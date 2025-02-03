Зеленский американских денег не получал. Итоги 3 февраля на Украине
Зеленский - продавец волшебной лжи
Владимир Зеленский заявил, что более половины суммы, выделенной Соединёнными Штатами Америки на помощь Украине, последняя не получала
Владимир Зеленский в интервью западным журналистам заявил, что Украина не получала тех денег, о которых заявлял президент США Дональд Трамп.
"Смотрите, я когда слышу и раньше слышал, и сегодня мы слышим от Соединённых Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов, $177 млрд, сказать точнее, такая точная цифра звучала, которую поддерживали и голосовал Конгресс и т. д. разные организации. Я как президент воюющей страны говорю вам, что мы получили более $75 млрд. Т.е. $100 млрд или $200 мы никогда не получали. И это важно", — подчеркнул Зеленский.
Он также указал, что те средства, которые Украина всё-таки получила, она получила в виде оружия, но не денег.
"И мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружием получили на 70 с чем-то миллиардов. Есть учения, тренировки, есть дополнительный транспорт, есть не только деньги на оружие, были гуманитарные программы, социальные и т.п.. Но когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги", — заявил Зеленский.
Его слова вызвали обсуждение как на Украине , так и в России и США.
"Неудивительно, что в связи с USAID всплывает и вопрос финансирования Украины. Особенно возмущает общественность фрагмент видео Зеленского, где он говорит, что не было никаких $177 млрд для Украины", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Он процитировал американских пользователей соцсети X.
"А что, если 58% долларов налогоплательщиков США, отправленных Зеленскому, так и не достигли Украины? Куда они делись? ЦРУ сняло часть? Прикарманили ли украинские чиновники и генералы свою долю? Получил ли Большой Парень свою обычную долю? Если утверждение Зеленского верно — что он получил только 75 миллиардов долларов из 177+ миллиардов долларов, отправленных Вашингтоном, — что будет дальше? Пожмем ли мы плечами и продолжим работу или, наконец, потребуем ответов и подотчетности? @DOGE (Департамент государственной эффективности — Ред.)?" — писал один из них.
Второй также задался вопросом, куда делись выделенные Украине деньги
"Интересно, куда делись 100 млрд долларов США? Теперь все спешат прикрыть свою задницу, включая Зеленского. Возможно, ответ будет в телеграммах, отправленных Министерством финансов", — писал американец.
Политолог Юрий Баранчик указал, что Зеленский мог не понимать того, что говорил журналистам.
"Кажется, Зеленский сам не понял, что он сделал. В интервью Associated Press он опроверг заявления администрации Байдена о выделении Украине $177 миллиардов.<...> Зеленский начал вовсе нещадно топить Байдена и демократов, пытаясь подлизаться к Трампу. Уже прямо намекает, что демократы разворовали 100 миллиардов долларов – и этот же тезис звучал в подкасте у Лекса Фридмана. По понятным причинам, мало кто мог досмотреть этот подкаст без рвотных рефлексов, и многими остались незамеченными слова Зе, что в распределении денег была коррупция, и стоит разобраться, "чья это была коррупция"", — отметил Баранчик.
09:39Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 февраляСоветник и спичрайтер Владимира Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск обвинил USAID в создании COVID-19
Он указал на проблему для Зеленского.
"Есть проблема. Трамп уже победил, и любой компромат на Байдена резко упал в цене. Кроме того, у Зеленского вряд ли есть что-нибудь более веское из материалов, чем могут дать Трампу подконтрольные ФБР, АНБ, ЦРУ и отдельный класс финансовых служб. Тем более, что Зеленский точно не является единственным обладателем сведений, представляющих потенциальный интерес для Трампа. Глава администрации Зеленского Ермак, Буданов* или руководитель СБУ Малюк* знают не меньше, как и сидящий в Лондоне Залужный. Кроме того, очевидный (кто-то в нём сомневался?) распил $100 млрд, который Зеленский использует в качестве пиар-повода, подразумевает очень много крупных и мелких интересантов. То есть, есть пул людей, с влиянием и мотивацией, которым совершенно не интересно, чтобы Зеленский рассказывал всему миру о том, кто и где в США коррупционер. Так Зеленскому и умереть недолго", — подытожил политолог.
"Есть проблема. Трамп уже победил, и любой компромат на Байдена резко упал в цене. Кроме того, у Зеленского вряд ли есть что-нибудь более веское из материалов, чем могут дать Трампу подконтрольные ФБР, АНБ, ЦРУ и отдельный класс финансовых служб. Тем более, что Зеленский точно не является единственным обладателем сведений, представляющих потенциальный интерес для Трампа. Глава администрации Зеленского Ермак, Буданов* или руководитель СБУ Малюк* знают не меньше, как и сидящий в Лондоне Залужный. Кроме того, очевидный (кто-то в нём сомневался?) распил $100 млрд, который Зеленский использует в качестве пиар-повода, подразумевает очень много крупных и мелких интересантов. То есть, есть пул людей, с влиянием и мотивацией, которым совершенно не интересно, чтобы Зеленский рассказывал всему миру о том, кто и где в США коррупционер. Так Зеленскому и умереть недолго", — подытожил политолог.
На Украине попытались подсчитать, сколько же всего средств получило государство.
"Вот, например, это обвинение по $100 миллиардам. Мы подсчитали следующее: 1. Часть анонсированной помощи это USAID,то есть заказы на ОПК и там до сих пор выполняются заказы на 10-20 млрд $ (поставка в Украину в 2025-26 годах, если Трамп не заблокирует). 2. Часть помощи, которая была выделена в действительности идётна восстановление запасов США (примерно на ту же сумму, что и дают в Украину напрямую) - об этом также официально заявлялось каждый раз. 3. Поэтому, все верно там и выходит: примерно на 90-100 млрд $ дали/дадут Украине и примерно на 100-110 млрд $ закупят себе, как замену того, что передадут из запасов. Поэтому смысл этого заявления – подыграть Трампу, дополнительно ударив по Байдену, и попытаться обелить себя на будущее" — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что Зеленскому это не поможет.
"По нашим данным Зеленский знает всё про всё. Знает, что Байден говорил, что даст деньги и оружие быстро, под условие, что вы (Украина) согласны, что только американские корпорации будут зарабатывать на этом. Вспомните историю про самолеты и логистику. В тот момент Зеленскому всё подходило, а сейчас решил всё спихнуть на старика. Плохой сигнал Владимир Александрович. Никто с "крысами" работать не захочет, так как вы завтра сольёте и сегодняшних своих "покровителей", — отмечалось в публикации канала.
Также авторы каналы предположили, что Зеленский может попытаться запутать Трампа.
"И вообще, это может быть ложный след, который вы запускаете Трампу, скармливая "слитого старика", но при этом заманивая Трампа в ловушку реальных "сценаристов", которые жаждут реванша во внутреннем американском политическом треке. Наблюдаем. Наш прогноз. Зеленского Трамп будет сливать", — подытожили авторы канала.
Днём 3 февраля агентство Reuters сообщило, что Администрация США не знала точные объёмы поставленных Украине вооружений. По информации агентства, Пентагон менял определение того, что можно считать доставленным оружием.
По данным источников Reuters,путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением.
"Расследование генерального инспектора Пентагона и Счётной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять [помощь как]доставленную", — указывалось в публикации Reuters.
Агентство при этом отмечает, что по сей день непонятно, насколько широко применялись новые правила и были ли они использованы для уже проведённых поставок "задним числом".
С учётом всего вышеуказанного, есть большая вероятность того, что на поставках помощи Украине могли наживаться как американцы, так и украинцы.
Ранее украинские и американские СМИ не раз поднимали вопрос воровства денег, выделенных Вашингтоном Киеву.
Об истории с USAID – в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID".