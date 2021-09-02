От того, насколько администрация Зеленского выполнит пожелания администрации Байдена, будет зависеть дальнейшие взаимоотношения между ними, если в ближайшее время администрации Байдена будет до конкретики в Украине, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру

Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко.

Итогом саммита стала публикация совместного заявления, которая касалась целого ряда тем в американо-украинских отношениях.

Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

Комментарий Руслана Бизяева:

- Небольшой позитивный эффект от этой встречи безусловно есть. Но перевесят ли все позитивные итоги этого визита негативные, покажет только время. С моей субъективной точки зрения, это больше был визит протокола о намерениях. По тому, что подписано, нельзя судить о том, что будет выполнено. А очень многие, в том числе мои коллеги, именно с такой точки зрения рассуждают, мол, в зависимости от того, о чем договорились или не договорились, значит, так оно и будет.

Если мы почитаем совместное заявление, оно носит декларативный характер. Поставки летального оружие были лишь на 60 млн долларов, для современного оружейного рынка это вообще ни о чем. Один истребитель поколения «плюс-плюс».

Что же касается неофициальной информации по итогам визита, которую комментируют наши телеграм-каналы, то тут тоже надо взять паузу на недельку и посмотреть по реальным действиям, насколько это соответствует действительности.

Отношение США непосредственно к Зеленскому будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в мире и вокруг Украины в ближайшие несколько месяцев. Если его пригласили, то определенный уровень доверия и поддержки есть, но есть и определенный уровень пожеланий.

От того, насколько будут выполнены эти пожелания, будет зависеть дальнейшие взаимоотношения между администрации Байдена и администрации Зеленского, если в ближайшее время администрации Байдена будет до конкретики в Украине. А вот американскому бизнесу, судя по активности Westinghouse, наша атомная энергетика очень интересна.