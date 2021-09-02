Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, на которой говорили в том числе о газопроводе «Северный поток-2».
Об этом рассказал Зеленский на брифинге после переговоров 2 сентября. Подтверждения данной информации от Белого дома пока не было.
В частности, глава украинского государства сказал, что говорил с Байденом о гарантиях энергобезопасности для Украины, но «эти гарантии будут еще разрабатываться».
По его словам, «если будут нарушаться украинские права, и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности», США готовы ввести санкции против «Северного потока-2».
Также он сказал, что позицию Украины по «Северному потоку 2» поддерживает конгресс США.
Комментарий Дмитрия Марунича:
- Ничего нового не услышали, в принципе подобные позиции озвучивались неоднократно. Другое дело, что механизм этих санкций слабо понятен.
Все возможные санкции уже были введены, и они действительно задержали строительство Северного потока-2 примерно на год.
Какого рода санкции еще могут быть применены? Пожалуй, только к тем компаниям, которые взаимодействуют с самим проектом, покупают там газ.
Но это уже прямое вмешательство во внутренние дела европейских государств, и это выходит за все мыслимые рамки.
Возможно, американцы и будут разрабатывать такого рода санкции, информация об этом появлялась в открытых источниках, однако я бы не спешил с оценкой того, какими будут эти механизмы, и будут ли они в принципе применимы.