вспомните историю про самолеты и логистику. В тот момент Зеленскому всё подходило, а сейчас решил всё спихнуть на старика. Плохой сигнал Владимир Александрович. Никто с "крысами" работать не захочет, так как вы завтра сольёте и сегодняшних своих "покровителей", — отмечалось в публикации канала.Также авторы каналы предположили, что Зеленский может попытаться запутать Трампа."И вообще, это может быть ложный след, который вы запускаете Трампу, скармливая "слитого старика", но при этом заманивая Трампа в ловушку реальных "сценаристов", которые жаждут реванша во внутреннем американском политическом треке. Наблюдаем. Наш прогноз. Зеленского Трамп будет сливать", — подытожили авторы канала.Днём 3 февраля агентство Reuters сообщило, что Администрация США не знала точные объёмы поставленных Украине вооружений. По информации агентства, Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием.По данным источников Reuters,путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением."Расследование генерального инспектора Пентагона и Счётной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять [помощь как]доставленную", — указывалось в публикации Reuters.Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведённых поставок "задним числом".С учётом всего вышеуказанного, есть большая вероятность того, что на поставках помощи Украине могли наживаться как американцы, так и украинцы.Ранее украинские и американские СМИ не раз поднимали вопрос воровства денег, выделенных Вашингтоном Киеву.Об истории с USAID – в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID".

https://ukraina.ru/20250203/1060768398.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, вашингтон, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, пентагон, цру, reuters