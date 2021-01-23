В Белоруссии возобновились акции протеста против итогов президентских выборов. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома в Telegram

«Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей, до 30 человек, которые через несколько минут расходятся», — говорится в сообщении.

Тихановская заговорила о новой волне протестов в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Минске около 100 участников протестных акций задержаны. В их отношении проводится проверка.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.