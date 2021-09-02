Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было перенести визит в США на осень. Потому что практических последствий от него никаких для Украины, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру

Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко.

Итогом саммита стала публикация совместного заявления. Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

Комментарий Кирилла Молчанова:

- Этот визит был протокольный, потому что Зеленский не добился ничего из того, чего он хотел. Нет ни слова о компенсациях за запуск «Северного потока-2», нет ни слова о том, когда Украине дадут ПДЧ или статус основного союзника вне НАТО. Все остальное — это мелкие уступки.

Ну да, Байден сказал, что Украина наш стратегический партнер, что они осуждают «российскую агрессию» и поддерживают стремление Украины в НАТО. Но из этого заключения мы видим, что Байден потребовал двигаться в сторону «зеленой энергетики» и немедленно избрать главу Антикоррупционной прокуратуры, чего Зеленскому не очень-то и хочется. Это означает полностью отдать Западу антикоррупционную вертикаль и энергетику.

Пока что никакой выгодны для украинских национальных интересов, судя по совместному заявлению, мы не увидели.

Более того, судя по тому, что не было особого освещения в прессе начала встречи и не было итоговой пресс-конференции, говорит о том, что администрация Байдена особенно Зеленскому не доверяет. Они максимально подстраховались, чтобы он ничего не ляпнул, что могло бы подставить Байдена.

Вся атмосфера визита говорит о полном недоверии к украинской стороне. Вряд ли Зеленский сможет исправить это в ближайшие годы.

Что касается передачи Байдену списка сидящих в российских тюрьмах граждан Украины, то это просто попытка активизировать тему обмена удерживаемыми лицами. Зеленский делал то же самое на встрече с Эрдоганом. Но по факту Байден ему тут мало чем поможет. И я вообще сомневаюсь, что какая-то встреча с Путиным будет. Политической воли у Зеленского идти на переговоры с Россией по Донбассу нет, потому что он ничего не собирается выполнять даже из того, что было подписано в Париже в Нормандском формате.

США не будут специально убирать Зеленского, но и поддерживать его тоже не будут. Это очевидно. Он для них чужой, непонятный и непредсказуемый партнер. Зеленский вообще приехал в Штаты в тот момент, когда им было не для него. У Байдена были две главные проблемы — Афганистан и ураган, а Зеленский — какое-то временное недоразумение.

По-хорошему Зеленскому нужно было этот визит отменить и перенести на осень. Потому что практических последствий от него никаких для Украины. Да, Зеленский сфотографировался с Байденом и пожал ему руку. Но это была чисто пиар составляющая.