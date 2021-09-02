Сейчас США важно затормозить движение России в сторону Китая, а, значит, без нужды не напрягать отношения с Россией и без нужды не давать команды (Украина сама решения не принимает) на провокационные действия, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко.

Итогом саммита стала публикация совместного заявления, которая касалась целого ряда тем в американо-украинских отношениях.

Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

Комментарий Владимира Жарихина:

— Было понятно, что по итогам этой поездки украинскому президенту дадут какие-то обещания, но неопределенные и достаточно скромные. В России не было иллюзий, что Байден стукнет кулаком по столу и скажет: «Что ты тут приперся, не до тебя сейчас, иди отсюда». А так как не было очарования, нет и разочарований. Мы достаточно адекватно отразили ситуацию. Слова поддержки были сказаны, обещания без сроков, были выданы (про НАТО они уже говорят несколько лет подряд). Тут ничего нового нет.

Было сказано, что «крымская платформа» — это очень важное мероприятие. Но туда отправили лишь министра. Сам он не приехал, и свою вице-президентшу он тоже не послал. То есть в рамках той ситуации, в которой сейчас оказалась администрация США, украинской делегации оказали достаточно внимания, чтобы она не обиделась, но мало внимания и конкретных обещаний, чтобы она была довольна.

Безусловно, после того, как администрация Байдена устроила «заботу» о своих соратников в Афганистане, бросать украинскую администрацию на волю волн США не будут. Но учитывая явное обострение отношений с Китаем, Вашингтону невыгодно столь же резко обострять отношения с Россией, которые во многом зависят от поведения Украины.

Поэтому я думаю, что Зеленскому было сказано примерно следующее: «Ребята, сейчас посидите немножко тихо. Сейчас не время для всяких провокаций». Сейчас США важно затормозить движение России в сторону Китая, а, значит, без нужды не напрягать отношения с Россией и без нужды не давать команды (Украина сама решения не принимает) на провокационные действия.