Несмотря на то что многие ожидания президента Украины Владимира Зеленского не оправдались, а президент США Джо Байден был занят другими вопросами, и в целом визит оказался протокольным, украинской делегации есть что записать на свой счёт по итогам поездки в Вашингтон, отметили эксперты в интервью изданию Украина.ру

1 сентября состоялись переговоры лидеров двух стран. Если президент Украины Владимир Зеленский ждал встречи несколько месяцев и тщательно к ней готовился, то хозяин Белого дома Джо Байден в тот момент был не особо заинтересован в обсуждении украинской тематики, поскольку нужно решить проблемы, связанные с Афганистаном и последствиями урагана в Луизиане, но с коллегой он всё-таки встретился, строго ограничив время на общение и отказавшись от совместной пресс-конференции. Главные итоги переговоров в Белом доме. О чём договорились Зеленский и Байден с глазу на глаз © AFP, JIM WATSON, Gints Ivuskans

В интервью изданию Украина.ру эксперты подвели итог переговоров лидеров двух стран.

Отношение США к Зеленскому

«Судя по тому, что не было особого освещения в прессе начала встречи и не было итоговой пресс-конференции, говорит о том, что администрация Байдена особенно Зеленскому не доверяет. Они максимально подстраховались, чтобы он ничего не ляпнул, что могло бы подставить Байдена. Вся атмосфера визита говорит о полном недоверии к украинской стороне. Зеленский для них чужой, непонятный и непредсказуемый партнёр», — считает украинский политолог Кирилл Молчанов.

Зеленский рассчитывал, что после прихода к власти демократов США будут оказывать Украине столько же внимания и поддержки, как в майданные времена, но Байден впервые позвонил ему только спустя три месяца после вступления в должность, а встречу и вовсе переносили несколько раз. Видимо, чтобы переговоры состоялись наверняка, он вылетел в Вашингтон раньше запланированного.

«Для Зеленского эта встреча является идеей фикс с момента его прихода к руководству на Украине и с момента, как Байден стал президентом. Мне вся обстановка накануне этой встречи — судорожное искание с Зеленским — почему-то напомнили школьный учебник по литературе с рассказом о Катерине из пьесы Островского «Гроза». Помню, как Катерина металась перед тем, как броситься с обрыва к своему Тихону, но, как писали у нас в школьном учебнике, слаб её друг. Не нашла она утешения, что и привело ее к печальному концу», — сказал депутат Госдумы Константин Затулин. Победитель Зеленский и побеждённая Украина © AP, Evan Vucci

По мнению украинского политолога Руслана Бизяева, если Зеленского пригласили, значит, есть определённый уровень доверия и поддержки, но есть и определённый уровень пожеланий.

Так чего добился Зеленский

«Было понятно, что по итогам этой поездки украинскому президенту дадут какие-то обещания, но неопределенные и достаточно скромные. В России не было иллюзий, что Байден стукнет кулаком по столу и скажет: «Что ты тут припёрся, не до тебя сейчас, иди отсюда». А так как не было очарования, нет и разочарований. Мы достаточно адекватно отразили ситуацию. Слова поддержки были сказаны, обещания без сроков были выданы (про НАТО они уже говорят несколько лет подряд). Тут ничего нового нет», — сказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, на фоне ситуации в Афганистане бросать украинские власти Белый дом не будет, но, учитывая явное обострение отношений с Китаем, Вашингтону невыгодно столь же резко обострять отношения с Россией, которые во многом зависят от поведения Киева.

«Поэтому я думаю, что Зеленскому было сказано примерно следующее: «Ребята, сейчас посидите немножко тихо. Сейчас не время для всяких провокаций». США важно затормозить движение России в сторону Китая, значит, без нужды не напрягать отношения с Россией и без нужды не давать команды — Украина сама решения не принимает — на провокационные действия», — добавил Жарихин.

Парадоксальное влияние ситуации в Афганистане на переговоры президентов США и Украины отметил Затулин: сначала она затормозила, а потом сделала неизбежной встречу Зеленского с Байденом. Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Американскому лидеру, который подвергается атакам со всех сторон за слабость и провал, явно не хотелось нагружать себя обвинениями, что он бросает дорогую и близкую США Украину перед лицом страшной российской опасности, поэтому Байдену пришлось встретиться с Зеленским. Для него это дежурная встреча, а для Зеленского Новый год, и он рассчитывал с этого Деда Мороза что-то получить», — сказал парламентарий.

Однако, как отмечают эксперты, подарков Зеленский не получил, а визит получился протокольным. Хоть Байден и зачитал по бумажке дежурные фразы о том, что Украина — стратегический партнёр США, что они осуждают «российскую агрессию» и поддерживают стремление Украины в НАТО, но никакой конкретики о предоставлении членства в Североатлантическом альянсе и о компенсации за запуск «Северного потока-2», о чём так грезят украинские политики, не прозвучало. Несмотря на это, Зеленский позже заявил журналистам, что в случае возникновения каких-либо проблем США гарантированно введут санкции против «Северного потока-2».

«Ничего нового не услышали, в принципе подобные позиции озвучивались неоднократно. Другое дело, что механизм этих санкций слабо понятен. Все возможные санкции уже были введены, и они действительно задержали строительство «Северного потока-2» примерно на год. Какого рода санкции ещё могут быть применены? Пожалуй, только к тем компаниям, которые взаимодействуют с самим проектом, покупают там газ. Но это уже прямое вмешательство во внутренние дела европейских государств, и это выходит за все мыслимые рамки», — подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Помимо помощи в противодействии запуску газопровода, пролегающего по дну Балтийского моря, украинская делегация просила у американцев денег, в частности, на презентованный Зеленским прямо в Вашингтоне план трансформации Украины, реализацию которого оценил в $277 млрд. «План трансформации Украины» от Зеленского. Пустая «маниловщина» или циничный расчёт?

«Думаю, он поразил отзывчивых американцев цифрой в почти $300 млрд, которые нужны Украине прямо сейчас. Американцы, как люди, считающие деньги, выделили ему $463 млн, что составляет около одной тысячной той суммы, которая необходима, по словам Зеленского, чтобы Украина показала класс в экономике и во всех сферах жизни», — отметил Затулин.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, визит Зеленского сопровождался рядом унизительных и пренебрежительных эпизодов в отношении него, а сам украинский лидер выглядел как сочетание гордого, но малозначимого гетмана вроде Выговского и учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», который и сделал его таким популярным.

Хотя ожидания Киева относительно того, что Байден возьмёт на себя обязательства по продвижению получения Украиной ПДЧ в НАТО и компенсации за запуск «Северного потока-2», не оправдались, на счёт Зеленского можно записать несколько успешных моментов, подчёркивает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения, так ещё и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы. Никаких намёков на то, что Украина не выполняет или не хочет выполнять договорённости, нет. И американцы продемонстрировали, что не собираются их уговаривать. К этому успеху Зеленского можно добавить, что начался большой объём договорённостей», — пояснил политолог. Суздальцев объяснил, почему Зеленский уже победил, встретившись с Байденом © Владимир Трефилов

Политическое будущее Зеленского

Бизяев считает, что дальнейшие взаимоотношения между Белым домом и Офисом президента Украины будут зависеть от того, насколько будут выполнены пожелания американской стороны, а отношение США непосредственно к Зеленскому — от развития ситуации в мире и вокруг Украины в ближайшие несколько месяцев.

По мнению Молчанова, США, очевидно, не будут специально убирать Зеленского, но и поддерживать тоже не будут.

«Несмотря на то что этот визит не является переломным моментом в украино-американских и российско-американских отношениях, он ни для Донбасса, ни для России не сулит ничего хорошего. Пока Украина существует как антироссийский инструмент и кормит сама себя, убирать Зеленского смысла нет. Тем более у него есть поддержка среди населения. Если возникнет потребность убрать Зеленского, это можно сделать либо на предстоящих выборах, до которых уже не так много осталось, либо путём импичмента, либо путём дворцовых интриг. Но в целом Зеленский выполняет ту же функцию, что и Порошенко, и выполняет ее добросовестно, об этом говорят сами украинские эксперты. Единственное, чем Зеленский раздражает американцев, так это критикой действий США, которые фактически договорились с Россией и Германией о запуске «Северного потока-2», — заявил Безпалько.