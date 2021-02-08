За минувшие сутки на Украине коронавирус подтвердили у 2141 человека, еще 47 человек скончались. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 8 февраля

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