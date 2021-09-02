У Зеленского вырвалось горькое заявление о том, что НАТО не делает всего того, что Украина от него ожидает, в частности поддержать Украину в ее конфликте с Россией, но НАТО и не будет воевать за Украину, не сомневается депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Константин Затулин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина. ру

- Константин Федорович, почему Байден и Зеленский вновь возложили ответственность за войну в Донбассе на Россию?

— Было бы очень странным, если бы Украина вместе с Соединенными Штатами, патрон с патронируемым, встретились и говорили бы хорошие слова про Россию. Очевидно, что встреча была ровно не из-за этого. По крайней мере, для Зеленского. Для него эта встреча является идеей фикс с момента его прихода к руководству на Украине и с момента, как Байден стал президентом. Ничего нового от этой встречи мы не ожидали, и не услышали.

- Что вы думаете по поводу очередных дежурных обвинений России?

— Они со стопроцентной точностью должны были прозвучать в речах американского и украинского президентов, в их комментариях и совместных заявлениях. Вопрос только в том, что реально приобрел Зеленский или Украина в результате этой встречи.

Мне вся обстановка накануне этой встречи: судорожное искание её Зеленским почему-то напомнили школьный учебник по литературе с рассказом о Катерине из пьесы Островского «Гроза». Помню, как Катерина металась перед тем, как броситься с обрыва к своему Тихону. Но как писали у нас, в школьном учебнике, слаб ее друг. Не нашла она утешения, что и привело ее к печальному концу.

- А почему, по-вашему, Тихон Байден оказался слаб?

— Америка сегодня переживает не самые свои лучшие времена. Политизация в США достигла рекордного уровня в 10%. И это всё следствие американского провала в Афганистане, который перекрыл давние впечатления от провала во Вьетнаме.

Надо сказать, что всё, что случилось в Афганистане, парадоксальным образом сначала затормозило, а потом сделало неизбежной встречу Зеленского с Байденом, потому что последнему, который подвергается атакам со всех сторон за слабость, за провал явно не хотелось нагружать себя обвинениями, что он бросает дорогую и близкую США Украину перед лицом страшной российской опасности. Поэтому Байдену пришлось встретиться с Зеленским.

Для него это дежурная встреча, а для Зеленского Новый год, и он рассчитывал с этого Деда Мороза что-то получить.

- Что вы думаете по поводу «хотелок» Зеленского?

— Думаю, что он поразил отзывчивых американцев цифрой в 300 млдр. долларов, которые нужны Украине прямо сейчас. Американцы, как люди, считающие деньги, выделили ему, если не ошибаюсь, 450 млн. долларов, что составляет одну тысячную той суммы, которая необходима, по словам Зеленского, чтобы Украина показала класс в экономике и во всех сферах жизни.

Безусловно, что Зеленский будет пиарить эту встречу внутри Украины, чем он собственно и занимается. Ради этого все и предназначалось. Но я не вижу никаких практических результатов кроме заявлений. Нет никакого нового поворота сюжета. Никто вместе с ним не хочет освобождать Крым: уж точно никто не хочет повторить Крымскую войну XIX века в веке XXI.

Отсюда и горькое заявление, которое вырвалось у Зеленского о том, что НАТО не делает всего того, что Украина от него ожидает, в частности поддержать Украину в ее конфликте с Россией. НАТО и не будет воевать за Украину. Если бы НАТО и Америка были бы всемогущи, то Афганистана бы не было. Те люди на Украине, которые не потеряли умение соображать, об этом задумываются.

- В чем тогда для Зеленского свет в окошке от встречи с Байденом?

— В пиаре. Вот пиаром он сейчас и занимается. Теперь мы узнали, что будет Украина-Русь, а не Украина, потому что очень не хочется быть Украиной, не хочется быть с краю, хочется быть посередине.

Если смотреть на карту Украины через подзорную трубу, то может возникнуть впечатление, что кроме Украины никого на свете нет. Это и раньше было свойственно украинскому политическому мышлению, когда на потеху народу выпускали глобус Украины и продавали его на разных сувенирных развалах в Киеве. Нечто похожее мировосприятия и пытается поддержать Зеленский, но это хорошая мина при плохой игре.