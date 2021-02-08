«В Украине зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19… В частности, заболели 130 детей и 71 человек из медперсонала. Также за прошедшие часы госпитализированы 1020 человек, летальных случаев — 47, выздоровели — 2 697 человек», — говорится в сообщении.
Наибольшее число подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано 1 246 990 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 075 743 человека, а скончались 23 644 человека.