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Главное за ночь 15 апреля

Главное за ночь 15 апреля - 15.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 15 апреля

ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. В частности, взрывы раздавались в Днепропетровской и Полтавской областях. Украина.ру, 15.04.2025

2025-04-15T08:06

2025-04-15T08:06

2025-04-15T08:06

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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. В частности, взрывы раздавались в Днепропетровской и Полтавской областях.Российская ПВО уничтожила 115 украинских дронов за прошедшую ночь, информировало Минобороны РФ. Над Курской областью сбито 109 БПЛА, над Воронежской - три, по одному - над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.ВСУ с момента вступления в силу моратория на удары по энерегообъектам почти 100 раз обстреляли объекты энергетики в субъектах РФ, сообщил российским СМИ Родион Мирошник.Курская областная станция скорой медицинской помощи после атаки украинских БПЛА продолжает оказывать помощь жителям, рассказала заместитель главного врача станции Наталья Шульгина.Восемь человек задержаны за сбыт наркотиков в ДНР, сообщает УФСБ по региону. Наркоторговцы координировались с территории Украины. Во время обысков у фигурантов нашли более 23 кг "синтетики".Спецпосланник президента США Уиткофф заявил о возможности придать новую форму отношениям России и Штатов через "убедительные коммерческие возможности".Присутствие 17 зарубежных лидеров на торжествах в честь 80-летия Победы в Москве подтверждено к середине апреля.Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, родион мирошник, стив уиткофф, вооруженные силы украины